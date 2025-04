L’arte dell’imprecare ora ha un vocabolario

Una multa sul parabrezza. Una martellata su un dito. Il risultato? Un’im­pre­cazione che scoppia come un fuoco d’artificio! Perché diciamolo: quando la sfortuna ci prende a schiaffi, chiunque, a meno che non sia un monaco zen, lascia andare qualche parola colorita. E se sei piemontese, il primo colpo che parte è un poderoso «bòja fàuss!». Oppure qualcosa di ancora più elaborato, uno di quei capolavori vocali che abbracciano il sacro e il profano in un unico, furioso slancio.

Ma attenzione, perché questa non è una semplice bestemmia da bar, che potrebbe esser pronunciata da un sachërdon, ov­vero un bestemmiatore in­cal­lito. No, no! Questa espressione affonda le sue radici in una storia ben più articolata. Chi l’avrebbe mai detto che il piemontese arrabbiato, nel suo momento di massima frustrazione, richiama involontariamente il Dio dei Valdesi? Già, perché nel Piemonte cattolico di un tempo, il Dio valdese veniva considerato… beh, “un altro”, uno che si distingueva dall’originale certificato dagli ecclesiastici locali.

Questa è solo una delle mille e più perle contenute nell’In­sultario Piemontese Italiano, un libretto che è tutto tranne che “ino”! Con le sue quasi 200 pagine, è una raccolta scintillante di insulti, imprecazioni, modi di dire spigolosi e invenzioni verbali affilatissime, tutte scovate negli angoli più sperduti del Piemonte. Un vero arsenale linguistico, perfetto da tenere in tasca per sfidare chiunque a duello verbale: che tu sia sotto la Mole, nell’Ossola, sui Laghi, nel Monferrato, tra le valli di Cuneo o nella Langa profonda, ogni angolo della regione ha la sua dose di poesia offensiva.

E dietro questa gemma della linguistica sferzante c’è lui: Paolo Sirotto, alias Paulin Siròt. Un piemontese che non solo ama la lingua della sua terra, ma la divora ogni giorno. Non è solo un appassionato, è un missionario del piemontese. Dalla fondazione di Gioventura Piemon­tèisa, nata per difendere e diffondere l’idioma, fino alla creazione dell’associazione Arte Ci Pare – Companìa për la difusion ëd la Coltura Piemontèisa, Paulin ha dedicato la sua vita a far risplendere la storia linguistica e culturale del Piemonte. Una fiamma che brucia con passione, alimentata dalla grammatica codificata dal “suo” maestro Camillo Brero, il padre del piemontese moderno. Un sito sul web, www.artecipiemont.eu, una pagina su Facebook, un ca­nale YouTube con quasi 2500 video di cantautori e gruppi piemontesi come Gipo Farassino, Roberto Balocco, Alberto Cesa, i Tre Lilu. E dove si possono trovare anche le versioni in piemontese delle canzoni di George Brassens, tradotte da Fausto Amodei, tra i più grandi in Italia nella canzone d’autore.

Ma come le è saltato in mente di mettere in fila tutte quelle parolacce, nel senso più am­pio e giocoso del termine, che si sentono da queste parti?

«Lanciata l’idea, il panico mi ha assalito come un fulmine a ciel sereno. Ma come faccio, da solo, a mettere in piedi una follia del genere? Fortuna vuole che arriva in soccorso Davide Calabrese, storico batterista dei mitici Farinei dla Brigna, quelli che hanno trasformato “La mia banda suona il rock” di Ivano Fos­sati in un capolavoro piemontese: “La mia Panda a perd ij toch”, mica roba da poco! Detto, fatto! Davide pubblica un post sulla pagina Fa­cebook del gruppo e – pouf! – nel giro di poche ore, mi ritrovo sommerso da 250 post, ognuno con una perla lessicale degna di essere incastonata nel libro. Il Piemonte si è mobilitato, la lingua ha preso vita e la raccolta ha iniziato a comporsi quasi da sola, parola dopo parola, insulto dopo insulto, imprecazione dopo imprecazione».

Il suo “Insultario”, in un paese come l’Italia dove si leggono sempre meno libri, sta registrando un successo notevole per il genere di pubblicazione.

«Siamo già alla seconda edizione, abbiamo superato le 10mila copie vendute. Usciti con la prima edizione di 7mila copie all’inizio di dicembre, a metà mese non ce n’erano già più. Non avrei mai immaginato. Io per primo mi sono stupito».

Come se la spiega questa buona accoglienza da parte dei lettori?

«Ho l’impressione che la gente ne abbia le scatole piene del politicamente corretto. Poi c’è anche curiosità. Quello che mi interessa di più è sapere che con queste 10mila copie, almeno 20mila persone hanno letto il libro. E se di queste 20mila almeno 200 si avvicinano al piemontese l’obiettivo è raggiunto».

Ma i suoi genitori, quando era bambino, che nomi le davano?

«Fioccavano parpagnaco e lapacosse. Che possiamo tradurre con tanghero, screanzato e leccazucche, insomma un ingordo. Ho un amico che me lo ricorda da tutta la vita e per questo proprio parpagnaco l’ho anche messo nell’ultima di copertina».

Una lingua colorita, il piemontese…

«Il divertimento più grande è stato scoprire le diverse sfaccettature dei modi di dire. Ma la cosa che caratterizza di più il lavoro, e che caratterizza fortemente il popolo piemontese, è che comunque anche negli in­sulti il piemontese non è mai greve. Magari si esprime in modo più “grasso”, ma mai pesante».

Un esempio…

«A l’ha ‘l cul talment gròss che s’a tira ‘n pet ant un sach ëd farin-a a fiòca për na sman-a».

Insomma, se volete esplorare l’arte della lingua senza filtri, se il vostro vocabolario di imprecazioni piemontesi ha bisogno di un aggiornamento, allora questo libro è la chiave per accedere a un mondo di espressioni taglienti e spassose. Perché in Piemonte, anche quando si im­preca, lo si fa grignando!