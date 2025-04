La morozzese Adele Roatta “polverizza” di ben 31″ il suo PB agli Italiani

Nella gara maschile il 23enne dei Carabinieri, tricolore dei 10 km su strada nella passata stagione, prende l’iniziativa all’ottavo chilometro e chiude in 29:01.36 (parziale di 2:43 nell’ultimo mille per il romano di Frascati). Al secondo posto Luca Ursano (Atl. Casone Noceto), calabrese di Catanzaro, secondo in 29:09.04 mentre è terzo il veneto Nicolò Bedini (Gp Parco Alpi Apuane)

Al traguardo nella gara femminile davanti a tutte la burundese Elvanie Nimbona (Carmax Camaldolese, 32:55.76), in gara per i Societari. Completano il podio assoluto Marika Accorsi (Cus Parma, 33:52.06) e Giulia Aprile (Esercito, 34:36.44), al debutto sulla distanza in pista.

Adele portacolori della Bracco MI collabora per tutta la gara con la Settino e la Ribigini

dandosi cambi regolari e stabilisce il suo nuovo PB sulla distanza, portadolo a 35’19″88

classificandosi al 4° posto nella categoria promesse.

Si conferma campionessa italiana promesse Greta Settino (Toscana Atl. Empoli Nissan, 34:41.65) che si lascia alle spalle l’altra under 23 Laura Ribigini (Atl. Arcs Cus Perugia, 34:58.87),a precedere Margherita Voliani (Atl. Libertas Unicusano Livorno, 35:04.45), terza delle promesse.