Continua il momento magico per Cuneo Volley, che dopo aver ottenuto il ritorno in Superlega con la prima squadra trova successi anche con i giovani. Nella giornata odierna, infatti, la formazione Under 19 targata Lab Travel Falegnameria Gmg ha ottenuto il titolo regionale, che vale anche il biglietto per le finali nazionali.

Nella Final Four ospitata a Novara e Trecate, i giovani di coach Mario Barbiero hanno iniziato al meglio la loro giornata, travolgendo il malcapitato Volley Parella Torino. Nettissimo il successo di Cuneo Volley, un 3-0 senza appello (25-19, 25-16, 25-16) che li proiettava all’atto finale della manifestazione.

Nella prestigiosa cornice del PalaIgor di Novara, la Lab Travel Falegnameria Gmg Cuneo si trovava di fronte in finale la Pallavolo La Bollente Acqui Terme. Quest’ultima nella semifinale del mattino aveva dovuto faticare non poco per avere ragione dei biellesi della Officina Pozzo Spb, sconfitti solo al tie-break (15-25, 25-21, 22-25, 25-23, 15-12).

La finale del pomeriggio vedeva capitan Marino e compagni partire benissimo nella prima frazione (25-19), ma trovare l’immediata risposta degli alessandrini, i quali riportavano la situazione in parità (22-25). Cuneo Volley provava un nuovo allungo (25-19), al quale questa volta Acqui Terme non trovava risposta: il 25-22 dell’ultima frazione di gara metteva definitivamente la parola fine alla gara, con i biancoblu a festeggiare un successo tanto voluto quanto meritato. Terzo posto per il Volley Parella Torino, abile a riprendersi dalla scoppola del mattino per regolare 3-0 la Officina Pozzo Spb (28-26, 30-28, 25-21).

La Lab Travel Falegnameria Gmg Cuneo si qualifica, come detto, anche per i campionati nazionali insieme all’altra finalista. Dal 13 maggio la manifestazione si terrà a Termoli (Molise), e già si sa che le avversarie nel primo girone saranno la prima classificata dell’Abruzzo (Tekno Progetti Aragona), la seconda classificata della Campania (Elisa Volley Pomigliano) e la terza classificata della Lombardia (Yaka Volley).