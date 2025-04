Montaldo Roero, continua a vivere la magia del Bosco Fatato

Ci sono posti, nel mondo e nel Roero, che non sono solo e semplicemente “luoghi”: punti grandi e piccoli sulla mappa, spesso da cercare, ogni volta da conoscere con l’educazione di chi si muove in punta di piedi per avvicinarsi, capire, imparare, e soprattutto per cogliere quell’emozione latente che invita ad essere nuovamente bambini. Per il Roero questo è il Bosco Fatato.

Innocenza e vita intera davanti: fortuna riservata a chi apre i propri occhi con uno sguardo sempre nuovo, non è solo e necessariamente una questione di età. Lo si scopre meglio quando si cresce: con indipendenze talvolta plasticose e digitali, e qualche rimpianto per quell’età in cui si poteva ancora scegliere cosa diventare, pensieri smarriti nei giochi di infanzia:

Tra le rocche della Sinistra Tanaro c’è una specie di “porta” che consente di salvarsi, e di aprirsi nuovi spazi, anche solo per un giorno: è il Bosco Fatato, geniale intuizione di una personalità di cui non si parla mai abbastanza e con il dovuto merito, come Fiorenza Adriano. Artista, scrittrice, poetessa, autrice teatrale, divulgatrice?

Tante definizioni, nessuna di esse sufficiente: un po’ Tom Bombadil del “Signore degli Anelli”, un tocco di fata buona, e -sopra ogni cosa- generosa ispiratrice di quella che è una vera e propria attrazione. Se siete di quelli che usano i social networks più per conoscere che non per sentenziare, cercatela su Facebook: imparerete storie ed apologhi che sono come lezioni in purezza, provenienti da un mondo così reale così diverso da quello che ci propinano coloro i quali preferiscono l’urlo della superficialità.

E’ un bosco di castagni centenari, dove si muovono attrazioni dal sapore di fiaba: la biblioteca delle fate, la scuola dei gufi, le casette per gli uccellini, le sculture degli animali del bosco, nate dalle mani di Fiorenza, dell’eroico “Barba Brisiu” che ancora trasforma il legno in creature con la sola forza del proprio motosega, di amici come Marina Bogliolo, che proprio in questi giorni ha ultimato l’insegna ufficiale del “Bosco Fatato”, meravigliosa autodidatta. Il “bieffe” è di Fiorenza Adriano, di sua proprietà: ma messo a disposizione di tutti, purché nelle buone maniere.

E’ l’outdoor che diventa poesia: è uno dei cuori di Montaldo Roero, il più piccolo dei Comuni dell’area, ma che è pure tra quelli che li simboleggia tutti. Qui c’è la biodiversità: poco distante dalla cultura viticola, a ridosso delle spettacolari Rocche su cui si snoda l’impegnativo Sentiero del Serro, in mezzo agli alberi, un lancio d’occhiate a “simboli” come la Torre Cilindrica, al Cristo delle Rocche, più evidenti, più celati, segni civili e religiosi di una storia che è come un gioco a sua volta, in cui il Bosco Fatato segue le sue regole non scritte. La creatività è una cosa per corsari, ma buoni.

E’ un percorso immersivo, ma non un’area pic-nic, per preservare il più possibile l’ambiente: per rifocillarsi non c’è problema, però, dal momento che sono disponibili l’Area Alpini e il non distante punto panoramico. A proposito: se non si sono messe le provviste nello zaino, c’è l’Ecomuseo delle Rocche a disposizione per tale evenienza. Nel Roero non si patiscono la fame e la sete, ringraziando.

Chi volesse inserire il Bosco Fatato nel proprio percorso di visita (comprese gite organizzate per gruppi, scuole ed Estate Ragazzi) potrà contattare il numero 377/91.26.516.

Paolo Destefanis