Giovani centrali nel programma degli eventi e dei laboratori

Il programma del festival si muoverà sui temi dell’abitare la montagna, del turismo sostenibile, del wellness, dell’economia delle terre alte, vissuti ed esplorati con filoni di proposte. E proprio per anticipare ed esplorare come si muove il mercato nelle Terre Alte, la Camera di Commercio di Cuneo ha presentato, lunedì 28 aprile il “Focus sull’imprenditoria mon­tana del­la provincia di Cuneo, dal 2015 al 2024” offrendo un’analisi dettagliata che ha messo a confronto le dinamiche economiche delle Terre Alte con quelle dei comuni non montani ed ha analizzato il cambiamento intercorso nella struttura imprenditoriale delle aree alpine nell’arco dell’ultimo decennio.

Più dettagliatamente il programma prevede per giovedì 8 maggio alle 9,30, in Sala Fer­rero, presso Casa Betania in Con­findustria Cuneo, la seconda edizione di Voices, dialoghi di architettura alpina, organizzato dall’As­sociazione Art.ur con gli architetti Dario Castellino e Alice Lusso. Il tema del 2025 sarà, “Sguardi incrociati tra città e montagna per visioni ecologicamente consapevoli”. In particolare, si porranno sotto la lente d’ingradimento gli aspetti dell’innovazione e dell’imprenditoria, portando esem­­pi di rigenerazione di piccoli paesi trentini, fuori dai principali percorsi turistici o il fortunato caso di recupero di un insediamento alpino a spazio di produzione agro-pastorale e ristorazione di qualità nelle Alpi Orobie. Spazio poi, alla cultura, per capire quali margini ci sono affinché essa venga intesa come sensibilizzazione e accrescimento della consapevolezza di una comunità, come spirito di coinvolgimento della stessa, come capacità di valorizzare i patrimoni materiali e immateriali presenti in un territorio.



Al Cinema Monviso alle 21, sempre l’8 maggio, Aspet­tando Spazzamondo, proie­zione di “Montagne di Plastica” e “Pla­stic River”, i due documentari di Manuel Camia, ex studente della Civica di Cinema, che raccontano con grande lucidità il degrado ambientale.

La serata sarà aperta dai saluti istituzionali di Fondazione Crc e Comune di Cuneo e da un dialogo tra Cooperativa Erica, partner scientifico di Spazza­mondo, e il regista Manuel Camia. L’evento rientra in “Aspettando Spazza­mondo”, ciclo di proiezioni che lanciano questa grande campagna collettiva di raccolta rifiuti, promossa da Fondazione Crc, che coinvolge Comuni, cittadini, associazioni e aziende.

Spazzamondo 2025 si svolgerà sabato 24 maggio in oltre 160 Comuni della provincia di Cuneo. (Per info e iscrizioni consultare www.spazzamondo.it).

Abitare, wellness, economia delle terre alte:

ecco gli spunti su cui si rifletterà insieme

Venerdì 9 maggio, sempre alle 9,30, in Sala Fer­rero, presso Casa Betania in Confindustria Cuneo, il focus Voices questa volta sarà dedicato alle nuove grandi progettualità del capoluogo, attraverso il Piano Stra­tegico, illustrato dalle consulenti alla sua redazione: Cristina Renzoni e Ianira Vassallo, ri­spet­tivamente docenti presso i Politecnici di Milano e Torino. Si cercherà di comprendere la nuova visione della città, in una prospettiva di medio-lungo termine, soprattutto in rapporto ai servizi (scuole, biblioteche, centri di aggregazione e scambio) che la città sta predisponendo alla scala di area vasta, ovvero in rapporto agli abitanti delle sue valli alpine.

