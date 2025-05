Basket C/M: Savigliano supera il primo turno playoff in Gara-3

«Giovedì non abbiamo rispettato il piano gara e ne in difesa ne tantomeno in attacco siamo riusciti a far funzionare le cose. È stata una partita complicata, spigolosa in cui loro hanno dimostrato di voler stare dentro la serie e così è andata. Ora spero di trovare nei miei ragazzi le giuste motivazioni per dare tutto in gara tre e prenderci il passaggio del turno», così aveva analizzato gara 2 coach Siclari dopo che la sua Cogal era rientrata sconfitta dalla Liguria (82-79 per i locali) e la reazione, anche di carattere, sabato sera è arrivata.

Gara 3 è stata infatti una sfida all’insegna della tensione quasi più mentale che fisica: in un Ferrua che appariva come una bolgia, per merito di entrambe le tifoserie, i giocatori hanno dovuto mantenere alta la concentrazione per non cadere nelle provocazioni in arrivo dagli spalti, ma quella che ne uscita è stata in ogni caso una partita ruvida. Dopo un primo quarto punto a punto, Lerici trova un bel parziale in avvio di secondo mettendo due possessi pieni tra sé e le Pantere; i biancorossi hanno una reazione immediata e riescono a farsi di nuovo sotto e chiudere all’intervallo sopra di 8 lunghezze.

Tornati in campo il match vive di parziali: prima Lerici ricuce lo svantaggio e subito dopo Savigliano prende nuovamente largo, non riuscendo però a chiudere definitivamente la contesa per merito soprattutto di una squadra ospite mai doma. A premiare i liguri saranno soprattutto i tiri dall’arco, fondamentale che anche in gara 2 aveva dato un apporto fondamentale, mentre Savigliano si affida alla fisicità di Gioda e all’atletismo di Agbogan e Bonatti, quest’ultimo autore di un paio di appoggi, tanto semplici a vedersi quanto fondamentali per il momento in cui sono stati realizzati. Lerici rimane agganciata fino a pochi minuti dalla fine quando i falli sistematici per portare la Cogal in lunetta nel tentativo di rubarle il possesso permettono ai padroni di casa di chiudere con un tranquillo +14.

«Serviva una reazione dopo la sconfitta di giovedì e i ragazzi l’hanno avuta: è stata una gara abbastanza equilibrata in cui però siamo stati praticamente sempre avanti. Abbiamo dato un bello strappo prima dell’intervallo e poi abbiamo reagito bene al loro parziale di 0-9 in avvio di terzo periodo. Voglio fare i complimenti ai nostri avversari e al loro allenatore, ma soprattutto alla mia squadra per il passaggio del turno. Ora ci attende Livorno, formazione talentuosa e ben organizzata che ci metterà sicuramente alla prova, immagino soprattutto in gara 2 da loro, davanti ad un pubblico molto caldo».

La Cogal tornerà in campo sabato 10 maggio alle 21.15 per la prima sfida del prossimo turno playoff contro Uappala Livorno, formazione in grado di ribaltare il fattore campo contro Cus Genova.

COGAL SAVIGLIANO 85 – LANDINI LERICI 71

18-21, 26-15, 14-18, 27-17

Savigliano: Romerio 4, Carena, Bonatti 15, Baruzzo 7, Agbogan 10, Abrate 9, Lamia 10, Corradini, Giorsino, Amateis 2, Giraudo, Gioda 28. All.: Siclari

c.s.