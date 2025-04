Alba: si parte con la 47ª Fiera Internazionale Vinum!

Vinum, la più grande enoteca a cielo aperto d’Italia torna ad Alba da domani venerdì 25, e proseguirà il 26, 27 Aprile ed il 1, 2, 3, 4 maggio.

A presentarne i dettagli nel corso dell’incontro di apertura della 47ª Fiera Internazionale Vinum, che si è svolto questa sera, giovedì 24 aprile, presso la “Sala Champenoise” della Cantina Sperimentale della Scuola Enologica di Alba Umberto I, dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Ente Fiera di Alba Axel Iberti, alla presenza del sindaco di Alba Alberto Gatto, dell’Assessore della Regione Piemonte all’Agricoltura, Commercio, Cibo, Parchi, Caccia, Pesca Paolo Bongioanni, di Giuliano Viglione, presidente Aca e Presidente di Confcommercio Piemonte, sono intervenuti Alessandra Dalmonte, Senior Food and Wine editor di Cook, Corriere della Sera; Alessandro Torcoli, Direttore e editore di Civiltà del Bere; Francesca Bava, vicepresidente dell’Associazione Sbarbatelle; Ilaria Cappuccini, enoblogger Just Say Wine e Massimo Corrado, Presidente dell’Associazione Go Wine.

A moderare l’evento Danilo Poggio, giornalista e contributor per La Cucina Italiana.

Durante la presentazione, si è discusso delle tematiche più attuali inerenti al mondo del vino, dell’evoluzione delle bevande a bassa o nulla gradazione alcolica, sempre più richieste dai consumatori, della propensione e nuove modalità di consumo da parte dei giovani, senza dimenticare gli aspetti legati alle sanzioni introdotte dalle modifiche del codice della strada e le conseguenze sul consumo nei ristoranti, bar ed enoteche.

Nel corso della presentazione si è ricordato che sabato 26 aprile, per rispetto delle esequie del Santo Padre, l’inizio di Vinum – Fiera internazionale dei Vini del Piemonte, è differito alle ore 12.30.

Come ogni anno le piazze della città si trasformano in banchi d’assaggio offrendo un’opportunità unica per degustare i migliori vini del Piemonte. Novità 2025, la Lounge del Barolo, Barbaresco e dell’Alta Langa: per gli appassionati di questi grandi vini sarà possibile vivere un’esperienza esclusiva.

Vinum è molto altro: Vinum a Tavola, esperienza unica al Castello di Roddi, Tour Di Vinum e Tour dei Cru del Barolo, opportunità incredibile per scoprire la ricchezza di un territorio patrimonio Unesco, Corsi di Cucina, per imparare a preparare piatti da grandi chef, Vinum Lab, laboratori tematici sul vino e sui formaggi, Note di Vinum, degusta 4 vini d’eccellenza accompagnati da musica dal vivo, Street food ëd Langa, opportunità unica per gustare le prelibatezze del territorio e Vinum Bimbi, area didattica gratuita dove i bambini scoprono le colline Unesco attraverso il gioco.

Per scoprire i dettagli della manifestazione è possibile consultare QUI lo speciale della Rivista IDEA del 17 aprile.