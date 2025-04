Risparmio o investimento? Con Nibo, entrambi!

Il fotovoltaico è da sempre considerato una delle soluzioni più efficaci per ottenere un risparmio concreto sulla bolletta energetica, sia per le famiglie che per le aziende. Ben lo ha sempre evidenziato in questi anni Nibo, azienda attiva da anni in tutto il Piemonte, con sedi ad Alba, San Damiano e Asti, oltre a filiali a Bra, Ales­sandria e Torino.

«Chi negli ultimi anni ha investito in un impianto fotovoltaico», sottolinea il ceo Fabio Abbiati, «ha potuto usufruire di incentivi e scontistiche che hanno permesso di recuperare rapidamente l’investimento iniziale, generando nel tempo un importante guadagno economico». Concretamente, ad esempio, un impianto da 6 kW installato su una casa indipendente, consente di coprire fino al 70% del fabbisogno energetico annuale, abbattendo notevolmente la spesa in bolletta. E tutto ciò perché l’energia prodotta du­rante il giorno riesce a coprire buona parte dei consumi domestici, mentre per la fascia serale è possibile integrare il sistema con batterie di accumulo, al fine di massimizzare l’autonomia energetica.

Soffermandosi poi su aziende o realtà più strutturate, il tema si amplia ulteriormente.

«Un impianto da 500 kW installato su un tetto industriale o su un terreno può produrre circa 600.000 kWh all’anno. Questo significa non solo una significativa riduzione dei costi aziendali, ma anche la possibilità di rivendere l’energia in eccesso tramite una Comunità Ener­getica Rinnovabile, generando entrate mensili costanti», sottolineano ancora i manager Nibo.

Che rimarcano: «Oggi chi ha compreso l’importanza strategica di questa scelta ha trasformato la propria azienda o il proprio terreno in una piccola centrale elettrica, autonoma e produttiva che porta un rendimento finanziario medio annuo del 14% netto. Basta guardarsi intorno per notare come sempre più tetti di capannoni e terreni industriali stiano diventando generatori di energia.

Negli ultimi anni le bollette di luce e gas hanno raggiunto livelli insostenibili, colpendo duramente famiglie e imprese. Tuttavia, chi ha avuto la lungimiranza di investire in un impianto fotovoltaico ha subìto molto meno l’impatto dei rincari».

Ecco allora che proprio per incentivare questa transizione energetica, l’Unione europea ha pensato di introdurre un nuovo bando a fondo perduto che copre fino al 40% dell’investimento rivolto a tutti coloro che realizzano un nuovo impianto fotovoltaico. Questo bonus, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), ha lo scopo di accelerare il passaggio alle energie rinnovabili e contemporaneamente alleggerire le spese degli italiani, chiamati ormai ogni anno a fronteggiare aumenti di prezzo. Allo stesso tempo, la partecipazione a una comunità energetica permette di scambiare l’energia prodotta durante il giorno, ottenendo un ritorno economico ancora più rapido.

L’energia solare non rappresenta soltanto un’opportunità di risparmio, ma anche un modo concreto per ridurre le emissioni di CO₂ e aumentare il valore degli immobili. Installare un impianto fotovoltaico oggi si­gnifica investire nel futuro della propria casa o azienda, ma anche contribuire a un ambiente più pulito e sostenibile, so­prattutto in un territorio come quello piemontese, ricco di piccoli comuni perfettamente compatibili con il modello delle comunità energetiche.

Nibo da tempo è impegnata nella realizzazione di campi fotovoltaici a terra – come ben testimoniano i progetti in tutto il Nord Italia – e nella valorizzazione di tetti industriali e capannoni, trasformati in asset produttivi capaci di generare energia da distribuire tramite la Comunità Energetica Rinno­vabile.

«Questo, molto semplicemente – spiegano ancora i responsabili di Nibo –, significa che ogni kilowatt in eccesso diventa un’entrata mensile, andando ad amplificare il vantaggio economico dell’impianto. L’energia così prodotta non solo alimenta la propria attività, ma diventa un prodotto da immettere nel mercato, creando valore dove prima si parlava solo di consumo».

Superfluo rimarcare che coloro che desiderano usufruire del bonus del 40% possono rivolgersi con facilità a Nibo, parte anche di una Comunità Ener­getica Rinnovabile, potendo ottenere un servizio diretto, completo e snello dal punto di vista burocratico. Possono aderire privati e aziende con impianti fino a 1 MW di potenza, situati in comuni fino a 5.000 abitanti.

Un’occasione, visto che gran parte del nostro territorio rientra perfettamente in questi parametri. Il bando è attivo fino a no­vembre 2025, ma i fondi sono limitati e le ri­chieste stanno crescendo: chi è interessato non tardi a domandare ragguagli. Per ricevere maggiori informazioni, o una consulenza gratuita, Nibo è contattabile allo 0173-063132 oppure scivendo all’indirizzo [email protected].

Investire oggi nel fotovoltaico significa scegliere indipendenza energetica, risparmio, sostenibilità e guadagno.