«Andavo più veloce dei maschi e ora sogno il mondiale»

«E sarai veloce com’è veloce il vento… potente co­me un vulcano attivo».

Nel 1998 la Disney pubblicava “Mulan”, un film d’animazione ambientato in Cina in cui la protagonista si travestiva da uomo per risparmiare all’anziano padre la guerra contro gli Unni, entrando nell’esercito che ai tempi era ov­viamente proibito alle donne. Dopo diverse peripezie, la ragazza veniva scoperta, ma riusciva a diventare un’eroina salvando l’imperatore e sconfiggendo i nemici.

Con un po’ di fantasia in me­no e traslando l’avventura ai nostri giorni, ci spostiamo nel mondo dei motori, altro am­biente tipicamente maschile, per raccontare la storia di Arianna Barale, 18enne mo­to­ciclista di Borgo San Dal­mazzo. La giovane pilota borgarina ha infatti conquistato, nel fine settimana del 5 e 6 aprile, il suo primo successo, unito ad un secondo posto, nel Women’s European Cham­pionship, il Campionato Eu­ropeo di Velocità in pista femminile.

Un problema tecnico ha frenato la giovane Ari#41 nelle prove libere del venerdì, ma si è rifatta nelle qualifiche del sabato, che l’hanno vista classificarsi in seconda posizione, dalla quale è scattata qualche ora dopo per disputare la pri­ma delle due manche in programma.

Sul circuito romagnolo Mi­sano Circuit “Marco Simon­celli”, in sella ad una Yamaha R3, Arianna (tesserata per il Moto Club Bisalta Drivers di Cuneo) si è piazzata al secondo posto in Gara-1, cedendo l’onore delle armi soltanto alla forte spagnola Rosita Jimenez Vargas e precedendo la polacca Patrycia Sowa.

Di un altro tenore la Gara-2 della domenica: Ari#41 ap­profittava al meglio di una scivolata dell’iberica e regolava di pochissimi millimetri la polacca. I due risultati valgono anche la prima posizione in campionato dopo la prima tappa, proprio davanti alla Jimenez Vargas e alla Sowa. Le prossime tappe del campionato saranno ancora in Italia (Magione e di nuovo Mi­sano), Ungheria (Pannonia­ring) e Croazia (Rijeka).

Non male per una che non doveva nemmeno essere sulla griglia di partenza…

Già, perché fino a pochi mesi fa la giovane Arianna sembrava costretta a rinunciare al suo sogno di continuare a correre a causa dei costi eccessivi. Gli sport motoristici sono notoriamente un’attività mol­to costosa e quindi competere al top richiede molti sacrifici, come lei stessa racconta: «Ogni stagione è un dubbio. I costi nel motorsport sono altissimi. Corro solamente grazie agli sponsor e quindi ogni anno è una piccola av­ventura trovare il budget per presentarmi in griglia. L’in­vito per chi voglia sostenermi è quindi sempre aperto, an­che in un’ottica futura e per le prossime stagioni in cui vorrei fare un passo in più. La vittoria di Misano per me è stata un tourbillon incredibile di emozioni: non avevo mai vinto in categoria, e ancora adesso in qualche modo faccio fatica a crederci».

Ma da dove nasce la sua passione per le due ruote?

«Mio padre Alberto ha sempre corso a livello amatoriale, quindi fin da piccolissima sono stata abituata a seguirlo per guardare le gare. A cinque anni ho ricevuto la mia prima minimoto e ho iniziato a girare nei piazzali, non ancora in pista. Quella è arrivata l’anno dopo, quando ho iniziato a fare le prime gare correndo sempre con i maschi».

Come già accennato, il motociclismo in senso stretto ed il motorsport in generale non sono certamente noti per un’e­norme partecipazione femminile. Com’è stato dunque correre contro i “ma­schietti” prima di prendere parte alle competizioni riservate alle ragazze?

«Possiamo dire che è una sfida in più, che non ho mai avuto problemi a fare mia e a dimostrare che posso stare in questo ambiente. Qualche anno fa, però, devo dire che principalmente erano i genitori ad essere infastiditi dal fatto che una ragazza potesse andare più veloce dei loro figli. Non è comunque la normalità, anzi, il clima è sempre stato molto sereno».

Ma dalle minimoto alla Yamaha R3 il passo è lungo, non solo in termini economici: quali sono stati invece i passi intermedi della carriera di Arianna?

«All’età di 9 anni ho partecipato alla Mini GP, campionato Italiano. Il primo salto importante è stato nel 2020, quando mi sono iscritta alla Pre-Moto 3, con gare sulle piste del Mondiale. Purtroppo un brutto incidente nel primo fine settimana di gare ha interrotto bruscamente la stagione, quindi nel 2021 mi sono iscritta al Women’s European Championship. Il campionato femminile era nato nella stagione precedente e da quella stagione vi partecipo ininterrottamente.

Ho anche portato avanti pa­rallelamente il Campionato italiano femminile, arrivando terza nel 2023, ma adesso mi sto concentrando in particolare sull’Europeo. Non nego che il mio sogno è quello di vincerlo e questi primi risultati sono un ottimo passo in quella direzione. Ma so che la strada è ancora molto lunga e le avversarie altrettanto for­ti».

Al di fuori della pista Arianna Barale è semplicemente Ari, ed è una studentessa al quarto anno del Liceo delle Scienze Umane a indirizzo sportivo di Limone Piemonte. Come si conciliano gli impegni? E c’è collaborazione da parte della scuola?

«La scuola nasce e lavora molto con studenti che sono impegnati nello sport di alto livello, soprattutto sciatori. I professori e i dirigenti sono dunque consapevoli e già abituati alla cosa: da parte loro c’è quindi una grandissima collaborazione per fare tutto al meglio delle possibilità».

Ma c’è un sogno a cui la pilota borgarina aspira per il suo futuro motociclistico?

«La grande aspirazione ed il grande desiderio sono quelli di partecipare al Mondiale femminile, campionato di un livello altissimo legato al WorldSBK e che si disputa su alcune di quelle piste. Lì c’è l’élite della competizione, ma allo stesso tempo ritorna il discorso economico, in quanto è un campionato molto costoso e che richiede inoltre un alto grado di preparazione.”

E proprio come Mulan, anche Arianna Barale si sta facendo strada nel suo mondo (senza nascondersi, però): di fronte ha una carriera che potrà darle tante soddisfazioni e in cui potrà ancora continuare letteralmente a correre, «veloce com’è veloce il vento».