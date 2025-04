«Il turismo green entra nella natura in punta di piedi»

Il titolo porta il lettore direttamente sul campo, tra il verde dei prati e l’azzurro del cielo, in una dimensione protetta: “Guida Green Piemonte – Escur­sioni tra natura, sostenibilità e cultura”. L’hanno scritta Annalisa Porporato e Franco Voglino, fotografi e trekker torinesi con la passione per la narrazione, specie se a misura di famiglia. «Quello green è un tipo di turismo che si mette in rapporto con la natura all’insegna dell’armonia e del rispetto», dicono delineando quello che è un po’ il loro manifesto. «Entra in punta di piedi, senza la frenesia del turismo di massa, procedendo con calma, cercando il tempo necessario sia per apprezzare ogni sfumatura della natura che si incontra, sia per entrare in contatto con le realtà culturali, storiche e gastronomiche del luogo».

La loro guida descrive tutti i percorsi con notazioni tecniche accompagnate da fotografie inedite, cenni storici, curiosità e focus sui prodotti e le tradizioni locali. Le proposte toccano tutte le province piemontesi – dall’anello del Barbera ad Agliano Terme, nel Monferrato astigiano, fino alla Rocca di Cavour e le mele della riserva naturale nel Pinerolese – con un approfondimento particolare dedicato al Cuneese: ci sono infatti le passeggiate in viola, nei campi di lavanda a Sale San Giovanni, nell’Alta Langa; le vie militari che portano ai laghi di Fremamorta in Valle Gesso (a Valdieri, località Piano della Casa del Re, nel Parco Naturale Alpi Marittime); il lago superiore di Roburent in valle Stura di Demonte (Argentera, località colle della Maddalena); il cammino per il castello di Casotto in alta val Tanaro nel co­­mune di Garessio, località Valcasotto).

Quale criterio vi ha guidato per realizzare questa guida e per differenziarla dalle altre proposte già in circolazione?

Franco Voglino: «Abbiamo cercato di ispirarci sempre alla sostenibilità, magari indicando il modo di prendere un treno per arrivare sui percorsi che, ovviamente, sono tutti da affrontare a piedi. Abbiamo scelto itinerari che non fossero troppo conosciuti, per non rischiare di affollarli troppo. Al tempo stesso ci siamo orientati su camminate che poi avessero un collegamento con altre attività da trovare nella stessa zona. In ogni caso, si tratta sempre di passeggiate per tutti, senza difficoltà particolari».

C’è un percorso che più di altri vi è rimasto nel cuore?

Annalisa Porporato: «A me è piaciuta molto la via dei Roburent, in Valle Stura che è una valle bellissima e tutto sommato poco conosciuta e la zona dei laghi vale veramente il viaggio. I laghi hanno un po’ tutti una forma particolare, sono molto coreografici».

Franco Voglino: «Confermo. Il lago superiore, poi, ha un’iconica penisola centrale e alle spalle un gruppo roccioso che sembra una rocca, un antico castello».

Avete inserito nel programma anche i campi di lavanda di Sale San Giovanni.

Annalisa Porporato: «Qui la particolarità è trovare la Provenza a due passi da casa nostra. In forma ridotta, certo, ma comunque con il suo grande fascino».

Come sta andando il libro, avete già qualche riscontro?

Franco Voglino: «La guida è uscita da poco, per ora abbiamo solo i complimenti degli amici che l’hanno già acquistata e letta. A loro è piaciuta».

In questo periodo, da un po’ di tempo a questa parte, si registra una riscoperta dei percorsi all’aperto. È così?

Annalisa Porporato: «Sì, già prima del Covid c’era stato un crescente fermento in questo senso e poi una vera e propria esplosione. Meno male che si torna a camminare e non solo per i percorsi più importanti, quelli storici che comunque stanno vivendo un momento molto felice. Ma non c’è solo la via Francigena, si riscopre ovunque il piacere di camminare e di stare nella natura».

Il numero maggiore delle vostre proposte fa riferimento alla Granda?

Franco Voglino: «In effetti abbiamo parecchio materiale e diverse proposte nel Cuneese, un territorio che conosciamo bene e che frequentiamo da tanto tempo. Ha un’offerta varia, dalle Langhe all’alta montagna».

Quando avete cominciato ad appassionarvi di camminate nella natura?

Annalisa Porporato: «Sono ormai 15-16 anni che le facciamo insieme e sono diventate un parte molto importante della nostra vita».

Franco Voglino: «All’inizio le affrontavamo addirittura con nostra figlia, oggi non più perché ormai è adolescente e viene solo se ha amiche o amici assieme a lei… Scriviamo an­che articoli per riviste specializzate fornendo testi, tracce e materiale fotografico».

Annalisa Porporato: «Propo­ni­amo anche alcuni percorsi-gioco con l’idea di invogliare i più piccoli a seguire i genitori nelle escursioni. Se funziona? Molto».

State già lavorando a un nuovo libro?

Franco Voglino: «Non abbiamo ancora un editore ma il progetto c’è. Stiamo portando avanti un lavoro incentrato sulle fioriture in Piemonte. A questo proposito, siamo appena stati a Cànnero Riviera, sul Lago Maggiore, nel Verbano Cusio Ossola, dove ogni anno si celebra appunto la fioritura degli agrumi ed esiste un parco dedicato. In precedenza, eravamo stati anche alla Venaria Reale per la fioritura dei ciliegi».