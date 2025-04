Grande successo per due scuole superiori albesi nella 41a edizione del Concorso “Diventiamo Cittadini Europei” per l’a. s. 2024/2025, organizzato dalla Consulta Europea del Consiglio Regionale del Piemonte: in rappresentanza della provincia di Cuneo sono risultati vincitori il liceo Classico “Giuseppe Govone” e l’Istituto “Luigi Einaudi”, indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”.

I premiati nell’ambito del prestigioso concorso “Diventiamo Cittadini Europei” sono Stefano Anfossi, Vittoria Ferrero e Adelaide Ponchione della classe 1 liceo B a indirizzo internazionale Esabac del “Govone”, coordinati dalla docente di materie letterarie profssa Elena Rolando, e Chirila Giulia, Franchello Sofia, Giamesio Alessia e Rimmaudo Francesca della 5B AFM, con la loro insegnante di diritto prof.ssa Ida Conforto.

I due gruppi si sono distinti per i loro elaborati, rispettivamente un saggio scritto e una presentazione multimediale, ispirati alla seguente traccia: “L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto”. Scegli un’immagine, un’idea, un evento o un personaggio al quale associ questa frase, tratta dalla Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, e motiva la tua scelta.

I vincitori di “Diventiamo Cittadini Europei”, con le due docenti, hanno partecipato al viaggio studio premio con destinazione Bruxelles/Maastricht dal 9 al 12 aprile, accompagnati da due dirigenti e un giornalista in rappresentanza del Consiglio Regionale. È stata una straordinaria opportunità di visitare il palazzo in cui fu firmato il Trattato di nascita della UE nella cittadina olandese e le sedi di Parlamento e Commissione nella capitale belga, scoprire le bellezze delle due città, partecipare a un gioco di ruolo al Parlamentarium, incontrare funzionari con cui confrontarsi e riflettere sulle più attuali problematiche europee ed internazionali.

Un’emozione indimenticabile è stata quella di vedere di persona la presidente della Commissione Ursula von der Leyen affacciarsi dal palazzo del Municipio nella splendida Grand Place di Bruxelles.

La cerimonia di premiazione del concorso “Diventiamo Cittadini Europei” si svolgerà nel giorno di apertura della XXXVII edizione del Salone internazionale del Libro di Torino giovedì 15 maggio alle ore 12 nella Sala Arena del Lingotto Fiere, nell’ambito dell’incontro ” L’Europa alla prova del cambiamento”.

Inoltre gli studenti vincitori saranno invitati a partecipare a un seminario di alcuni giorni sui temi del federalismo europeo a Bardonecchia a settembre, sempre offerto dalla Consulta Europea, che si ringrazia per l’organizzazione ormai decennale del concorso, che permette ai giovani di approfondire la storia e i valori dell’Unione Europea, riflettere sulle sue istituzioni, conoscerle dall’interno e soprattutto alimentare la fiducia e la speranza in un futuro di pace, democrazia e collaborazione tra le nazioni.