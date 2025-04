Promozione C: in gol i capitani Vailatti e Cavallera, 1-1 tra Atletico Racconigi e San Sebastiano

1 punto a testa, con umori e significati opposti. Oggi pomeriggio è finita 1-1 al “Graziano Trombetta” di Racconigi tra l’Atletico e il San Sebastiano. Da una parte (quella racconigese) il segno “X” non dà la matematica certezza dei play-off e, anzi, la trasferta di Savigliano con la Saviglianese (di domenica prossima, ultima di regular season) diventa decisiva al 200%; dall’altra (quella fossanese) è importante per il piazzamento play-out e per il super scontro diretto (del 4/5) e casalingo con la Pinerolese Sport. Nel primo tempo aveva aperto le danze Gianchiglio Vailatti per l’Atletico, nella seconda frazione ha risposto il colpo di testa di Matteo Cavallera. A capitano, risponde capitano. Andiamo in cronaca.

PRIMO TEMPO

Osservato il minuto di raccoglimento per Papa Francesco. Si gioca, Atletico Racconigi in rossoblù e San Sebastiano in completo nero con un crociato bianco e arancio. 1-0 Atletico al decimo minuto: si sblocca l’equilibrio e il punteggio, capitan Vailatti recupera un pallone fondamentale in area fossanese (dopo un rimpallo) e, con un diagonale rasoterra, supera Cera. Altra bella palla in orizzontale, in area, messa da Vailatti e Cera respinge col piede 3 minuti dopo. Combinazione Iacolino-Scola nei 16 metri ospiti (29′), destro di prima intenzione che sfiora la traversa. Primo squillo del San Sebastiano, sinistro di Kola dal lato mancino dell’area e Cecchetto blocca a terra al 31′. Intervallo dopo 46 minuti di gioco sull’1-0 parziale.

SECONDO TEMPO

Salvatierra al 4, destro su calcio piazzato dai 18 metri (centrale) e sfera che sorvola la traversa. Ecco l’1 pari: calcio di punizione di Lingua battuto poco dopo centrocampo, imperioso stacco di testa di capitan Cavallera e nulla da fare per Cecchetto (10′). Pari che ha premiato la buona volontà e la spinta, fin qui e nella ripresa, dei nero e arancio. Schema su punizione con Vailatti, corridoio per Iacolino e Rinero in scivolata chiude tutto in calcio d’angolo al 12esimo. Il subentrato Messineo serve Falconi che ci arriva con la punta del piede (27′) a tu per tu con Cera, che però fa suo il pallone. Piazzato da posizione defilata al 35esimo, a sinistra, per Vailatti e la ribattuta di Abas termina out da pochi passi (ma gioco fermo per fuorigioco). Grande occasione per il San Sebastiano, sinistro in corsa e da buona posizione di Kola, sfera fuori dallo specchio della porta al 42′. Nel pieno dei 5 minuti di recupero (al 47′) colpo di testa di Anselmo e Cecchetto vola sotto l’incrocio a togliere il pallone, con il “San Seba” a un passo dal clamoroso sorpasso. Ma al fischio finale è 1-1.

TABELLINO

Atletico Racconigi: Cecchetto, Aita (35′ st Mancuso), Giacomo Quaranta, Preka, Bossolasco, Viola, Iacolino, Falconi, Abas, Vailatti, Scola (21′ st Messineo).

A disp: Marra, Caraccio, Sorrentino, Kone, Neddar, La Scala, Lanza.

Allenatore: Francesco Pisano.

San Sebastiano: Cera, Galvagno, Garello, Rinero, Cavallera, Barbero, Mondino (33′ st Vacchetta), Giordano, Kola, Lingua (41′ st Lamnaouar), Salvatierra (38′ st Anselmo).

A disp: Gjini, Bamba, Guzzo, Bozza, Serra, Fantini.

Allenatore: Cristiano Zabena.

Arbitro:​ Quadro di Pinerolo (assistenti: ​Odasso di Torino e Prigione di Pinerolo).

Marcatori: 10′ pt Vailatti (AR), 9′ st Cavallera (S).

Note: pomeriggio variabile e ventoso, terreno di gioco in buone condizioni; circa 100 spettatori. Ammoniti Preka, Vailatti, Abas (AR), Rinero, Lingua, Cavallera (S).