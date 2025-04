Il Libro dei Salmi è il cuore della 21ª edizione del Festival Biblico di Alba: un’opera aperta e generativa nella quale si manifesta in tutta la sua complessità il dialogo costantemente ricercato dagli uomini con sé stessi, con il mondo e con l’infinito. Con il suo intreccio di poesia, preghiera e narrazione, il Libro dei Salmi guida la riflessione culturale e spirituale di questa nuova edizione di Festival che allaccia la profondità delle Sacre Scritture con le complessità della contemporaneità, invitandoci a essere lettori, ma anche scopritori e interpreti di queste pagine.

Un viaggio spirituale, un cammino di umanità e trascendenza, capace di parlare tanto all’interiorità individuale quanto all’esperienza collettiva. Con questo tema, il Festival, attraverso differenti approcci e linguaggi, intende porre interrogativi sul rapporto tra il testo biblico e il mondo contemporaneo, favorendo una riflessione ampia che coinvolga spiritualità, cultura e società.

Iniziative ad Alba (CN)

Per la ventunesima edizione sono in programma quattro eventi tra il 25 aprile (sarà presente anche il vescovo Marco Brunetti per l’inaugurazione iniziale) e il 3 maggio:

ESEGESI: il Festival Biblico di Alba proprio il 25 aprile nel giorno anniversario della Liberazione d’Italia con “La libertà si canta” sviluppata dalla prof.ssa SILVIA ZANCONATO, biblista(Sala Alberione, piazza San Paolo 14). I Salmi danno voce a un desiderio intenso di liberazione, che nasce dall’invocazione accorata contro la violenza, l’ingiustizia, la solitudine, l’angoscia.

Un grido che si trasforma nella gioia e nella danza della festa, quando chi ha attraversato la notte gusta l’ampiezza della libertà ritrovata. Ma nell’insieme della lode e della speranza, i Salmi intrecciano anche invocazioni dure, talvolta violente, che mettono a nudo la ferita di chi è stato calpestato. Perché il dolore non viene nascosto, ma offerto con crudezza in una preghiera che chiede conto, che coinvolge, che accusa.

I Salmi ci mostrano che la libertà non è solo un fatto politico o esteriore, ma un processo spirituale, che nasce da una lacerazione profonda e prende forma in una voce che, pur segnata dal dolore, continua a cantare.

Originaria di Bondeno (FE), 1973, SILVIA ZANCONATO ha studiato teologia alla Gregoriana, ha conseguito la Licenza in Scienze Bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico e un master in Religioni e Mediazione Culturale alla Sapienza di Roma. Membro del Consiglio di Presidenza del Coordinamento Teologhe Italiane, ha insegnato religione cattolica nelle scuole secondarie di II grado a Ferrara e presso la Scuola di Teologia “Laura Vincenzi”. Molti la ricordano ad Alba lo scorso anno…

Il Festival Biblico di Alba continua Sabato 26 aprile, CINEMA: “Un mondo a parte”, scritto e diretto da Riccardo Milani (Italia 2024), con gli attori Antonio Albanese(insegnante Michele Cortese), Virginia Raffaele (vicepreside Agnese), Corrado Oddi (preside Gaetano). Presenta il prof. PIERMARIO MIGNONE (ore 20,45 – Sala Alberione, piazza San Paolo 14).

Michele, insoddisfatto della vita professionale condotta nella grande città, decide di dare una svolta alla propria esistenza trasferendosi nel piccolo paese marsicano di Rupe, nome di fantasia di Opi, nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo. Tanti piccoli paesi quasi perfetti abbiamo visto nel cinema italiano degli ultimi anni. Buoni per ambientarci una favola, per raccontarci che l’Italia è ancora bella, che non siamo brutti, sporchi e cattivi.

Mercoledì 30 aprile: Enzo Bianchi, “I Salmi: preghiera, grido o bestemmia”. Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose, non ha bisogno di presentazioni. «Il Salterio è il mio canto, la mia gioia, la mia pena, la mia fatica. Fin dall’infanzia esso ha quotidianamente accompagnato la mia preghiera, al mattino e alla sera, di notte e di giorno.

Più volte l’ho tradotto dall’ebraico confrontandone il testo con le versioni antiche (greche, latine, siriaca…) e con quelle moderne e contemporanee, sicché è un testo sempre rinnovato, sempre animato da nuova vita e sempre capace di rinnovare chi lo prega.» Così Enzo Bianchi descrive il suo rapporto con il libro dei Salmi e introduce all’originalità e al senso dell’importanza dei Salmi per il patrimonio spirituale, culturale e artistico dell’umanità occidentale.

Il Festival Biblico di Alba si chiude con CONCERTO: “I will sing with the Spirit. Salmi in musica”. Il concerto del prof. Sergio Daniele, con studenti ed ex studenti del Liceo musicale “Leonardo da Vinci”, evidenzia l’importanza che hanno avuto e continuano ad avere i Salmi nella musica. In qualche modo non se ne può fare a meno. Basta ascoltare alcuni famosi brani…

Tutti gli eventi di Alba e delle altre diocesi su www.festivalbiblico.it.

Entrata gratuita a tutte le manifestazioni. Il Centro culturale San Paolo e la Diocesi di Alba ringraziano in modo particolare Gazzetta d’Alba (media partner), Banca d’Alba, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Comune di Alba, Alba Film Festival e Roberto Cerrato col Centro culturale San Giuseppe.