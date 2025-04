Un percorso partito un lustro fa: quando, pur con le restrizioni legate all’emergenza pandemica, fu più di un exploit la mostra “Dell’eccellente mano del signor Raposo”. E che proseguì poi due anni più tardi, con “Dipinti e ridipinti. La giostra delle devozioni”. Il fulcro fisico, organizzativo, culturale di ogni cosa: Montà, con una cordata capace di unire Comune, Parrocchia di Sant’Antonio Abate, l’associazione “Montata Fangi” e l’Ecomuseo delle Rocche del Roero, innescando nuove sinergie con il Museo Diocesano di Alba.

Mostre che non sono state solo mostre: vuoi per livelli qualitativi eccelsi, vuoi anche per contenuti, allestimenti, presupposti e “forma mentale” in grado di andare oltre il semplice concetto espositivo. E che, all’insegna del proporre una conoscenza quasi “interiore”, intima delle opere, prosegue ora con un lungo, nuovo, deciso, potentissimo passo.

Stiamo parlando di “Corpi di Cristo. Testimonianze scultoree tra Quattrocento e Settecento nel Piemonte meridionale”: a partire dall’inaugurazione messa in calendario per venerdì 16 maggio nel Salone Comunale di Montà (alle ore 17), e visitabile presso la Chiesa di San Michele sino al prossimo 13 luglio, il venerdì dalle 15 alle 18, oltre che il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, con ingresso rigorosamente libero a tutti.

Perché qui non si fa solo la storia: si propone al pubblico di riviverla, nei dettagli devozionali, artistici, umani e sovra-umani, in un più ampio progetto sperimentale dal carattere “ecomuseale”, volto a coinvolgere direttamente la comunità locale nella conoscenza, tutela e valorizzazione del proprio patrimonio storico-artistico.

Questo nuovo progetto si focalizza su preziose opere lignee raffiguranti il Cristo, tra cui spicca il “Cristo deposto” del XV secolo recentemente recuperato, proveniente dalla vecchia Parrocchiale di Montà.

L’opera rappresenta una straordinaria testimonianza della sensibilità religiosa e artistica dell’epoca e sarà esposta accanto ad altre importanti sculture provenienti dal territorio, che testimoniano l’evoluzione iconografica e devozionale dal Quattrocento al Settecento.

A valorizzare il tutto c’è, appunto, l’allestimento: a cura di Studiocantono+Valsania di Torino, accompagnato da video realizzati da Alessandro Cocito e tecniche Avl Pro Engineering di Alba. Ciò sottolinea ancora di più il carattere fortemente evocativo e coinvolgente delle opere esposte, al fine di facilitare la comprensione e l’apprezzamento del pubblico.

Come spiegano i curatori dell’evento di Montà: «L’intenzione è di mostrare come il corpo iconico del Cristo crocifisso fosse al centro di manifestazioni collettive dal forte coinvolgimento emotivo nell’espressione del sentimento della pietà, come avveniva nella Settimana Santa, quando il Crocifisso veniva deposto dalla Croce. Ma anche nella sua condizione stabile, quale immagine di riferimento all’interno della chiesa, come il Crocifisso abbia sollecitato la ricerca di espressioni di profonda sensibilità umana, al punto da ricorrere ai modelli degli artisti più noti e celebrati».

Montà diventa il centro di una delicata, temporanea emigrazione di altre opere provenienti da differenti centri roerini, e non solo: tra le opere in mostra, compaiono anche il “Cristo crocifisso” (metà del XV Secolo) dalla Confraternita di San Bernardino di Canale, il raffinato “Cristo crocifisso” di Carlo Giuseppe Plura dalla Chiesa della SS. Trinità di Bra (realizzato tra il 1720 il 1730), l’intenso “Cristo morto” su modello di Francesco Ladatte dalla Chiesa di Santa Croce a Cavour e prodotto tra il 1760 ed il 1770, oltre al “Cristo deposto” (XVII Secolo) dal Sacro Monte dei Piloni.

Nell’ambito della mostra sono previsti, inoltre, alcuni momenti collaterali: tra cui un incontro formativo dal titolo “I beni artistici degli edifici religiosi della Diocesi di Alba. Censimento, cura, valorizzazione”, in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per i beni culturali e il MuDi – Museo Diocesano Diffuso, rivolto ai rappresentanti di parrocchie e associazioni culturali che si occupano del patrimonio locale.

Contemplati anche laboratori didattici rivolti agli studenti, organizzati in collaborazione con l’Università di Torino. Una grande occasione, quindi: per riscoprire e valorizzare il ricco patrimonio scultoreo del Piemonte meridionale, offrendo ai visitatori un percorso immersivo tra arte, storia e spiritualità. Per ulteriori approfondimenti: [email protected].

Paolo Destefanis