«Passione e ascolto continua relazione con il territorio»

«Arrivare alla decima edizione di Attra­verso Festival è un grande traguardo, frutto di passione e ascolto delle comunità coinvolte. Abbiamo sempre voluto mantenere un programma di qualità, attento alla contemporaneità, pur adattandoci alle esigenze di ogni Comune. Il festival, pur nella sua natura atipica – quasi due mesi di eventi, 30 Comuni grandi e piccoli, un mix di teatro, musica e talk – ha trovato il suo equilibrio e oggi è un appuntamento atteso».

Paola Farinetti e Simona Res­sico, ovvero Produzioni Fuori­via e Hiroshima Mon Amour, sono le direttrici artistiche del festival e non nascondono l’orgoglio di essere arrivate al traguardo di quest’anno.

«Attraverso è un festival che nasce dal territorio, fatto di relazioni che durano tutto l’anno. Non è calato dall’alto, ma cresce con chi lo vive. Il nostro programma artistico è pensato su misura per i luoghi che lo ospitano, cercando sempre il giusto equilibrio tra qualità e popolarità. E se è vero che lo firmiamo noi, accanto a noi ci sono centinaia di persone: amministratori, operatori turistici, vignaioli, volontari e associazioni locali, tutti uniti dalla passione per questo territorio».

Un’estate di cultura sotto il cielo del Piemonte

Dall’11 luglio al 10 settembre 2025, le province di Cuneo, Asti ed Alessandria si trasformano in un grande teatro a cielo aperto. Dieci anni di musica, teatro e incontri, tra le meraviglie di Langhe, Monferrato, Roero e Appennino Piemon­tese, terre Patrimonio Unesco. Il festival non è solo un calendario di eventi: è un viaggio attraverso paesaggi straordinari, borghi carichi di storia e comunità che accolgono gli artisti con entusiasmo. Con oltre 40 appuntamenti, la cultura diventa occasione di incontro, riflessione e scoperta.

Musica che racconta storie

La musica è il cuore pulsante del festival, con artisti capaci di trasformare ogni concerto in un’esperienza unica. Paolo Fre­su e Omar Sosa portano il loro affascinante progetto Food, che fonde suoni, emozioni e sapori in un racconto musicale sul mondo del cibo. Goran Bre­gović fa ballare Bra con la sua Wedding and Funeral Band, un’esplosione di energia balcanica che trasforma ogni spettacolo in una festa collettiva.

Ma la musica va oltre il puro intrattenimento: Andrea Pen­nacchi, con “Una Piccola Odis­sea”, reinterpreta il poema omerico con ironia e profondità, accompagnato da musicisti dal vivo. Matteo Saudino, con “Anime Fragili ”, mette in scena un dialogo tra Platone e Aristotele e le inquietudini dell’uomo contemporaneo, creando un ponte tra filosofia e musica.

Il teatro che gioca con le parole

Il teatro di parola è un altro grande protagonista di Attra­verso Festival, con artisti che trasformano il linguaggio in un gioco sorprendente e appassionante. Alessandro Bergon­zo­ni incanta il pubblico con “Arri­va­no i dunque”, un viaggio tra nonsense e genio comico. Mau­rizio Lastrico diverte Sa­luz­­zo con il suo spettacolo “Sul La­stri­co”, mescolando narra­zio­­ne brillante e capacità attoriale.

Antonella Questa, con “Vec­chia sarai tu!­”, affronta il tema del tempo che passa con ironia e profondità, mentre il fenomeno web Mammadi­merda (Sara Malnerich e Francesca Fiore) arriva a Bra e Casale Monfer­ra­to con Premio di Produzione, un racconto dissacrante sulla maternità. Arianna Porcelli Safonov, con “Alimentire”, esplora con sarcasmo la moda della cucina gourmet, portandoci in un viaggio tra manie e ossessioni contemporanee.

Le menti più brillanti del pensiero italiano

Oltre agli spettacoli, il festival è anche un luogo di pensiero e confronto, con incontri imperdibili. Alessandro Barbero racconta eventi storici cruciali a Nizza Monferrato, mentre Franco Cardini approfondisce temi di grande attualità a Trisobbio. Umberto Galimber­ti arriva a Mornese con una riflessione sulla società contemporanea, tra filosofia e psicologia.

Francesco Costa, giornalista ed esperto di politica americana, analizza il mondo di oggi e le sue sfide, mentre Wu Ming 4 esplora il mito e l’immaginario di Tolkien al Forte di Gavi, collegando letteratura e cultura pop. La scrittura prende vita con Pablo Trincia e Stefano Massini, che raccontano storie in modo innovativo. Gianrico Carofiglio invita a riflettere su “L’arte dell’improvvisazione”, mentre il poeta Franco Armi­nio porta la sua poesia evocativa a Bergolo con “Cedi la strada agli alberi”. Non mancano gli autori piemontesi: Fabio Geda racconta storie di Angola e del lavoro dei medici del Cuamm, mentre Raffaella Romagnolo presenta il suo nuovo Manuale per scrittori di successo, in dialogo con l’attrice Paola Bigatto.

Un festival che vive il territorio

Oltre agli spettacoli e agli incontri, Attraverso Festival si intreccia con il territorio, legandosi ad altre iniziative e tradizioni locali. Dalla pedalata Wine & Bike tra le colline del Gavi alla spettacolare Festa della Ven­demmia a Serralunga d’Alba, il festival si inserisce armoniosamente in un quadro di eventi che valorizzano la bellezza, la cultura e la socialità. Più di 200 km di paesaggi, dalla freschezza delle Alpi fino alle dolci colline del Roero, per vivere un’estate di incontri, emozioni e spettacoli. Un invito ad attraversare luoghi, storie e pensieri, nel segno di una cultura che avvicina le persone e crea legami.