Un finale di stagione folle segna l’ultima giornata della Pool Salvezza. La Bam Mondovì, già retrocessa da settimane, fa lo scherzo peggiore possibile alla Tecnoteam Albese Volley Como, sconfiggendola a domicilio e condannandola alla retrocessione. Imprevedibile all’inizio della Pool, il collasso della squadra delle ex “Pumine” Grigolo e Longobardi è stato fragoroso, soprattutto in una gara ai limiti dell’assurdo.

Per salvaguardare la categoria, ad Albese è sufficiente una vittoria con qualsiasi punteggio, e per i primi due set e un po’ questo è esattamente quello che succede. Le padrone di casa controllano con tranquillità e sembrano avviate ai tre punti. Ma dalla frazione numero tre le monregalesi salgono di colpi, anche con l’aiuto di qualche sostituzione. Vittoria del parziale, pareggio sul 2-2 e dunque tie-break, con le lombarde che si giocano tutto in un solo set ai 15 punti.

La pressione si sente e la gara è una guerra, con scambi lunghi e tanta confusione. Dal marasma esce vincitrice la Bam Mondovì, grazie a un muro di Manig sulla giovane Baldi. Ammutolito il palazzetto, le ragazze di coach Basso possono salutare un campionato difficile e culminato con il peggiore degli esiti almeno con un sorriso.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – BAM MONDOVI’ 2-3 (25-18 25-16 25-27 22-25 14-16)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 22, Veneriano 12, Rimoldi 2, Grigolo 15, Bernasconi 15, Mazzon 11, Pericati (L), Baldi 5, Colombino 1, Mancastroppa. Non entrate: Radice (L), Vigano, Taje’. All. Chiappafreddo.

BAM MONDOVI’: Schmit, Bosso 9, Catania 4, Viscioni 14, Langegger 14, Tresoldi 8, Giubilato (L), Lancini 13, Marengo 12, Deambrogio 4, Manig 2, Fini (L). All. Basso.

ARBITRI: Lanza, Galteri. NOTE – Durata set: 27′, 26′, 32′, 32′, 24′; Tot: 141′. MVP: Manig.

A festeggiare il ribaltone è la Volleyball Casalmaggiore, a cui non bastava fare il suo, comunque un netto 3-0 sulla Tenaglia Abruzzo Volley. Le cremasche dovevano aspettare un risultato favorevole, arrivato nel pi imprevisto dei modi. Anche Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, Csi Clai Imola e Orocash Picco Lecco rimangono in A2, almeno fino all’estate, momento in cui si ufficializzeranno le iscrizioni.

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – GIORNATA 10 (13/4)

Clai Imola Volley – Imd Concorezzo 3-0 (25-22, 25-12, 25-10)

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Trasporti Bressan Offanengo 3-0 (25-14, 25-15, 26-24)

Tenaglia Abruzzo Volley – Volleyball Casalmaggiore 0-3 (12-25, 11-25, 18-25)

Orocash Picco Lecco – Resinglass Olbia 3-0 (25-19, 25-23, 25-18)

Tecnoteam Albese Volley Como – Bam Mondovì 2-3 (25-18, 25-16, 25-27, 22-25, 14-16)

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – CLASSIFICA FINALE