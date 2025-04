Ultima giornata per il Torneo delle Regioni 2025, disputatosi in Sicilia nel corso della settimana. Per il Piemonte VdA, la grande soddisfazione di aver portato la squadra principale, cioè l’Under 19, al capitolo conclusivo: la rappresentativa sabauda, infatti, si giocherà oggi pomeriggio il titolo nella Finalissima in programma a Taormina.

I biancorossi affronteranno il Friuli Venezia Giulia alle 14.30 sul terreno di gioco del “Bacigalupo” di Taormina.