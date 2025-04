Grande successo, nella giornata del 25 aprile, per “Cuneo Sotterranea” e per l’apertura straordinaria del rifugio antiaereo in Via Discesa Bellavista, grazie alla importante collaborazione con il Fai – delegazione di Cuneo e al Comune di Cuneo che ha concesso l’apertura temporanea del sito.

Un’apertura che ha registrato il sold-out a tutti gli appuntamenti e con visite di grande interesse da parte del pubblico, un unico ingresso, limitato e in sicurezza con anticipazioni di suggestioni immersive per far rivivere al pubblico la memoria storica della seconda guerra mondiale.

Vista l’impossibilità di soddisfare tutte le ulteriori numerose richieste, nei prossimi mesi verranno proposte nuove visite al rifugio anche con nuove suggestioni. L’Associazione ALL 4U sta portando avanti la collaborazione con il Comune di Cuneo al fine di poter rendere agibile e interamente visitabile il rifugio antiaereo di Via Discesa Bellavista oltre a quello situato in Corso Marconi.

In questi anni, grazie alle convenzioni stipulate con diversi Enti, il progetto Cuneo Sotterranea sta lavorando per portare alla luce e valorizzare diversi siti cittadini quali rifugi antiaerei, bunker, cunicoli, cripte, passaggi, aree interrate e cantine etc… e metterli in rete.

Il progetto inizia diversi anni fa quanto viene richiesto al Comune di Cuneo il patrocinio e il sostegno per reperire materiale dall’archivio storico, mappare, mediante l’uso di georadar, diversi siti culturali nella città, da Palazzo Chiodo a San Francesco, Santa Chiara, Santa Croce, passando per rifugi antiaerei e bunker, chiese e cripte, etc…

L’obiettivo del progetto è verificare e scoprire le diverse aree sotterranee, recuperarle e renderle visitabili al pubblico valorizzando un patrimonio culturale e storico di grande interesse, indirizzato alla realizzazione di un circuito turistico e didattico attraverso la città.

L’Associazione ALL 4U dichiara “Iniziati i progetti di recupero e i sopralluoghi della Soprintendenza per lo svolgimento dei lavori e grazie al contributo della Fondazione CRC, due bunker saranno presto visitabili al pubblico, presumibilmente entro l’anno e altri in visite occasionali”.

Il progetto si svilupperà successivamente in un allestimento multimediale immersivo con proiettori e audio, nei quali in ogni sito si potrà entrare direttamente nella storia. Diversi i partners di Cuneo Sotterranea, Comune di Cuneo, Provincia di Cuneo, Regione Piemonte, A.T.L., F.A.I. delegazione di Cuneo e grazie al sostegno della Fondazione CRC che ha supportato il progetto sin dalla nascita per il mantenimento della memoria storica e per il recupero.

cs