«Festa anticipata e ora continuiamo con il divertimento»

Che Cosa ha Com­binato l’Associa­zione Calcio Bra? Con le “C” volutamente maiuscole per sottolineare il capolavoro sportivo, calcistico e societario fatto e messo in albo d’oro dal club giallorosso della città di Bra. A 11 anni dall’ultima volta, il Bra ritorna tra i professionisti (era la ex Serie C2) e raggiunge lo storico traguardo della C unica. La terza serie dopo la A e la B. Un obiettivo “acchiappato” con merito strada facendo (75 punti raggiunti domenica 13 aprile scorso a Imperia, con lo 0-2 sui liguri che ha dato l’aritmetica promozione con quattro giornate di anticipo) ma non preventivato e non messo in cantiere nell’estate scorsa, anzi. Quindi ancora più bello e ancora con più orgoglio, anche per la “nostra” provincia Granda che torna ad avere una squadra di calcio nel gioco del pallone professionistico. Una piccola realtà, il Bra, ma dal cuore grande e pulsante. Un trionfo nel girone A di Serie D, che ha fatto “eco” in Piemonte (dove i giallorossi diventano la quinta realtà tra i “prof” dopo Juve, Toro, Novara e Pro Vercelli) e non solo. Bra, la città della salsiccia, di Slow Food, di Cheese, del Barocco, attorniata da Langhe e Roero. Ma, dal 13 aprile, anche della Serie C.

Tra i principali protagonisti dell’impresa il presidente dell’Ac Bra, Giacomo Germanetti: «Ab­biamo coronato in anticipo questo grandissimo sogno e stiamo festeggiando. Non pensavamo mai più di fare un’impresa simile! Qualcosa di grandissimo, chi avrebbe pensato l’estate scorsa a questo epilogo? La squadra è stata eccezionale, brava, forte, tecnica e umana. In tutto il campionato, il Bra ha avuto altissimi contenuti. Una forza sedimentata giorno per giorno. Dedico la C a tutti quelli che ci sono sempre stati vicini, a chi ha sempre creduto in noi. Abbiamo sempre cercato l’o­biettivo massimo, con ogni risorsa e con ogni sforzo. Siamo stati ripagati».

Al fianco del presidente il braccio operativo, rappresentato in primis dal direttore generale, Pietro Sartori: «A Imperia, sia­mo partiti già con lo 0-2 (il risultato finale, ndr) a nostro favore. Il video montato dai nostri Gabriele Quitadamo (difensore, ndr) e Andrea Ferrari (osteopata, ndr) nello spogliatoio nel prepartita, è stato commovente e ci ha dato una carica pazzesca. Ero tranquillissimo, sapevo che avremmo vinto in Liguria. De­dico la Serie C alla mia compagna Paoletta che mi sopporta da 25 anni, al nostro presidente Germanetti e al nostro mister Nisticò. Ovviamente, una dedica speciale ai tifosi giallorossi. Questa promozione è figlia di un campionato stravinto, so­gnavo una D come aveva fatto recentemente il Sestri Levante e il sogno si è avverato. Ho sempre fatto i complimenti agli altri, adesso li ricevo!».

Il legame tra dirigenza e team squadra è rappresentato dal di­rettore sportivo, Ettore Meni­cucci: «L’avevamo promessa a dei nostri cari che non ci sono più, al mister che ci aveva detto di credere in lui e poi è successo. Domenico Bissolino, nostro collaboratore tecnico, l’estate scorsa mi aveva detto che saremmo stati la sorpresa stagionale. E infatti. Con umiltà siamo partiti con l’obiettivo salvezza, poi man mano abbiamo giocato bene, ci siamo adattati a tutti gli avversari e a tutte le situazioni. Siamo attorniati da staff e giocatori incredibili. Tutti, a Bra e nel Bra, meritano la C. Abbiamo fatto fin qui un’annata sportiva di cuore e di passione. Io e Fabio (Nisticò, ndr) amiamo alla follia il mondo del calcio».

Sulla panchina, condottiero, l’allenatore Fabio Nisticò: «Ma­gico, abbiamo fatto un qualcosa di magico. Abracadabra (la maglietta celebrativa della squadra, ndr), è magia! Alleno dei ragazzi magici, assurdi, nessuno pensava a un epilogo simile. Giornata dopo giornata è aumentata l’autostima, aumentava la voglia di arrivare dove tutti sognavamo, ma sapevamo che era un traguardo quasi im­possibile da realizzare. So­prattutto in funzione delle corazzate del nostro girone. Davanti a noi all’inizio c’erano almeno 7-8 squadre, poi quando abbiamo iniziato a battere quelle squadre è diventata carina la cosa e alla terza giornata d’andata io entro nello spogliatoio e dico “prendiamo la direzione di quel cartello dei 45 punti che avevamo scritto o prendete la mia di direzione? Dobbiamo andare lì davanti perché noi ce lo possiamo meritare”. Da qui è cambiato il nostro cervello, abbiamo lavorato tutti insieme per portare a casa questo obiettivo. Qualcosa di straordinario che non riusciamo a capirlo ancora, lo capiremo nei prossimi giorni. Sono veramente contento, ho co­ronato un sogno, un sogno coltivato da più di 10 anni che alleno in Serie D. A Bra ho trovato la situazione perfetta, mi hanno fatto lavorare a 360 gradi, si sono fidati di me su tutto. Siamo là, siamo in testa a tutti, abbiamo conquistato una categoria incredibile per la nostra città e che arrivi questo messaggio al Bra Front. Siamo stati accolti alla grandissima nel nostro stadio, domenica sera al rientro da Imperia e siamo andati a festeggiare, a cantare con loro!».

In mezzo al campo, brilla la fascia di capitan Cristian Tos: «Non si può descrivere a parole quello che stiamo provando, quello che abbiamo provato durante tutta quest’annata. Siamo partiti nel luglio scorso con la massima umiltà, pensando di fare un campionato bello ma non pensavamo minimamente di poter fare una roba del genere, veramente incredibile, impensabile e siamo tutti strafelici di questo. Arrivare a Imperia dopo la vittoria sul Ligorna, non era facile. Su un campo difficilissimo, ci abbiamo messo umiltà e abbiamo vinto la gara e il campionato meritatamente. Dedico la C a tutti i nostri tifosi della città di Bra, a tutti quelli che ci hanno sempre seguito, sempre sostenuto. Ai miei cari, la mia famiglia che anche loro ormai non ci pensavano neanche più di potermi vedere festeggiare un campionato a quasi 37 anni, alla mia compagna che mi è sempre stata vicino nei momenti belli e soprattutto in quelli meno belli».