“Una montagna di giovani”, idee che si sono trasformate in una serie di workshop, presentazioni, laboratori, spettacoli prenderanno vita in diversi appuntamenti in programma suddivisi per fasce d’orario. Dalle 9,45 alle 11,15: “Pendolari tra città e montagna” (Chiostro di San France­sco), ta­vola rotonda a cura di Laura Nannini (Cai); “Al di là dei confini” (Sala Cdt) presentazione a cura di Marco Gautero che pone al centro del confronto domande significative: in un’epoca storica in cui i nazionalismi europei stanno ritornando prepotentemente, è possibile vedere nelle Alpi un luogo di unione delle diverse nazioni europee, e non, come a lungo fatto, un confine militare e politico? È possibile tornare a vedere le Alpi come un luogo di sviluppo dell’Unione Europea?

“Parlare due lingue, tra Italia e Francia” (Punto Meet) è invece il workshop immaginato per favorire dialoghi giovanili tra ragazzi provenienti dagli ambiti territoriali dei centri Europe Direct di Cuneo e di Nizza. Il Laboratorio di scrittura creativa a cura di Cinzia Dutto, “Rac­contare la mon­­tagna” (Bi­blio­teca 0-18) evidenzia l’importanza dello storytelling per le piccole attività di montagna.



Dalle 11,30 alle 13 gli incontri proseguiranno con “Tra archetipo e selvatico: quando la montagna si fa architettura” (Sala Vinaj) a cura di Lorenzo Trevisan con Lorenzo Molino, Federica Racciu, Marco Cibonfa e Giu­seppe Man­tuano; “Fa’ la cosa giusta… in montagna” (Chiostro di San Fran­cesco), a cura di Co­stanza Luconi e Irene Borgna (Aree Protette Alpi Marittime), un quiz illustrato per mettere alla prova le proprie capacità di ca­varsela in montagna, riuscendo nell’impresa di divertirsi tra sentieri e rifugi evitando di finire nei guai, disturbando il meno possibile gli animali e senza lasciare traccia (o quasi) del proprio passaggio. Tommaso Moneta illustrerà “Paesaggi che parlano: come interpretare la struttura del paesaggio montano” (Sala Cdt), mentre Giulia Massa (Punto Meet) racconterà l’esperienza personale attraverso “Commu­nity e condivisione. L’importanza di avere un gruppo con cui esplorare e vivere la passione per l’outdoor”. Alessandro Comina presenterà “C’era una volta lo sci” (Sala Cdt). Mario De Roberto animerà invece, “Ossigeno per l’Anima: il potere terapeutico del­la Montagna” (Parco Fluviale), workshop che prevede una serie di attività mirate a favorire il benessere psicofisico attraverso l’interazione con l’ambiente montano.

Dalle 14,30 alle 16, “Visioni in quota. Giovani idee che abitano la montagna (Sala Vinaj), Workshop a cura di Elisabetta Giacosa, Federica Garabello, Federico Mellano; “Correnti nuove. Gioco di narrazione sulle Comunità Energetiche”, (Chio­stro di San France­sco); “Wood Wide Web” (Sala Cdt), una rete viva che connette l’intero ecosistema; “Geografia Emozionale”, una presentazione e workshop a cura di Danae Bettinelli.



Dalle 16,30 alle 18: “Cantieri di futuro. Dialoghi territoriali per la Mezzaluna Alpina” (Sala Vinaj), un momento di confronto sulle sfide e le opportunità, a partire dai risultati della ricerca “Mezzaluna Alpina. Di­namiche e prospettive dei territori metromontani della Provincia di Cuneo”; e poi “Ri-costruire” (Chiostro di San Fran­cesco), laboratorio pratico in cui creare alcuni oggetti utilizzando materiali riciclati, per sensibilizzare rispetto a abitudini e pratiche quotidiane di sostenibilità. All’Open Baladin alle 18,30, Anna Rizzo, antropologa, parlerà delle persone che vivono la costellazione di paesi e borghi italiani, lottando quotidianamente contro la progressiva perdita di abitanti e servizi fondamentali.

