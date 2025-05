«Con il castagno abbiamo parlato la stessa lingua»

Parlarsi, dialogare, attraverso… il ca­stagno. È stata questa l’esperienza vis­suta da un gruppo di cu­neesi che nei giorni scorsi si sono recati in visita ad una regione interna della Corsica per co­noscere storie, esperienze, segreti della castanicoltura locale, dopo che la scorsa estate si era celebrato il percorso inverso. Uno scambio culturale attraverso la natura ed uno dei suoi simboli più resistenti e potenti, il castagno appunto. Che non è – evidentemente – solo “nostro”, ma è un patrimonio che, an­che sorprendentemente, si può trovare ovunque. Ed ovunque ha storie da narrare, attraverso la voce di chi se ne prende cura.

A raccontarci di questa suggestiva esperienza Simona Ros­si, che oggi vive a Torino, ma mantiene un forte legame con le sue origini, in Valle Mon­gia. È architetto ed è vice-presidente dell’Associazione culturale Arborea, nonché aderente alla comunità dei Cu­stodi dei castagneti.

Da dove ha preso vita questa esperienza di scambio culturale?

«L’avventura in Corsica trae origine da Roots/Routes – ossia, strade e radici –, un progetto condiviso tra me e Sandro Bozzolo che ad inizio 2024 ha partecipato al bando Just Transition-Interregional Edition, emesso dalla Euro­pean Cultural Foundati­on in collaborazione con la Fonda­zione Crc. Il tema era quello di indagare il castagneto in tutte le sue forme, non solo come elemento di economia rurale locale, ma anche come luogo di benessere in un complesso periodo di transizione».

Come si è sviluppato?

«La scorsa estate, in luglio, sono state organizzate due residenze di artista a Viola. Nel corso della prima, l’illustratrice Anna Benotto ha trascorso alcuni giorni in paese; durante la seconda, è toccato alla scrittrice Vannina Ber­nard-Leoni, che direttamente dalla Corsica si è catapultata a Viola Castello. Gli incontri sono stati una vera sorpresa: non avevamo grosse aspettative, pensavamo che avremmo gironzolato per boschi e sentieri senza che nessuno ci rivolgesse la parola, in realtà abbiamo incontrato molte persone, i Custodi dei castagneti con Ettore Boz­zolo, l’intera comunità violese che ha partecipato, dialogando, raccontando aned­doti e storie. Che sono stati ripresi successivamente».

Quando e in che modo?

«In autunno, con un incontro in lingua piemontese a Viola al quale hanno partecipato anche ragazzi provenienti dalla Corsica, per scambiarsi esperienze con le persone del paese. Dalla sera, siamo andati avanti con i racconti fino alle due di notte. Un successo incredibile, tanto che successivamente dalle storie è nato un “Abecedario” – che sarà presentato a maggio, come atto finale del progetto –, con le storie riassunte in una frase in lingua piemontese, con l’aiuto di Nicola Duberti, e con le illustrazioni di Anna Benotto».

E invece che cosa ci può raccontare dell’esperienza in Corsica?

«Vannina è rimasta molto colpita dai racconti dei Custodi dei castagneti e della loro cura rispettosa per l’ambiente. Lo step successivo del progetto ha quindi portato ad una visita di noi piemontesi in un’area interna della Corsica, per proiettare il film “Innesti” di Sandro Bozzolo e presentare l’attività dei Custodi. Il gruppo si è arricchito, si sono aggregati altri castanicoltori dal Trentino, dall’Appennino pistoiese, da Parma; presente anche Rosaria Olevano della Rete dei castanicoltori italiani, oltre ad Ettore Bozzolo, Guido Gonella e Adriano Dan­na per i Custodi».

Che Corsica ha trovato?

«Abitualmente associamo l’isola al mare, alle vacanze estive. Non avevo mai pensato alla Corsica abbinata alla castagna. Abbiamo scoperto che è un prodotto principe, per l’economia locale, con la produzione soprattutto di farine. Insomma, un modo nuovo per vedere una realtà da un’altra angolazione».

Ma è stato un semplice “viaggio di piacere”?

«Poteva esserlo, invece è stata un’esperienza coinvolgente e ricca, abbiamo incontrato una marea di persone interessanti legate al mondo del castagneto. Il primo incontro è stato in un’antica fabbrica del tannino a Barchetta. Mentre questo immobile è da recuperare, la mediateca di Folella – che ab­biamo visitato a fine esperienza – è un bellissimo esempio di rigenerazione urbana, partito anch’esso da una vecchia fabbrica in disuso, oggi spazio comunitario per tutti. Non sono mancate ovviamente le visite ai castagneti, tra cui quello di Pianello, ricco di alberi millenari dai diametri pazzeschi, seppur in stato di semi-abbandono. Qui abbiamo incontrato i “Custodi del creato”, che dal 2010 si occupano di salvaguardare la natura. Un po’ come i nostri Custodi, ma in modo diverso. Inoltre, a Bocognano abbiamo partecipato a “Un avvene per u castagnetu”, una tavola rotonda dove il nostro gruppo ha presentato la mappa filmica dei castagneti italiani».

Qualche incontro particolare?

«Su tutti, uno con uno stilista che ha vissuto e lavorato per vent’anni a Parigi nel campo dell’alta moda, prima di tornare ad abitare in Corsica in un piccolo paese. Dove ha un atelier, nel quale allestisce anche delle tavolate con me­rende a base di prodotti di castagna. Ritiene che sia un modo per “sentire la bellezza” della terra corsa, assaporandone i gusti, per capire meglio dove si è».

Come si è conclusa l’esperienza?

«Con un atto simbolico. La perfetta e fisica unione tra esperienze, ossia un innesto: sono state innestate in loco una marza delle nostre “gabiane”, eccellenza delle Valli Monregalesi; ed una marza dalla Toscana. Ma ciò che più ha rappresentato questo momento è stato lo scambio di cesoie, di attrezzi, di saperi. Così, quasi in modo mistico, si è celebrata l’esperienza comune».

Cosa rimane in particolare di questo scambio con una terra orgogliosa, affascinante, ricca di storie?

«Il fatto che nel corso dei nostri scambi non esistevano lingue. Non c’erano corso, italiano, o piemontese: parlavamo tutti lo stesso linguaggio. La dimostrazione di come il castagno non ha confini, e parlando di lui si possono creare grandi legami».