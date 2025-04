Ventiquattresimo sforzo stagionale per Libellula Banca CRS e L’Alba Volley, le due formazioni cuneesi impegnate nella Serie B femminile di pallavolo. Se le albesi sanno già che in tre giornate tutto sarà finito, le braidesi affrontano il turno corrente con la consapevolezza che soltanto un successo (possibilmente da tre punti) garantirebbe ancora chance di disputare i playoff.

Partiamo proprio dalla Libellula Banca CRS, che nella sfida interna alla Savis Vol-Ley Academy si gioca le ultime possibilità di accedere alle prime tre posizioni. Lo stop in casa del Club Italia, inatteso e nelle dimensioni e nelle previsioni, ha certamente complicato i piani alle ragazze allenate da coach Mauro Barisciani.

I punti di distacco dalla stessa Volpiano e dalla Rothoblaas Volano (impegnata sul difficile campo di Novara) sono ora sei, con tre giornate ancora da disputare. Essenziale risulta dunque questa sfida, dato che una vittoria delle torinesi, con qualsiasi punteggio, escluderebbe le “Libellule” dalla postseason. Il tutto continuando anche a guardare i risultati degli altri sestetti in zona.

Passando in B2, ormai da tempo L’Alba Volley è tranquilla in posizioni di centro classifica, ma ha messo in campo una bella lotta con Bonprix Teamvolley, Universo In Volley Pavia e Lilliput Pallavolo per la quinta posizione finale. In tal senso lo stop in casa della Bonprix nella giornata prepasquale ha un po’ frenato le ragazze di coach Relato per quell’obiettivo, ma la situazione è tutt’altro che compromessa.

Sarà però fondamentale, in questo senso, tornare alla vittoria nella sfida casalinga al CUS Pavia, la seconda formazione pavese, matematicamente retrocessa in Serie C nell’ultimo turno. Le albesi partiranno senza dubbio con i favori del pronostico, ma dovranno fare molta attenzione al desiderio delle universitarie di salutare al meglio la categoria.

La giornata, a causa della sospensione delle attività sportive nel giorno del funerale di Papa Francesco, si svolgerà dal 25 aprile al 1° maggio in base agli accordi tra le squadre.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 24 (26/4)

Trentino Energie Arg. – Volley Parella Torino (1/5)

Sim Immobiliare Novara – Rothoblaas Volano (25/4)

Capo D’Orso Palau – Club Italia 3-2

Libellula Banca CRS – Savis Vol-Ley Academy (25/4)

GSO Villa Cortese – Pall. Don Colleoni (29/4)

Mts Tecnicaer Santena – Clericiauto Cabiate (27/4)

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Volley Academy V&V (25/4)

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 59 Savis Vol-Ley Academy 46 Rothoblaas Volano 46 Mts Tecnicaer Santena 44 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 41 Libellula Banca CRS 40 Capo D’Orso Palau 40 Sim Immobiliare Novara 37 Club Italia 32 Volley Parella Torino 26 Pall. Don Colleoni 25 Clericiauto Cabiate 19 Trentino Energie Arg. 18 Volley Academy V&V 7

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 24 (26/4)

Acrobatica Group Alessandria – Igor Volley Trecate (29/4)

Lilliput Pallavolo – Club 76 Fenera Chieri (25/4)

G.S. Cagliero – Pallavolo Florens (25/4)

Ascot Moncalieri Toplay – Viscontini Tea Consulting (25/4)

Universo In Volley Pavia – Bonprix Teamvolley (27/4)

CUS Torino – MTV Guffanti Group (27/4)

CUS Pavia – L’Alba Volley (30/4)

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA