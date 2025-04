80 anni di libertà. Savigliano si appresta a celebrare il 25 aprile e l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Gli appuntamenti prenderanno il via giovedì 24 aprile. Alle 21, al Milanollo, è in programma “Se tu sapessi il bene che ti voglio – Un viaggio nella musica popolare italiana con lo sguardo delle donne”. Si tratta del concerto del gruppo musicale “Madamè”, organizzato in collaborazione con la sezione saviglianese dell’Anpi. Ingresso libero (per informazioni: [email protected] ).

Il giorno esatto della ricorrenza, venerdì 25, alle 8.45, sarà celebrata presso la chiesa di Sant’Andrea una Messa in suffragio dei caduti e dispersi in tutte le guerre.

Al termine della Celebrazione, vi sarà la composizione del corteo, accompagnato dal complesso bandistico Città di Savigliano, che alle 9.45 arriverà in piazza Nizza, presso il Monumento alla Resistenza, per l’alzabandiera, la deposizione di corone e l’esecuzione di canti in onore dei Partigiani. A cura del complesso bandistico “Città di Savigliano” e del coro ANA “Rino Celoira” del gruppo Alpini di Savigliano.

A seguire, alle 10.15, ci si sposterà presso l’Arco di piazza Santarosa. Lì vi sarà la deposizione di una corona e l’esecuzione di brani patriottici. Sempre con la banda, gli alpini ed Anita Cordasco. Il prof. Giulio Ambroggio terrà lì la commemorazione ufficiale, “Dalle belle città date al nemico…”.

Anche quest’anno il cartellone di appuntamenti per la Festa della Liberazione prevede un allestimento al Museo Civico-Gipsoteca. “L’arte della Resistenza”: immagini, voci, e documenti per l’80° anniversario della Liberazione. Un appuntamento organizzato dal MuGi in collaborazione con la sezione saviglianese dell’Anpi per ricordare questa fondamentale pagina di storia attraverso opere d’arte (provenienti dalla collezione civica e dall’Anpi), documenti e testimonianze dall’Archivio storico e Centro della memoria.

Aperture al pubblico: sabato 26 aprile, dalle 15 alle 18.30, domenica 27, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, giovedì 1°maggio e sabato 3 maggio (15-18.30) e poi domenica 4 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.

Anche quest’anno, gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” addobberanno le lapidi con fiori da loro preparati. I bimbi delle terze della primaria di Borgo Pieve si occuperanno del sacrario dei Caduti presso il cimitero, i piccoli della scuola dell’infanzia “Filippo Curti” adorneranno il monumento alla Resistenza in piazza Nizza, mentre le lapidi dei partigiani Barberis e Chiarofonte in piazza Santarosa verranno abbellite dagli alunni dell’asilo “Principe di Piemonte”.

«Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questi importanti appuntamenti – invitano dal Municipio – per commemorare coloro che col proprio sacrificio, 80 anni fa, ci hanno donato la libertà».