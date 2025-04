Buona Pasqua dal Comitato Piemonte-VdA della LND: “Occasione per fermarsi ed apprezzare quanto costruito”

La festività della Santa Pasqua rappresenta un momento di riflessione, un’occasione per fermarsi e apprezzare tutto ciò che di positivo abbiamo costruito insieme, sia in ambito sportivo che al di fuori.

Questo periodo di pausa ci offre l’opportunità di ricaricare le energie, di riflettere sui programmi, gli obiettivi e di prepararci con ancora più determinazione a proseguire il nostro cammino sportivo. La stagione in corso è stata, e continuerà a essere, segnata dal costante impegno e dalla passione che ciascuno di noi e di voi dimostra ogni giorno nei rispettivi ruoli.

Siamo estremamente orgogliosi del nostro movimento calcistico, che si distingue per passione, impegno e sacrificio. La vera forza della nostra comunità risiede nella capacità di lavorare fianco a fianco, con il rispetto reciproco e lo spirito di squadra che ci contraddistinguono.

Il calcio, come sappiamo bene, è prima di tutto un gioco di squadra. E questo non riguarda solo i giocatori in campo, ma anche ciascuno di noi e di voi, che con il nostro e vostro contributo quotidiano rendiamo possibile il successo del movimento calcistico. La collaborazione, il rispetto e la coesione sono i valori che ci uniscono e che ci permettono di affrontare insieme ogni sfida, dentro e fuori dal campo.