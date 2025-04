«Dedicare attenzioni ai giovani per dare futuro alle vallate»

Organizzare un festival non è un’esperienza individuale, ma collettiva. Una strada da compiere insieme. Un percorso che si snoda come un sentiero, su per il lato di una montagna. Con alle spalle un anno da “Animalpina” – questo era il tema della scorsa edizione – Cuneo giunge al secondo dei cinque obiettivi che si era prefissata come “Città Alpina dell’anno”: coinvolgere la popolazione, stimolando la partecipazione dei cittadini, con un’occhio di riguardo alle nuove generazioni. Il Cuneo Mon­ta­gna Festival 2025 si preannuncia, dunque, come un’e­dizione dinamica e proiettata verso il futuro. Il tema di quest’anno, “Una montagna di giovani”, non è solo uno slogan, ma una vera e propria chiamata a raccolta per i ragazzi e le ragazze di tutta Italia. Ben 100 giovani, tra i 18 e i 35 anni, avranno l’opportunità di vivere un’esperienza im­mersiva nel cuore delle Alpi cuneesi, soggiornando presso la suggestiva Certosa di Pesio e partecipando attivamente alla realizzazione di oltre quaranta laboratori e tavoli di lavoro dedicati all’esperienza montana sot­to molteplici punti di vista.

Il legame tra Cuneo e le sue montagne si rinnova, così, ancora una volta. Grazie anche ai tantissimi eventi, presentati lunedì 14 aprile, all’Open Baladin di piazza Foro Boario, dall’As­ses­so­ra alla Metromontagna Sara Tomatis, in compagnia del­l’Assessore Regionale al­lo Sviluppo e promozione del­la montagna Marco Gal­lo, di Michela Ferrero, re­spon­sabile del Servizio Mu­sei, Teatri e Cinema del Co­mu­ne, e di Francesca Perlo, responsabile della progettazione culturale a Noau. Il pro­gramma (consultabile sul sito festivaldellamonta­gna

.it) è straordinariamente ricco, abbracciando temi che spaziano dall’architettura alpina alla sostenibilità alla filiera del legno, dai paesi invisibili alla montagna che non c’è. Quest’ultima è una storia incredibile, un mistero che ha portato per secoli scienziati, cartografi, pionieri dell’alpinismo e scalatori ambiziosi a riferirsi al Mont Iseran, un leggendario quattromila metri che, pur trovandosi su alcune carte storiche, in realtà… non esiste. Da un fortuito ritrovamento di una cartina risalente al Regno di Sargena, rinvenuta negli archivi del Museo Diocesano, sarà presentata da Carlo Bardena una narrazione avvolta dal mistero. Il racconto della montagna, durante il festival, sarà mediato da molti linguaggi ed espressività: dal cinema alla musica, dai talk alle esperienze laboratoriali. Un mosaico di iniziative rese possibili dalla sinergia di molteplici attori del territorio, quali Occit’amo Festi­val, Scalate leggendarie, Cuneo Bike Festival, Nuovi Mondi, Visit Piemonte, Scrit­torincittà e tante altre realtà. Talmente tante, che sarebbe davvero impossibile citarle tutte. Abbiamo incontrato l’Assessora Sara To­matis per approfondire il si­gnificato di questa edizione 2025.

Cosa significa vivere in montagna oggi?

«Rispetto al tema del festival ed a ciò che ho visto, posso dire che si tratta di un’esperienza collettiva e di comunità. È necessario che le nuove generazioni entrino in relazione con chi è rimasto in montagna. Una commistione tra chi arriva e chi è lì da generazioni. Ho sempre trovato, inaspettatamente, più giovani di quanto si possa immaginare. È necessario che questa presenza, però, non rimanga un’esperienza a termine. Una città di valle come Cuneo ha, in questo, una grande responsabilità sia in termini di servizio che di rispetto e riconoscimento delle valli interne, da cui arrivano beni ed esperienze preziose. Aggiungo che da un’esperienza nata da una collaborazione con il Polite­cni­co di Torino, che ci ha accompagnato lo scorso an­no del percorso della “Mez­zaluna alpina”, che aveva come obiettivo proprio quello di responsabilizzare le tre città di valle (Mondovì, Saluzzo, Cuneo) nei confronti delle aree montane».

Come si può, da visitatori, vivere la montagna in maniera responsabile?

GPenso che il compito di un’amministrazione sia qu­el­­lo di ascoltare l’esigenza di chi in montagna vive e lavora. Accompa­gnare quindi il turista in un’esperienza che non sia mordi e fuggi, ma che sia parte di un percorso consapevole di fruizione degli spazi naturali».

Quali sono le sfide principali che si incontrano nel cercare di avvicinare e appassionare i giovani alle tematiche montane?

«È stato facile incontrare i giovani che hanno già stabilito dei legami fra loro e/o con la montagna (come i gruppi Cai e Montagne in movimento), in questi casi si ha la possibilità di comprendere e supportare il loro percorso. Qui da noi abbiamo coinvolto la Consulta, Yoa­lin (Youth Alpine Interrail) e un’associazione come Noau che opera già nelle valli. Ci sono tanti canali da seguire. La risposta dei giovani è stata molto partecipativa e coinvolta fin dalle fasi progettuali. Il che fa preannunciare un’edizione 2025 entusiasmante per il Festival della Montagna. È un percorso di costruzione prezioso anche per il futuro».

In conclusione, le parole dell’Assessora Tomatis ci restituiscono l’immagine di un festival che non si limita a celebrare la montagna, ma che vuole costruirne attivamente il futuro, partendo proprio dalle energie e dalle idee dei più giovani. L’e­di­zione 2025 del Cuneo Montagna Festival si preannuncia quindi come un’occasione preziosa di incontro e di scambio, con la speranza che questa “montagna di giovani” possa davvero lasciare un segno tangibile e duraturo sul territorio e nelle coscienze.