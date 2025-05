Dopo aver consolidato la propria presenza in Piemonte, dove è nata come piattaforma digitale per la valorizzazione turistica e culturale del territorio, tabUi prosegue con forza la sua espansione. È già attiva in Comuni della Liguria, delle Marche e del Lazio, oltre che in alcune aree della Francia, dove ha avviato le prime collaborazioni transfrontaliere.

Oggi tabUi annuncia un nuovo importante traguardo: l’ingresso in Lombardia, con l’adesione di Comuni sia nel nord regionale sia nell’Oltrepò Pavese. Tra i nuovi territori attivi, spicca Castiglione Olona, in provincia di Varese, noto come la “La prima città ideale dell’Umanesimo” oggi ufficialmente parte del circuito TabUi.

A rafforzare ulteriormente questa crescita è anche l’arrivo nel bacino del Lago di Garda, grazie all’adesione del Comune di Calvagese della Riviera.

Calvagese della Riviera: una perla gardesana tra colline e borghi storici

Situato a pochi chilometri dalla sponda occidentale del Lago di Garda, Calvagese della Riviera è un comune ricco di fascino e storia, anche in virtù della sua storica appartenenza alla “Magnifica Patria”, lembo occidentale della Serenissima Repubblica di Venezia. Tra ville nobiliari, chiese impreziosite da importanti opere d’arte, vigneti dolcemente adagiati sulle colline moreniche e percorsi naturalistici immersi nel verde, il paese rappresenta una destinazione ideale per chi cerca autenticità e bellezza. Il territorio comunale comprende anche la frazione di Carzago con le tracce del suo castello e la frazione di Mocasina, con la sua atmosfera tipicamente rurale.

In questo contesto, tabUi offrirà un’esperienza immersiva e accessibile a cittadini e turisti, grazie a funzionalità avanzate come la realtà aumentata, la navigazione geolocalizzata, e un sistema di itinerari intelligenti personalizzati in base alla posizione dell’utente.

Le dichiarazioni

“tabUi nasce per raccontare ogni territorio, piccolo o grande, con la stessa dignità e potenza comunicativa. Vedere realtà come Calvagese della Riviera entrare nella nostra rete è per noi un segnale forte: i Comuni vogliono strumenti concreti, accessibili e moderni per far scoprire le loro ricchezze, e noi siamo pronti a costruire con loro questo racconto condiviso.”

— Giorgio Proglio, Fondatore e CEO di tabUi

“Siamo felici di essere il primo Comune nell’ambito del Lago di Garda a entrare in tabUi. Il nostro territorio merita di essere valorizzato con strumenti innovativi, capaci di coniugare la promozione turistica con il rispetto del luogo, la sua storia e la sostenibilità. tabUi ci aiuterà a far scoprire Calvagese della Riviera in modo autentico e intelligente.”

— Maria Teresa Comini, Sindaca di Calvagese della Riviera.