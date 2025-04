Un nuovo approfondimento tematico è visitabile al Museo del Giocattolo di Bra. Fino al 30 giugno, nella sala dedicata alle esposizioni temporanee, è allestita la mostra “Il mondo in piccolo. 1960-1990, gli anni d’oro del modellismo”. Tra i pezzi esposti, interessanti modelli statici in scala ridotta di aerei e navi, prodotti a partire dagli anni ’60 da alcune ditte storiche come l’Arfix, la Matchbox, l’Italaerei e l’Esci, costruiti da autentici maestri dell’arte modellistica.

Un percorso che vuole evocare, come attraverso gli occhi di un bambino dell’epoca, le ore passate a “montare” modellini di aerei e navi, per poi renderli protagonisti di mille avventure della fantasia. Un tuffo nel passato quindi, quando questa attività era considerata un gioco creativo molto diffuso, almeno fino agli anni ’80 del secolo scorso quando, con l’introduzione dei giochi elettronici, è passato in secondo piano, per poi diventare passione di adulti e modellisti esperti che lo hanno portato, da intrattenimento, a vera forma d’arte.

È possibile accedere alla mostra al Museo del Giocattolo di Bra negli orari di apertura del museo, tutte le domeniche con tour guidato negli orari 10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30, senza necessità di prenotazione. Ingresso gratuito per i cittadini braidesi, 5 euro per i visitatori non residenti. Info su www.museidibra.it.