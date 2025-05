Sono sei i lavoratori cuneesi premiati nella cerimonia delle “Stelle del lavoro” nella mattinata odierna, giovedì 1° maggio, nell’aula magna del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Conferite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro del lavoro, le stelle vanno a cittadini italiani, lavoratori dipendenti, distintisi per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.

L’accertamento dei titoli di benemerenza è svolto da una Commissione nominata e presieduta dal Ministro del Lavoro e composta dal Presidente della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro d’Italia, dal Presidente dell’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d’Azienda, da cinque funzionari designati dalla Presidenza del Consiglio e dai Dicasteri degli Esteri, Agricoltura, Industria, Lavoro, da sei membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria, da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro.

Le “Stelle del Lavoro” danno diritto al titolo di “Maestri del Lavoro”, e per il 2025 sono state riconosciute a sei lavoratori della Provincia “Granda”:

Laura Brondolo , 42 anni di lavoro alla Ferrero di Alba;

, 42 anni di lavoro alla Ferrero di Alba; Silvio Cavarero , 40 anni di lavoro alla Silvateam di San Michele Mondovì;

, 40 anni di lavoro alla Silvateam di San Michele Mondovì; Sergio Marchisio , 40 anni di lavoro in aziende legate alla Ferrero;

, 40 anni di lavoro in aziende legate alla Ferrero; Patrizia Grassato , 30 anni di lavoro alla Ghemar spa di Cavallermaggiore;

, 30 anni di lavoro alla Ghemar spa di Cavallermaggiore; Giuseppe Cavallotto , direttore di stabilimento della Mondo SpA;

, direttore di stabilimento della Mondo SpA; Luisella Arlotto, dipendente dell’Acqua Sant’Anna Spa di Vinadio.

Le origini della decorazione risalgono al Regio decreto del 1º maggio 1898, n. 195. Il re Umberto I istituì una “Decorazione del merito agrario ed industriale” per gli imprenditori agricoli e industriali e una “medaglia d’onore” per i loro dipendenti. Le decorazioni sono conferite il 1º maggio, festa del lavoro, ed Il Ministro (per l’economia nazionale prima, delle corporazioni dopo e del lavoro oggi) rilascia ai singoli decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.