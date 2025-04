Un concerto barocco per la domenica di Pasqua, con Gli Archi del Macrino, il soprano coreano Sang Eun Kim e il flauto solista di Giuseppe Nova, su pagine di Vivaldi, Johann Sebastian Bach ed il Concerto di grande virtuosismo scritto dal suo più celebre figlio, Karl Philipp Emanuel Bach. Questa la proposta di Bacco&Orfeo, la serie di concerti tra Alba e Bra che torna questa domenica 20 aprile.

Al termine del concerto del mattino ad Alba, un brindisi con i vini delle Cantine Birgi di Marsala (TP) accompagnati dai prodotti Roero Gris di Santa Vittoria D’Alba.

Domenica 20 aprile

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Concerto di Pasqua – Armonie dello spirito

Sang Eun Kim soprano

Giuseppe Nova flauto

Gli Archi del Macrino

Musiche di Vivaldi, J.S.Bach, C.Ph.E. Bach

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Concerto di Pasqua – Armonie dello spirito

Sang Eun Kim soprano

Giuseppe Nova flauto

Gli Archi del Macrino

Musiche di Vivaldi, J.S.Bach, C.Ph.E. Bach

Biglietteria e prenotazioni posti

L’ingresso ai concerti sarà garantito preferenzialmente attraverso prevendita online o all’ingresso il giorno stesso in caso di disponibilità, si consiglia la prenotazione.

Ingresso:

Abbonamento ai concerti di Alba (con posto riservato): 24 euro. Abbonamento ai concerti di Bra (con posto riservato): 24 euro. Abbonamento riservato agli Amici di Alba Music Festival (informazioni su www.albamusicfestival.com/it/amici-del-festival) valido per i concerti di Alba e Bra: 18 euro. Ingresso singolo con prevendita e posto riservato acquistabile online: 12 euro. In caso di disponibilità: ingresso singolo alla biglietteria, il giorno stesso: 12 euro. Ingresso gratuito per i minori di 10 anni

Gli abbonamenti sono acquistabili on line (www.albamusicfestival.com) o all’ingresso dei concerti.

Calendario dei prossimi concerti

Domenica 27 aprile

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Suite española

Anna Mikulska violoncello

Philippe Argenty pianoforte

Musiche di Granados, De Falla, Cassadò

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Tour du monde

Anna Mikulska violoncello

Philippe Argenty pianoforte

Musiche di Chopin, Saint-Saëns, Say, Glass, Servais

Domenica 4 maggio

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Serenata romantica

Joaquin Palomares violino

Carlos Apellaniz pianoforte

Musiche di Kreisler, Massenet, Dvoràk, Gluck, Chopin

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

Serenata romantica

Joaquin Palomares violino

Carlos Apellaniz pianoforte

Musiche di Kreisler, Massenet, Dvoràk, Gluck, Chopin

Bacco&Orfeo è realizzato con il sostegno della Città di Alba, e della Città di Bra, assessorati alla Cultura in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, in collaborazione con: Centro Culturale San Giuseppe Alba, Associazione “E. Molinaro” Bra, Amici di S. Chiara e di Bernardo Antonio Vittone, Musica in Bra, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Consorzio