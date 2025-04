Probabilmente nemmeno nel più bello dei sogni la MA Acqua S.Bernardo Cuneo si sarebbe potuta immaginare un inizio di Finale Playoff migliore. La squadra di coach Battocchio supera con un netto 3-0 in Gara-1 la Gruppo Consoli Sferc Brescia (qui la cronaca testuale della gara) e rovescia immediatamente il fattore casalingo della serie.

Giovedì sera alle 20 al PalaSport di San Rocco Castagnaretta si potrà già fare la storia: in caso di successo, per capitan Sottile e compagni si aprirebbero le porte della Superlega. Se invece i lombardi riusciranno a riportare la contesa in parità, tutto si deciderà in Gara-3, prevista per la prossima domenica nuovamente in trasferta.

La sfida del Centro Sportivo San Filippo non è bellissima, con entrambe le squadre in difficoltà ad esprimere il loro gioco abituale. Nel primo parziale sono soprattutto i padroni di casa ad annegare in una grande quantità di errori: gli ospiti cuneesi sono bravi ad approfittarne e a chiudere in agilità (16-25).

Dalla seconda frazione la squadra di coach Zambonardi prova a rimanere in scia, ma una battuta difficoltosa (15 errori e un solo ace) continua ad affossarla. Il servizio ed il muro (6 ace e 11 “monster block”) sono invece le armi della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, a sua volta non precisissima nell’organizzazione di gioco ma abile a capitalizzare nei momenti giusti (20-25, 23-25).

Gruppo Consoli Sferc Brescia – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 0-3 (16-25, 20-25, 23-25)

Gruppo Consoli Sferc Brescia: Tiberti 1, Cominetti 6, Tondo 8, Bisset Astengo 9, Cavuto 11, Erati 2, Hoffer (L), Bonomi 0, Cargioli 0, Franzoni (L), Manessi 0, Raffaelli 0. N.E. Zambonardi, Bettinzoli. All. Zambonardi.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 2, Allik 9, Codarin 12, Pinali 18, Sette 6, Volpato 7, Oberto (L), Cavaccini (L), Brignach 0. N.E. Agapitos, Malavasi, Mastrangelo, De Souza, Compagnoni. All. Battocchio.

NOTE – durata set: 26′, 31′, 36′; tot: 93′.

MVP della sfida è uno stellare Lorenzo Codarin: il suo 9/11 in attacco unito a tre muri vincenti sono lo spartiacque della gara, unitamente al contributo dell’opposto Pinali e dei suoi 18 palloni messi a terra. Lato Brescia, il solo Cavuto con i suoi 11 punti va in doppia cifra, ma quattro errori in battuta, quattro murate e un errore in attacco ne limitano l’efficienza.