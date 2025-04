«Reggia di Venaria ora aperta a tutti e più coinvolgente»

Sulla magnifica scia rosa della fioritura dei ciliegi e poi per la successiva fioritura bianca dei peri, alla Reggia di Venaria è stata inaugurata nei giorni scorsi la mostra “Magnifiche collezioni – Arte e potere nella Genova dei Dogi” in un clima di primaverile entusiasmo. L’esposizio­ne, aperta fino al 7 settembre e caratterizzata da un’inclusività totalizzante (dagli accessi agli strumenti di fruizione) è ospitata nelle sale delle Arti ai piani alti e realizzata dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude in collaborazione con i Musei Nazionali di Genova – Palazzo Spinola e Galleria Nazionale della Liguria. Una scia di generale bellezza, a partire proprio dal clamoroso successo registrato dall’evento dei ciliegi in fiore con un’affluenza senza precedenti in 18 anni di apertura della Venaria Reale, per circa 120mila visitatori in appena due settimane. È un successo che contraddistingue anche il lavoro appassionato portato avanti da Chiara Teolato, storica dell’arte, romana, classe 1973, nominata la scora estate direttrice della Reggia di Venaria e al vertice anche del Consorzio delle regge reali. L’apertura al grande pubblico attratto dallo spettacolo naturale dei ciliegi fa parte di una strategia che vuole rendere l’ex residenza dei Savoia – dove ricordiamo di recente anche il significativo passaggio dell’installazione “La giostra di Nina” dell’artista albese Valerio Berruti – più vicina al pubblico e maggiormente aperta a nuove iniziative, comprese quelle che nei prossimi mesi vedranno in scena nei giardini del parco prima i campioni di kickboxing e poi il concerto della cantante jazz Dee Dee Bridgewater.

E intanto è arrivato un significativo riconoscimento per il presidente Michele Briamon­te, appena nominato vicepresidente dell’Associazione del­le Residenze Reali Europee. Si tratta del primo italiano a ricoprire questo incarico. L’intenzione di Briamonte è di portare l’assemblea generale del prossimo anno a Venaria. «Si tratta di un importante riconoscimento – fa notare Chiara Teolato – che rilancia Venaria Reale e tutto il sistema delle Residenze Reali Sabaude del Piemonte nel contesto internazionale con grandi potenzialità a livello di contatti, rapporti e scambi di ambito culturale. Non posso che fare i complimenti sinceri al nostro Presidente che senz’altro saprà ottimizzare al meglio questa grande opportunità che gli è stata riconosciuta in seguito al notevole lavoro svolto in questi anni. Formulo a lui e a tutto il nuovo board dell’Arre i migliori auguri per l’incarico e i rilevanti compiti che spetteranno».

Direttrice, come sa, IDEA è il giornale della provincia di Cuneo: la mostra “Magnifiche collezioni” rappresenta anche un ponte tra Genova e Torino. In questo senso, parla anche al territorio?

«Tutte le nostre iniziative prevedono potenzialmente un’at­ten­zione particolare ai nostri territori di riferimento: nel caso di questa mostra è prevista una parte di racconto storico sui legami tra Ducato e Regno sabaudo e la Re­pub­blica genovese. Come ha det­to il nostro presidente del Consorzio, Michele Briamon­te, con questa mo­stra abbiamo portato metaforicamente il mare alla Reggia con la città di Genova protagonista, incrementando ulteriormente le nostre attrazioni con uno sguardo nazionale. In generale, anche i nostri eventi ed iniziative che riguardano il sistema delle Residenze Reali Sabaude concernono la scoperta dei territori che rappresentano, come nel caso delle Camminate Reali, i percorsi ad anello che organizziamo attorno alle Regge».

Che cosa ci dice l’esposizione dei ritratti dei personaggi che detenevano il potere ai tempi della Repubblica di Genova?

«Le loro importanti collezioni artistiche sono espressioni del loro potere e del loro rango, e testimoniano allo stesso tempo una raffinata conoscenza artistica: la mostra racconta anche questo».

La fioritura dei ciliegi e poi quella dei peri: è il segnale che la Reggia vuole aprire le porte andando oltre un’immagine austera e regale?

«La Reggia di Venaria è aperta a tutti, cercando di cogliere gli interessi e i fabbisogni di pubblici diversi che vogliamo avvicinare nel rispetto filologico della nostra identità, proponendo attività ed iniziative variegate anche nell’ambito del “loisir” culturale e del benessere personale».

Quanto possono essere funzionali le iniziative legate agli spazi esterni per una crescita dell’offerta culturale alla Venaria Reale?

«Anche gli spazi esterni dei nostri magnifici Giardini giocano un ruolo fondamentale: sono una parte integrante del complesso, concepiti in origine insieme alla Residenza stessa e dunque proposti allo stesso modo per tutto il pubblico senza gerarchie rispetto alla Reggia: l’arte contemporanea che è presente, le animazioni di vario tipo, i concerti, le visite e i laboratori didattici sui temi ambientali e del paesaggio, gli spettacoli, il format delle Sere d’Estate attestano una partecipazione del pubblico sempre più crescente».

Gli spazi museali stanno cambiando ruolo: che cosa dobbiamo aspettarci in prospettiva?

«Ci aspetta la prospettiva di una vera e propria “inclusione” come obiettivo del bene culturale nei confronti di tutta la società: il che significa mediazione cognitiva e coinvolgimento generale, perché tutti possano sentirsi partecipi e protagonisti per vivere in prima persona sensazioni appaganti ed esperienze culturali».

Qual aspetto della realtà che dirige apprezza maggiormente?

«Sono due: il gruppo di lavoro, la squadra con cui quotidianamente opero che è particolarmente capace e coesa, e l’enorme potenzialità che connota la Reggia per contribuire alla valorizzazione delle altre Resi­den­ze Sabaude del Piemonte e dell’intero territorio».