Matteo Della Bordella racconterà invece, alle 21 al cinema Mon­viso la sua vita in verticale e il suo percorso di ricerca di nuove linee su alcune delle montagne più belle e remote del mondo.

Il documentario “Makala. Per da­re voce a chi è rimasto senza” (Sala Cdt) illustra un’associazione che opera in Valle Po e si occupa di integrazione, volontariato e organizzazione di eventi sociali; mentre “Boschi che proteggono. L’importanza delle fo­reste per le comunità montane” (Punto Meet), offre una panoramica generale della situazione forestale italiana con approfondimento particolare sulle utilizzazioni in ambito montano e sulla selvicoltura di protezione. Al Parco Fluviale invece, “Ascoltare con il corpo: teatro, natura e bio­diversità”, workshop teatrale a cura di Elena Borgna.



Sabato 10 maggio il Salone d’onore del Comune di Cuneo alle 9,30 ospiterà il convegno “Mezza­luna Alpina”, mentre per “una montana di giovani” tanti nuovi incontri. Dalle 9,45 alle 11,15 si svolgeranno: “Libertà di generi” (Sala Vinaj), presentazione e confronto a cura di Bruno Mussino (Cai Giovani); “Passi leggeri: volontariato e cura della montagna” (Chiostro di San Francesco), a cura di Greta Ciccone (Visit Valle Gesso), un invito a riflettere su come ciascuno possa contribuire a custodire la montagna per le generazioni future.

Dalle 11,30 alle 13 si svolgerà invece “Climatic” (Sala Vinaj), gioco di ruolo a cura di Margherita Aiesi; “Yoalin: viaggiare sostenibile nelle Alpi” (Chiostro di San Fran­cesco) si affiderà alla presentazione a cura di Alexandra Senn, Verena Reiter, Pia Gertheinrich, Nicolas Rodigari, Raffaele Tognolini, Luigi Lombardo, mentre il documentario “Un confine che unisce” (Sala Cdt) racconterà il ritorno del lupo sulle Prealpi del Lago Maggiore tra Italia e Svizzera.

Numerosi gli spazi proposti per conoscere, ascoltare e incontrare la montagna

E ancora “Acqua in Val Ver­menagna: un’opportunità di sviluppo tra economia montana e risorse naturali” all’Open Ba­ladin, mentre “Ciclo selvatico. Nascita, Nutrimento, Metamor­fosi” (Parco Fluviale) è un cammino a cura di Matilde Messina e Francesco Coletta.

Nel pomeriggio dalle 14,30 alle 16, “Innovare in Montagna: idee giovani per un futuro sostenibile” (Sala Vinaj), workshop a cura di Federico Masini; “Cartografie dei territori: Mappare i paesaggi visibili ed invisibili” (Chiostro di San Francesco); “Jirgalan” (Sala Cdt), proiezione e confronto a cura di Gabriele Giuso; “Svi­luppo sostenibile ed innovazione come motore del territorio: un focus sul comparto turistico della Valle Verme­nagna” all’Open Baladin.

Francesco Vettori e Clara Cam­pagnoli animeranno il workshop “La montagna contesa: spazio, potere e alterità nel caso della diga del Vanoi” (Punto Meet), mentre il confronto a cura di Federica Corrado e Giulia Guerci (Politecnico di Torino) insieme a Elena Bottasso (Fond­azio­ne Crc), con Alessia Rovina, Mattia Bruz­zo e Francesco Fer­rero accenderà l’interesse su “La cultura alpina per la ri-ge­ne­­razione territoriale” (Rondò dei Talenti), animandosi con un confronto legato alla ri-lettura territoriale partendo da iniziative progettuali e pratiche territoriali che valorizzano i sistemi culturali che connotano le comunità alpine in un’ottica di ri-generazione dei territori locali. L’evento prevede il coinvolgimento di giovani che mettono a disposizione e discutono le proprie esperienze svolte su questo tema in termini professionali e formativi ma anche di pura passione per la montagna.

