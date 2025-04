Basket C/M: Savigliano inizia con il piede giusto i playoff

Inizia con il piede giusto l’avventura della Cogal nei play-off di Serie C Interregionale che per il primo turno li vede abbinati ai liguri di Landini Lerici. La pausa nel fine settimana di Pasqua e il rinvio deciso in segno di lutto per la morte di Papa Francesco hanno dato alle due squadre modo e tempo di studiarsi a distanza, al costo di sacrificare un po’ di brillantezza agonistica che solo gli impegni di campionato possono mantenere alta.

Le Pantere partono infatti un po’ contratte, faticando più del dovuto in difesa e perdendo palloni velenosi in attacco. I saviglianesi hanno comunque il merito di rimanere attaccati ai liguri per tutto il primo quarto e intanto di togliersi di dosso un po’ di ruggine. L’ingresso in campo di Amateis svolta l’andamento punto a punto del match e, grazie alla presa di posizione di Romerio e Agbogan, la Cogal chiude sul +9 all’intervallo.

Rientrati in campo Gioda mette subito a referto 5 punti che dilatano ancora di più il vantaggio e da lì in avanti i biancorossi sono molto bravi a gestire l’andamento della sfida, non dando mai agli ospiti modo per rientrare.

«Non siamo stati perfetti, anzi forse troppo contratti rispetto al solito credo a causa della settimana di pausa dalle gare ufficiali. Soprattutto le medie dalla lunetta sono state più basse di quanto siamo abituati. Abbiamo comunque vinto di 19 ma non dobbiamo fare l’errore di andare da loro come se avessimo già passato il turno: Lerici è una squadra pronta e competitiva e domenica l’ha dimostrato», il punto di coach Siclari.

Gara 2 è in programma per la serata di giovedì 1° maggio in Liguria. In caso di vittoria la Cogal sarebbe già al secondo turno, altrimenti si tornerà al Ferrua sabato sera per la decisiva gara 3.

COGAL SAVIGLIANO 89 – LANDINI LERICI 70

18-19, 28-19, 25-18, 18-14

Savigliano: Romerio 15, Carena, Bonatti 6, Baruzzo 24, Agbogan 16, Abrate 5, Lamia 3, Di Maria, Giorsino, Amateis 5, Giraudo 2, Gioda 13. All.: Siclari

