La Regione Piemonte accoglie e celebra Cuneo Volley

Fresco di promozione, storica, in Superlega, Cuneo Volley è stato ospite della Regione Piemonte nella giornata di oggi (5 maggio): la società biancoblu e la squadra di coach Battocchio sono state accolte nel Grattacielo, sede della Regione, in quel di Torino, ed omaggiata per la grande stagione vissuta in Serie A2. Presente all’incontro anche Paolo Marangon, Presidente del Comitato Regionale della FIPAV.

“Un momento condiviso per festeggiare il passaggio in Superlega, un traguardo straordinario che riporta Cuneo e il Piemonte ai vertici della pallavolo italiana” ha commentato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Aggiunge l’Assessore Marco Gallo: “Una promozione che resterà nella storia. La conquista della SuperLega è il frutto di impegno, talento e spirito di squadra: un traguardo che dà lustro non solo a Cuneo, ma all’intero Piemonte. È stato un piacere omaggiare atleti, tecnici e dirigenti che hanno saputo rappresentare al meglio la nostra terra”.