Missione FoodTuro, escape room a cura di Lvia (Parco Fluviale), sarà occasione per ri­flettere consapevolmente e ri­formulare la filiera del cibo che ci nutre, per proiettarci in un futuro vivibile, sicuro, per tutte e tutti, nessuno escluso!

Chiuderanno la giornata (16,30-18), Samuele Torta e ­Da­vide De Padova con “Biodi­versi è me­glio” (Sala Vinaj): focus che fotografa come nelle Alpi, il riscaldamento globale minacci molte specie, per questo comprenderne il valore può aiutare a proteggerle me­glio per il futuro. Il Walking workshop a cura di Gabriele Orlandi “Una montagna di possibilità” (Chiostro di San Fran­cesco), permetterà invece camminando tra gli spazi del festival, di scoprire come i cuneesi vivono le montagne dietro casa. Proiezione e confronto a cura di Gabriele Testa con l’associazione Cecy Onlus, sono i temi portanti del documentario “Dil Kumari. Un altro modo per raccontare il Nepal”, (Sala Cdt), che racconta il supporto di Cecy Onlus a un villaggio nepalese a 2.200 metri di altitudine.

Andrea Nappo con “Beyond the Summit. Strategie di Story­telling e Marketing per l’Out­door” (Sala Cdt) consentirà invece un viaggio nel marketing tra social, trend ed eventi, con casi studio e strategie efficaci.

Lo spettacolo teatrale musicale a cura di Giuseppe Lorrai, Elena Borgna, Daniele Grasso “La Vita è una Spirale” (Parco Fluviale), attraverso teatro, danza e musica originale dal vivo, esplorerà il significato del proprio percorso di vita nei tempi moderni e offrirà ai presenti un’esperienza im­mersiva e trasformativa per guardarsi dentro, lasciarsi ispirare e trovare nuove prospettive.

Alle 21 invece, al cinema Monviso, il grande alpinista valdostano François Cazzanelli, racconterà come gli alpinisti e le alpiniste oggi possano riscoprire con occhi nuovi le Alpi, rendendo queste montagne il luogo giusto per vivere avventure inedite e inaspettate.



Domenica 11 maggio Cuneo Montagna Festival colorerà via Roma con il Villaggio Alpino, che per questa edizione, si concentrerà sulle strategie e le visioni di una montagna che cambia e che vuole trovare una sua strada per essere sostenibile e viva, accogliente e “futura”. Una montagna che torna a essere luogo dove vivere, costruire case, fare progetti, immaginare e sognare. Ecco perché sarà possibile nell’occasione incontrare organizzazioni e realtà produttive che provano oggi ad essere punti di riferimento e “trampolini” per i giovani, e non solo. Il Villaggio vuole essere, e diventare, uno spazio dove conoscere, ascoltare, incontrare, dove far “scendere” la montagna per poterla narrare attraverso le parole di chi la vive o, appunto, la racconta. Nell’oc­ca­sione il Villaggio Alpino proporrà diversi appuntamenti come “Fa’ la cosa giusta… in montagna Live”, un gioco che permette di “pescare” una delle 53 carte dedicate all’escursionismo in montagna: scoprendo la situazione illustrata e provando a risolverla nel modo più sicuro e sostenibile possibile, chi fa la cosa giusta, evitando di mettersi nei pasticci, potrà vincere un piccolo premio. Da non perdere poi, l’escursione guidata nel Parco del Marguareis, in compagnia di Roberto Pockaj, guida del Parco, che accompagnerà i più avventurosi a raggiungere una magnifica dorsale panoramica, dove sorge la grangia di San Michele, un’antica “fattoria in quota” fondata dai monaci certosini, oggi diventata accogliente rifugio.

