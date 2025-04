L’ATP Challenger 175 torna al Circolo della Stampa Sporting dal 12 al 18 maggio. Sarà trasmesso in diretta esclusiva su SuperTennis Tv, SuperTenniX e SuperTennis Plus. Biglietti in vendita su TicketOne con sconti per i tesserati FITP

Da Roma al Roland Garros, via Torino. Anche quest’anno, incastonato nel calendario fra due degli eventi di punta del circuito mondiale, torna il ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’. Alla sua terza edizione, l’evento premium della categoria ATP Challenger 175 si giocherà ancora una volta – grazie al prezioso supporto della Regione Piemonte e della Città di Torino – sui campi dell’affascinante Circolo della Stampa Sporting di Torino da lunedì 12 a domenica 18 maggio.

Un’occasione che conferma il legame sempre più stretto fra il capoluogo piemontese e il grande tennis. Un amore sbocciato con lo spettacolo delle Nitto ATP Finals dell’Inalpi Arena e coltivato prima con le finali della Serie A1 by BMW e poi con uno dei pochissimi Challenger al mondo della speciale categoria 175.

Presentato questo pomeriggio, l’evento coniugherà ancora una volta sport e intrattenimento, ma anche attenzione ai più giovani con i progetti dello Young Village curati dai tecnici dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”. Il tutto all’interno di uno dei club storici dello sport italiano, che negli anni ha visto passare tanti fenomeni della racchetta.

DAL SUCCESSO DEL 2024…ALLA TERZA EDIZIONE – Per il 2025, il torneo punta a riprendere e migliorare il successo – tecnico e di pubblico – registrato dalla scorsa edizione, quando sui campi in terra battuta dello storico circolo di Corso Agnelli, si sfidarono ben 17 tra i primi 100 del ranking mondiale. Tra questi, assoluti protagonisti furono gli italiani (quattro in semifinale), col titolo finito nelle mani di Francesco Passaro, capace di completare la sua settimana perfetta superando in finale Lorenzo Musetti.

Anche quest’anno, dunque, il ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ si prepara ad offrire nuovamente grande spettacolo agli appassionati della racchetta, accogliendo i tanti campioni usciti di scena nei primi giorni del Masters 1000 di Roma che avranno un’immediata chance di riscatto in Italia, preziosissima per proseguire al meglio il cammino di avvicinamento al Roland Garros.

Per rendere ancora più “gustosa” l’esperienza per giocatori e pubblico, si è lavorato per perfezionare tanto il comparto tecnico del circolo quanto quello organizzativo, optando, ad esempio, per una programmazione degli incontri allungata verso la sera, col primo match sul Centrale che non verrà giocato prima delle 17 (quello seguente non prima delle 19) e quello sul Campo 1 previsto non prima delle 16 (il successivo non sarà disputato prima delle 18).

L’ENTRY LIST DELL’EDIZIONE 2025 – Anche quest’anno l’entry list del ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ è di altissimo livello, con 18 top-100 iscritti. A guidare l’elenco c’è il nome del polacco Hubert Hurkacz, uno che in carriera ha vinto due Masters 1000 e a Torino ha disputato due edizioni delle Nitto ATP Finals.

Alle sue spalle l’idolo di casa Lorenzo Sonego, che al Circolo della Stampa Sporting si allena e punta a migliorare la semifinale della passata edizione. Stesso obiettivo per Luciano Darderi, recente vincitore dell’ATP 250 di Marrakech e a sua volta di ritorno in Piemonte come il campione in carica Francesco Passaro. Per l’Italia sarà in gara anche Luca Nardi, mentre fra gli iscritti di più alta classifica figurano anche lo spagnolo Roberto Carballes Baena, gli argentini Tomas Martin Etcheverry e Camilo Ugo Carabelli, il funambolico kazako Alexander Bublik e il serbo Laslo Djere, campione a inizio marzo a Santiago del Cile.

Ma di nomi di rilievo ce ne sono anche tanti altri, sia fra i giocatori già certi di un posto nel main draw sia fra quelli attualmente ai primi posti nella lista degli alternates, come Borna Coric, un campione Slam quale Marin Cilic e il nostro ex top-10 Fabio Fognini, che a Torino vinse nel 2008 il suo primo titolo Challenger.