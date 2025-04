Marchio Ospitalità Italiana 25 nuove strutture premiate

Nella meravigliosa ambientazione di Pa­l­azzo Righini a Fos­sano, si è svolta la cerimonia di premiazione per le 25 strutture della provincia di Cuneo che hanno acquisito la nuova certificazione Ospitalità Italiana. Hanno partecipato all’evento, moderato da Gianni Aime, responsabile settore Promozione, Studi e Comu­nicazione Camera di Commercio di Cuneo, Dario Tallone, sindaco di Fossano; Luca Crosetto, presidente della Camera di Com­mercio di Cuneo, il senatore Giorgio Bergesio, Mauro Ber­nardi, presidente dell’Atl del Cuneese, e, in collegamento remoto, Mariano Rabino, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

«Abbiamo dedicato il giusto riconoscimento a coloro che hanno saputo investire nella qualità dell’accoglienza.

L’ospitalità non è solo un servizio», ha sottolineato nel corso del suo intervento, Luca Cro­setto, presidente della Camera di Commercio, «ma un elemento strategico per la crescita e l’attrattività delle nostre mete turistiche. I dati sempre in aumento riguardo agli arrivi e alle presenze turistiche premiano il lavoro sistemico di tutti gli enti preposti allo sviluppo del turismo e la grande professionalità degli operatori del settore. I dati del turismo provinciale ci restituiscono infatti la fotografia di un settore che vive un trend positivo, con un aumento nella nostra provincia nel 2024 rispetto all’anno precedente, del 4,6% sul fronte degli arrivi turistici e di quasi del 5% delle presenze».

Analizzando ancora i dati, le ricerche di Isnart evidenziano un mondo turistico in continua evoluzione, che coinvolge ben 100.000 imprese e più di 2 milioni di persone impiegate con un valore economico pari a 100 miliardi di euro. Un trend piuttosto targhettizzato e rivolto ad offerte che parlano di sostenibilità, ma soprattutto in grado di mettere al centro la cultura come attrattore turistico.

E a tal proposito, Nino Aragno, imprenditore poliedrico, grande editore e instancabile promotore della cultura a 360 gradi, ha rimarcato alla platea: «La cultura come qualità, la qualità come elemento fondamentale della cultura. È necessario cogliere l’importanza di fare rete per uno sviluppo armonioso e vincente del settore turistico-ricettivo, partendo dalle basi culturali, di cui siamo ricchi e che accompagnano la storia del nostro popolo da millenni. Una ricchezza che nessuno può toglierci, ma che dobbiamo valorizzare insieme, perché è solo qui e non è esportabile».

Enrico Castellano, imprenditore che ha saputo spaziare dall’editoria, alla valorizzazione dei giovani, all’ospitalità, ha presentato una sorta di “lectio magistralis” sui punti di forza e debolezza del nostro sistema turistico e sulle azioni necessarie per accrescerne l’appeal e sfruttare al meglio il potenziale della nostra provincia, focalizzandosi sui territori “minori” che non sono ancora pienamente integrati nei circuiti turistici. Alessandra Arcese, Coordinatrice dell’Area qualificazione imprese e territori di Isnart, ha descritto le trasformazioni del turismo in Italia e in provincia di Cuneo, l’evoluzione del Marchio Ospitalità Italiana, il lavoro svolto da Isnart e la posizione di Cuneo nel contesto nazionale del Marchio Ospitalità Italiana dopo questi quattro anni di valutazioni con i nuovi criteri.

Infine, Giorgio Chiesa, presidente della Commissione del Marchio Ospitalità Italiana, ha condotto la premiazione delle strutture che hanno ottenuto la nuova certificazione, ricordando che si conclude un percorso poiché tutte le strutture che possedevano il Marchio prima dell’attivazione del nuovo sistema di rating hanno già ricevuto l’audit da Isnart.

Il progetto Ospitalità Italiana, avviato dal sistema camerale nel 1997 con il supporto e la collaborazione di Unioncamere e Isnart, continua a fornire agli operatori turistico-ricettivi l’opportunità di migliorare la qualità dei propri servizi. Il sistema di “valorizzazione a rete” è oggi presente sia a livello nazionale che internazionale.

Nel 2021 il Marchio ha adottato una nuova forma, attivando un sistema di rating progettato per trasformare i requisiti del disciplinare in indicatori chiave delle prestazioni aziendali. Gli indicatori permettono di verificare se l’impresa possiede i requisiti minimi per ottenere la certificazione, oltre ad analizzare il livello raggiunto in quattro aree di indagine: qualità del servizio, promozione del territorio, identità e notorietà. La qualità del servizio esprime il livello di qualità fornito dalle strutture turistiche, la promozione del territorio, la capacità di connettere il cliente con l’area in cui si trova, l’identità incrocia la coerenza tra l’offerta dichiarata dalla struttura e quella effettivamente vissuta dalla clientela, e la notorietà riflette il grado di apprezzamento della struttura da parte della clientela, attraverso rilevazioni multicanale che vanno dai social alle guide.

In base al punteggio ottenuto durante la visita di valutazione, la performance della struttura è contrassegnata graficamente da una, due o tre corone e, nel caso in cui dimostri particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, sarà certificata come struttura Green, con un impatto sostenibile sul territorio in cui è situata.

