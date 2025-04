Arriva una doppia sconfitta per Libellula Banca CRS e L’Alba Volley nei campionati di Serie B femminile. Lo stop è deleterio soprattutto per le braidesi, in quanto vedono il terzo posto allontanarsi quando mancano solamente tre giornate alla fine della regular season. Anche le albesi vedono l’ultimo obiettivo stagionale, la quinta piazza, diventare più complicato da raggiungere.

In Serie B1 la Libellula Banca CRS incappa in un pomeriggio stortissimo in casa del giovane Club Italia. Le ragazze federali trovano fin da subito le soluzioni offensive giuste, mentre in casa braidese è notte fonda. La sola Cicogna (13 punti) trova la via per andare a terra con continuità, mentre nessuna delle sue compagne riesce a mettere a terra più di tre palloni.

Le ragazze di coach Barisciani, come detto, si trovano ora a -6 dal secondo e dal terzo posto, nelle mani attualmente di Savis Vol-Ley Academy e Rothoblaas Volano. A tre giornate dalla fine la speranza sembra quasi persa, ma al ritorno dalla pausa proprio le volpianesi saranno ospiti alla Libellula Arena. Quello sarà il vero momento da dentro o fuori della stagione.

Passando invece alla Serie B2, sconfitta quasi indolore per L’Alba Volley, tranquillo da settimane, sul campo biellese della Bonprix Teamvolley. Prive di Venturini, le ragazze di coach Relato provano a giocarsela nel primo set, ma perso quello non riescono a rimanere in partita. Buone comunque le prestazioni, con un nuovo esordio in categoria di una giovanissima ragazza Under 16.

Il quinto posto, l’obiettivo rimanente, resta comunque a contatto: la sconfitta della Universo In Volley Pavia sul campo della Igor Volley Trecate fa sì che siano proprio le biellesi a occupare ora solitarie la posizione, a +3 sulle langarole. Al ritorno dalle “vacanze” pasquali, L’Alba Volley scenderà in campo in casa del già retrocesso CUS Pavia.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 23 (12/4)

Savis Vol-Ley Academy – Trentino Energie Arg. 3-1

Clericiauto Cabiate – Sim Immobiliare Novara 0-3

Rothoblaas Volano – Capo D’Orso Palau 3-1

Club Italia – Libellula Banca CRS 3-0

Pall. Don Colleoni – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 1-3

Volley Academy V&V – Mts Tecnicaer Santena 0-3

Volley Parella Torino – GSO Villa Cortese 0-3

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 59 Savis Vol-Ley Academy 46 Rothoblaas Volano 46 Mts Tecnicaer Santena 44 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 41 Libellula Banca CRS 40 Capo D’Orso Palau 40 Sim Immobiliare Novara 37 Club Italia 32 Volley Parella Torino 26 Pall. Don Colleoni 25 Clericiauto Cabiate 19 Trentino Energie Arg. 18 Volley Academy V&V 7

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 24 (26/4)

Trentino Energie Arg. – Volley Parella Torino

Sim Immobiliare Novara – Rothoblaas Volano

Capo D’Orso Palau – Club Italia

Libellula Banca CRS – Savis Vol-Ley Academy

GSO Villa Cortese – Pall. Don Colleoni

Mts Tecnicaer Santena – Clericiauto Cabiate

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Volley Academy V&V

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 23 (12/4)

Viscontini Tea Consulting – Acrobatica Group Alessandria 2-3

MTV Guffanti Group – Lilliput Pallavolo 1-3

Club 76 Fenera Chieri – G.S. Cagliero 3-0

Pallavolo Florens – Ascot Moncalieri Toplay 3-0

Bonprix Teamvolley – L’Alba Volley 3-0

CUS Pavia – CUS Torino 0-3

Igor Volley Trecate – Universo In Volley Pavia 3-2

Pallavolo Florens 66 CUS Torino 57 Ascot Moncalieri Toplay 54 Acrobatica Group Alessandria 47 Bonprix Teamvolley 39 Universo In Volley Pavia 38 L’Alba Volley 36 Lilliput Pallavolo 35 Viscontini Tea Consulting 27 Club 76 Fenera Chieri 27 MTV Guffanti Group 17 Igor Volley Trecate 16 CUS Pavia 13 G.S. Cagliero 11

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 24 (26/4)

Acrobatica Group Alessandria – Igor Volley Trecate

Lilliput Pallavolo – Club 76 Fenera Chieri

G.S. Cagliero – Pallavolo Florens

Ascot Moncalieri Toplay – Viscontini Tea Consulting

Universo In Volley Pavia – Bonprix Teamvolley

CUS Torino – MTV Guffanti Group

CUS Pavia – L’Alba Volley