Alle 10,30 all’Open Baladin Cuneo, “Oltre l’immaginabile – Filip Babicz”, storie di un alpinista alla ricerca della perfezione, traccia l’identikit di un atleta cresciuto a Zakopane, in Polonia e della montagna, sua passione, suo habitat naturale. E lo fa attraverso il racconto di una storia di dedizione, perseveranza, perfezionismo e ottimismo, qualità imprescindibili per chi si confronta ogni giorno con la dimensione verticale, contro il tempo, senza corda, imparando a superare gli imprevisti e a cambiare la prospettiva per arrivare agli obiettivi.

In piazzetta del Grano invece, dalle 14, Occit’Amo Festival, danze occitane e gran ballo finale con Daniela Mandrile & Goo, mentre alle 21 arriveranno a Cuneo MistralKizz & Les Randoulines, un gruppo di sedicenni, che suoneranno musica occitana, nella maniera più giovane possibile.



Sempre restando tra le dolci note, in particolare nell’ambito di “una montagna di giovani”, alle 17 in piazza Virginio, una grande orchestra di 150 giovani musicisti intratterrà il pubblico con perle del repertorio pop e rock degli anni ’70/’80/’90.

E come lo scorso anno, tempo permettendo, si potrà salire con la mongolfiera per ammirare da piazza Galimberti tutto l’arco alpino.

Il cinema è un altro elemento fondamentale del Festival presente anche quest’anno con alcune proiezioni al Cinema Monviso. Saranno in scena una selezione dei migliori documentari del Nuovi Mondi Festival provenienti da tutto il mondo. Luoghi remoti, montagne inaccessibili, paesaggi sconfinati, imprese coraggiose, avventure straordinarie, storie piccole e semplici. Tanti modi di viaggiare per scoprire “nuovi mondi” ricordando allo spettatore, e anche a noi stessi, che il mondo “non finisce all’orizzonte”.

Così alle 15 sarà proiettato ­“Bje­shke”, un film di Gregoire Verbeke che racconta come all’arrivo della stagione primaverile in Albania le greggi di capre si muovono dalla pianura ai torreggianti pendii montani. Prek Gjoni, il protagonista, trasferirà la sua mandria con l’aiuto di Jovalin, ma basteranno un paio di scarpe rotte e un ombrello per un cammino di quattro giorni?

Mezz’ora dopo per la regia di Alberto Flores Vilca sarà interessante assistere a “Mamapara – Madre Pioggia”, occasione per comprendere le vicissitudini, ambientate negli altopiani peruviani, di Honorata Vilca, una donna “illetterata” di origine quechua, dedita alla vendita ambulante di dolciumi. Il cortometraggio racconta alcuni passaggi della sua vita, finché una sera accade qualcosa di fatale che sembra far piangere il cielo… Alle 15,50 sarà il momento di “Oro Bianco”, un film di Gisela Carbajal Rodriguez che fotografa la giornata di Flora sulle montagne argentine con i suoi lama alla ricerca di pascoli. Tuttavia ogni stagione gli animali dimagriscono sempre più. Il bisogno del mondo di batterie ricaricabili minaccia le ultime riserve idriche degli abitanti di Atacama e Kolla ed evoca ricordi di conquiste passate.

Shahnaz, figlia maggiore di una famiglia nomade, ama scrivere e le sue storie sono ispirate al suo stile di vita. Il padre vuole darla in sposa per migliorare le condizioni della famiglia, ma Shahnaz sogna più in grande. È questa la trama di “The dream of a hourse”, un film di Marjan Khosravi, che sarà proiettato alle 16,15.

Centrale nel racconto di Marjan Khosravi Baledi, “Mrs Iran Hus­band” è invece il regno del sultano Mohammad che vive in montagna con due mogli, Iran e Sara, undici figli e il suo gregge di pecore. Come tutti i sovrani, cerca di conservare il potere e i possedimenti che ha, ma la responsabilità di mantenere questo suo potere ricade principalmente sulle spalle delle sue mogli. Per espandere il suo dominio, decide di sposarsi con una terza moglie. Il film vincitore del Nuovi Mondi Festival 2024 è in concorso agli Idfa di Amsterdam.

