Da ieri 1° maggio 2025, i Carabinieri della Stazione di Cuneo hanno iniziato servizi perlustrativi con l’utilizzo di biciclette elettriche. Il pattugliamento riguarderà il centro cittadino, le piste ciclabili, le aree dei parchi e dei giardini e quelle di sentieri non accessibili con autovetture e mezzi a motore in generale.

Si tratta di “E – bike” con pedalata assistita con notevole autonomia di batteria, che consentiranno ai militari di percorrere lunghe distanze in aree sinora meno “battute” e di cui la cittadinanza ha sempre più chiesto la presenza delle Forze di Polizia.

Il peculiare servizio si va ad aggiungere a tutti gli altri quotidianamente eseguiti, corroborando una sinergia volta a migliorare il controllo del territorio, in chiave sia preventiva sia repressiva, dal momento che i militari ciclomontati saranno completamente operativi per qualsiasi necessità loro rappresentata.

Le “E – Bike” sono state donate al locale Comando Provinciale Carabinieri dal “Rotary Club Cuneo 1925”, che in occasione dell’inizio delle celebrazioni per il centenario del proprio annuale di fondazione, ha inserito nel proprio programma il “service” di fornire questi mezzi all’Arma per implementare il pattugliamento cittadino ed offrire alla cittadinanza il proprio concreto contributo per aumentarne la sicurezza.

La sera del 11 aprile scorso, al “Teatro Toselli” di Cuneo, in occasione del concerto della “Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia” che il “Rotary Club Cuneo 1925” ha offerto alla cittadinanza per inaugurare le celebrazioni del centenario, il Presidente dello storico sodalizio – dr. Luigi Fontana, assieme alla socia Gabriella Giordano che ha presentato e moderato l’evento, ha consegnato i nuovi mezzi con livrea Arma al Comandante Provinciale di Cuneo, Col. Marco Piras che, nel ringraziare per il service, ne ha sottolineato l’importanza per l’interesse collettivo.