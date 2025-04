Al PalaCampus di Corneliano d’Alba, la San Bernardo Campus si aggiudica il primo atto della serie play-off della Serie C Interregionale con un netto 91-64 nel derby con l’Abet Laminati Bra – Lantek.

LA PARTITA

Coach Luca Jacomuzzi comincia la post-season schierando Feliciangeli, Zampolli, Sakellariou, Coti Zelati e Ciocca; il collega Michele Siragusa si affida invece a Pulina, Di Matteo, Oberto, Negro e Corvalan.

La gara comincia subito forte con i il botta e risposta a distanza tra Corvalan e Feliciangeli (2-2). Per gran parte della prima frazione San Bernardo Campus e Abet si equivalgono e, a -2′ 30″, il bel canestro in rovesciata dell’ex Crocetta Di Matteo vale il -2 per i braidesi (16-14).

Prima del mini-intervallo, nonostante un time-out speso da coach Siragusa, i padroni di casa operano il primo strappo con capitan Ciocca, il miglior marcatore del campionato Sakellariou e Coti Zelati (23-16). L’Abet non sfrutta i viaggi in lunetta (1/6 a cronometro fermo) e Gustin sulla sirena porta il match sul 25-17.

Dopo due minuti e il primo vantaggio oltre la doppia cifra della serata (30-19) con il canestro di capitan Ciocca, lo staff tecnico di Bra ferma il cronometro per sfruttare il minuto di sospensione.

La buona difesa da una parte e le ottime soluzioni dall’altra consentono alla San Bernardo Campus Piemonte di chiudere il primo tempo sul +13, andando negli spogliatoi con il risultato parziale di 48-35.

Nel terzo e penultimo quarto, la giovane formazione locale scava il solco decisivo con un parziale di 26-11 in cui emergono tutte le qualità e la profondità del roster: saranno 31 all’ultima sirena i punti realizzati dalla panchina langarola (tra i quali spiccano gli 11 del classe 2007 Zola) contro i 10 di Bra (8 di Stella e 2 di Tallone).

Sakellariou è il top scorer della serata con 19 punti. Non bastano i 18 punti di Di Matteo, miglior realizzatore dell’Abet. Chiudono in doppia cifra, oltre il già citato Zola, anche Ciocca (17) e Corvalan (14).

Dopo il 91-64 maturato nella gara 1 di Corneliano d’Alba, ora il derby play-off si sposta a Bra con la palla due di gara 2 in programma mercoledì 30 aprile alle ore 21.

PARZIALI: 25-17, 23-18, 26-11, 17-18

San Bernardo Campus: Coti Zelati 8, Di Cola 2, Gandolfo 3, Feliciangeli 7, Varallo 4, Sakellariou 19, Lanfranconi, Gustin 8, Zola 11, Ceretti 3, Zampolli 9, Ciocca 17. All. Jacomuzzi, ass. Giannotto

Abet Laminati Bra – Lantek: Agosto ne, Ferrero, Rosso, Zabert 9, Oberto 6, Stella 8, Di Matteo 18, Negro 5, Pulina 2, Fosca ne, Tallone 2, Corvalan 14. All. Siragusa, ass. Carena