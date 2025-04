Pallapugno: recuperi e riprogrammazione per la Serie A Banca d’Alba

La Federazione italiana pallapugno, su disposizione del Governo italiano, che ha dichiarato cinque giorni di lutto nazionale, e invito del presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha modificato il programma delle partite in programma sabato 26 aprile, giorno del funerale di Papa Francesco. Questo il nuovo programma della partite dei vari campionati prima delle quali sarà osservato un minuto di silenzio e sarà letta la seguente frase:

Il 21 aprile ci ha lasciato Papa Francesco, prima del minuto di silenzio lo vogliamo ricordare con questo suo pensiero. «Incoraggio ciascuno di voi a vedere lo sport come un percorso di vita che vi aiuti a costruire una comunità più solidale e per portare avanti i valori della vita cristiana: lealtà, sacrificio, spirito di gruppo, impegno, inclusione, ascesi, riscatto. Date sempre il meglio di voi stessi! Vi benedico di cuore». Per sempre grazie, Papa Francesco, il mondo dello sport continuerà a pregare per te!

Serie A Banca d’Alba – Recupero seconda giornata

Mercoledì 30 aprile ore 20.30

a Ceva: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Araldica Castagnole Lanze

Serie A Banca d’Alba – Recuperi terza giornata

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 9-6

Martedì 6 maggio ore 20.30

a Dolcedo: Imperiese-Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio

Mercoledì 7 maggio ore 20.30

a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Pieve di Teco

Serie A Banca d’Alba – Quarta giornata

Venerdì 25 aprile ore 15

a Canale: Roero Isolamenti Canalese-Acqua San Bernardo Subalcuneo

a San Biagio Mondovì: Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio-Marchisio Nocciole Cortemilia

Venerdì 25 aprile ore 16

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Nibo Galvanotecnica Monticellese

Venerdì 25 aprile ore 20.30

a Ceva: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Imperiese

Domenica 27 aprile ore 15

a San Rocco Bernezzo: Speb-Araldica Castagnole Lanze

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Terre del Barolo Albese

Classifica: Terre del Barolo Albese e Acqua San Bernardo Subalcuneo 3; Alta Langa e Araldica Castagnole Lanze 2; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva, Marchisio Nocciole Cortemilia, Imperiese, Speb e Nibo Galvanotecnica Monticellese 1; Pieve di Teco, Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio e Roero Isolamenti Canalese 0.