Il Real Cappone di Racconigi diventa “Eccellenza Italiana”

Grande salto di qualità per il Real Cappone di Racconigi, che è stato inserito nei PAT, ossia quei prodotti agroalimentari tipici, riconosciuti come un’eccellenza a livello nazionale.

“Siamo davvero molto contenti di questa iscrizione che caratterizza e valorizza la nostra produzione – commenta soddisfatto il presidente del Consorzio per la valorizzazione e tutela del Real Cappone di Racconigi, l’allevatrice Ines Ghigo Macchiorlatti -. Da tempo attendavamo questo riconoscimento. Ringrazio il vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte Franco Graglia per l’interessamento ed il lavoro condiviso, che hanno permesso di raggiungere questo importante obiettivo”.

L’elenco PAT – ossia l’elenco dei prodotti agroalimentari tipici italiani, tradizionali e legati a un territorio e alla sua storia – ha quindi un prodotto in più proveniente dalla Granda.

“Un riconoscimento dovuto al Consorzio, composto da una decina di allevatori – spiega il vicepresidente Graglia – che ogni giorno si adopera con non pochi sacrifici per mantenere viva una tradizione antica, fatta di saperi e sapori, che è ciò che caratterizza e rende unico il Real Cappone di Racconigi. Grazie all’inserimento nei PAT, il prodotto acquisterà anche una maggior valenza a livello commerciale, aspetto di fondamentale importanza per incentivare gli allevatori a proseguire nel loro eccellente lavoro e dare lustro al nostro territorio”.

Le aziende delle aree di produzione – già riconosciute dalla De.Co – sono nei comuni di: Racconigi, Cavallermaggiore, Cavallerleone, Caramagna Piemonte, Fossano, Monasterolo di Savigliano, Marene, Polonghera, Sommariva del Bosco, Murello e Savigliano.

Proprio alcuni giorni fa sono stati distribuiti quasi 900 pulcini agli allevatori, un passaggio che rientra nella tradizione dell’allevamento del Real Cappone di Racconigi e di fatto dà inizio alle diverse fasi che trasformeranno questi pulcini nel Real Cappone di Racconigi.

“Auguro buon lavoro a tutti gli allevatori – conclude Graglia – soddisfatto del risultato raggiunto grazie ad un attento e concreto interesse da parte di tutta la squadra, che è sempre quella che fa la differenza”.