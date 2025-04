Martedì 6 maggio concerto per trio di chitarre dei docenti del Ghedini Alessandro Florio, Cristiano Maramotti e Mario Gullo. Appuntamento della Stagione Artistica 2025 a partecipazione libera, consigliato prenotare il posto in sala

martedì 6 maggio alle ore 20.30, nella sala “Mosca” del Conservatorio di Cuneo (via Roma 19), si tiene il concerto per trio di chitarre “Crossover Trio: da Bach ai Beatles verso Miles Davis”, nel quale suonano i docenti del Ghedini Alessandro Florio, Mario Gullo e Cristiano Maramotti.

L’appuntamento, inserito nella Stagione Artistica del Ghedini, apre il Guitar project 2025, la tradizionale rassegna dedicata alla chitarra curata dal professor Gullo che ogni anno si sviluppa con numerosi eventi musicali. La partecipazione è libera, ma è consigliato prenotare il posto in sala dal sito www.conservatoriocuneo.it, a partire da martedì 29 aprile.

Il progetto della serata nasce dall’intento di proporre un’esperienza musicale che abbracci l’idea di crossover dei tre docenti, titolari delle cattedre di chitarra classica (Gullo), chitarra jazz (Florio) e chitarra pop-rock (Maramotti). In particolare, il concerto suggerisce una riflessione, attraverso l’esecuzione di brani molto diversi tra loro, sulla talvolta troppo marcata distinzione tra diversi generi di musica: si tenterà invece di far comprendere come molto spesso il confine tra i generi si faccia meno netto, con la musica che diventa realmente un linguaggio universale. La maggior parte dei brani saranno eseguiti in trio, con alcune eccezioni che vedranno i chitarristi esibirsi come solisti.

Il programma di sala spazia tra tre secoli di storia della musica, dai settecenteschi Les Barricades mystérieuses di F. Couperin e Allegro BWV 998 di J.S. Bach, fino a celebri brani del Novecento come Our Spanish Love song di Charlie Haden e Pat Metheny e Hey Jude dei Beatles, passando per composizioni jazz come Nuages di Django Reinhardt e All Blues di Miles Davis.

In scaletta anche musiche di Andrew York, Paolo Conte, Charles Mingus, Antônio Carlos Jobim, Chick Corea e una composizione originale di Alessandro Florio, intitolata Feel Good Music. Si tratta di brani che si intrecciano e si completano tra loro, con l’idea che questo concerto possa rappresentare un primo capitolo di un percorso aperto a future esplorazioni sonore.

Il trio di chitarre ha una lunga tradizione che risale all’Ottocento ed è stato a lungo destinatario di composizioni di chitarristi e compositori, evolvendosi attraverso autori contemporanei e repertori che esplorano linguaggi non convenzionali. Il Conservatorio di Cuneo, con la sua pluralità di offerte formative nei Dipartimenti Classici, Pop/Rock, Jazz, Musica Elettronica e Didattica della Musica, consente di favorire l’interazione tra docenti e studenti, promuovendo una comunicazione musicale che abbraccia diversi linguaggi.

Mario Gullo si è diplomato al Conservatorio “G. Verdi” di Milano ed è stato vincitore di importanti concorsi nazionali e internazionali. Vanta numerose prime esecuzioni italiane di musica moderna e contemporanea e collaborazioni con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Prima di insediarsi come docente di ruolo al Conservatorio Ghedini, ha insegnato Chitarra presso i Conservatori di Sassari, Piacenza e Castelfranco Veneto.

Alessandro Florio è un affermato chitarrista jazz italiano, con tre album all’attivo. Dopo il diploma alla Civica Scuola di Jazz di Milano, ha conseguito un Bachelor e un Master in Jazz Performance in Olanda. Ha collaborato con numerosi musicisti di fama internazionale esibendosi in festival e club prestigiosi in Europa, Stati Uniti e Asia. Dal 2017 è l’unico chitarrista solista di “Un’Orchestra per Pino Daniele” e docente di Chitarra Jazz nei Conservatori di Udine, Catanzaro, Matera e Cesena prima di arrivare al Ghedini di Cuneo.

Cristiano Maramotti si è diplomato in Chitarra Jazz presso il Conservatorio di Mantova e ha collaborato con numerosi artisti di fama internazionale, tra cui Piero Pelù con cui ha co-scritto brani e partecipato a tour e prestigiose apparizioni televisive dal 1999 al 2005. È fondatore del gruppo “La Notte delle Chitarre”.