Gianni De Matteis e Ca­stel­magno indissolubilmente legati in una storia lunga mezzo secolo saranno invece i protagonisti dell’incontro alle 21 sempre al Cinema Monviso. Sullo scenario di una montagna difficile e dimenticata, non di quella turistica e alla moda, protagonisti una popolazione erede di un’antica civiltà e lui, lou sendic, il sindaco, per tanti anni. Nel momento in cui egli incontra Castelmagno il paese vive una situazione di isolamento e arretratezza; quando scompare, ha un nuovo Municipio, energia elettrica, strade asfaltate, paravalanghe, ed è conosciuto per la natura, le tradizioni e un celebrato formaggio. In mezzo, cinquant’anni di impegno politico e amministrativo, sostenuto da un’energia inesauribile, di battaglie animate da grande fantasia. Al centro un solo obiettivo: restituire alla montagna e alle sue genti la loro dignità.

Un documentario realizzato da: Angelo Artuffo, Elena Buonfrate, Flavio Menardi Noguera. In collaborazione con il Centro Occitano di Cultura Detto Dalmastro.

Al termine della proiezione ci sarà un dibattito a cui parteciperanno Barbara Barberis (Ecomuseo Terra del Castelmagno), Angelo Artuffo (regista), Gianni Martini (La Stampa), Ezio Ber­nardi (La Guida), Renata De­matteis (la figlia di Gianni Dematteis).

Accompagnano i giorni del festival anche due mostre: “C’era vita tra queste mura”, rassegna fotografica a cura di Nanni Villani (spazio del Cinema Monviso, inaugurazione il 9 maggio alle 10), esemplificativa di anni di esplorazioni condotte in punta di piedi nell’intimità degli spazi altrui. L’e­sposizione documenta, attraverso le immagini di stanze, oggetti di uso quotidiano, attrezzi di lavoro, le tracce di chi ha vissuto nelle valli cuneesi prima di andarsene, chiudendosi semplicemente – si direbbe a guardarsi intorno – la porta dietro le spalle.

E poi “La montagna: custode di legami” curata dall’Associa­zione Gli amici di Chiotti-Castelmagno (nella sala Polivalente Cdt, visitabile dal 9 al 18 maggio): quadri e fotografie che raccontano di un’a­micizia che valica tempo e spazio. Tre giovani coppie di sposi di Cuneo e Vicenza si conoscono in luna di miele e da lì iniziano lunghi viaggi attraverso la pianura padana per potersi ogni volta ritrovare.

Sin da subito scoprono di avere una grande passione in comune: la montagna che suggella la forza del loro legame. La mostra è in ricordo di Samuele “piccolo camoscio della Valle Grana”. I quadri sono di Ivan Pelizzari e le fotografie di Dario Gribaudo.

Spin-off del Festival, invece, è il confronto di Demonte, in piazza Nuto Revelli, in programma il 16-17 maggio, con il convegno organizzato dal Gal Tradizione delle Terre Occitane su “Pae­saggi futuri. progettare e costruire nelle aree montane”.

Un’importante occasione di confronto tra enti, uffici tecnici e commissioni del paesaggio, professionisti, imprese e cittadini.

Cuneo Montagna Festival è organizzato dal Comune di Cuneo e sostenuto dalla Camera di Commercio e dalla Fondazione Crc, ma l’evento esiste anche grazie a una molteplicità di sinergie e collaborazioni sul territorio. A collaborare per la preparazione delle proposte laboratoriali per i giovani sono stati coinvolti docenti del Politecnico di Torino, dell’Università degli Studi della Valle d’Aosta, esperti del Parco Alpi Marittime, del Parco Fluviale Gesso e Stura, del Fai, del Cai, dell’Associazione delle Città Alpine dell’Anno e CIipra International.