Oltre due ore e mezza di gara, 2500 persone a sostenere la squadra e una vittoria che permette di giocarsi tutto a Gara-3. È stata una serata magica per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, quella di domenica: i ragazzi di coach Battocchio hanno infatti sconfitto al tiebreak la Tinet Prata di Pordenone nella seconda gara della semifinale playoff di A2.

Al Palasport di San Rocco Castagnaretta va in scena una sfida tra due squadre che, come visto anche in Gara-1, sono molto vicine nella qualità di gioco. Come in Gara-1 l’equilibrio regna sovrano e solamente il tie-break riesce a spezzarlo. Ma a differenza della sfida friulana, questa volta sono capitan Sottile e compagni a prendersi le luci della ribalta e a far esplodere il pubblico per il 15-13 finale.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Tinet Prata di Pordenone 3-2 (22-25, 25-22, 25-21, 22-25, 15-13)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 1, Allik 15, Codarin 16, Pinali 28, Sette 5, Volpato 8, Oberto (L), Cavaccini (L), Mastrangelo 1, Brignach 0, Compagnoni 0. N.E. Agapitos, Malavasi, De Souza. All. Battocchio.

Tinet Prata di Pordenone: Alberini 3, Terpin 19, Scopelliti 7, Gamba 29, Ernastowicz 17, Katalan 9, Aiello (L), Benedicenti (L), Guerriero 0, Agrusti 0, Truocchio 0. N.E. Sist, Meneghel, Bomben. All. Di Pietro.

ARBITRI: Selmi, Clemente. NOTE – durata set: 30′, 33′, 33′, 33′, 22′; tot: 151′.

MVP della sfida il centrale cuneese Lorenzo Codarin, autore di sette muri punti che hanno fatto la differenza nel corso della gara. Miglior marcatore della serata per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo è stato l’opposto Giulio Pinali (28), mentre il top scorer di tutta la sfida è stato l’ospite Kristian gamba, capace di chiudere la sua prestazione con 29 palloni messi a terra.

Sarà dunque gara-3, quella decisiva per la qualificazione alle finali, e si torna in Friuli per giocarla: appuntamento per domani alle 20.00. Anche l’altra semifinale, quella tra Emma Villas Siena e Gruppo Consoli Sferc Brescia si deciderà all’ultimo soffio: i senesi hanno infatti pareggiato la serie imponendosi per 3-1 nella casalinga Gara-2.

SERIE A2 MASCHILE – PLAYOFF, GARA-1 SEMIFINALI (6/4)

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Emma Villas Siena 3-2 (23-25, 25-17, 25-18, 20-25, 15-12)

SERIE A2 MASCHILE – PLAYOFF, GARA-2 SEMIFINALI (13/4)

Emma Villas Siena – Gruppo Consoli Sferc Brescia 3-1 (25-21, 20-25, 25-22, 25-20)

SERIE A2 MASCHILE – PLAYOFF, GARA-3 SEMIFINALI (16/4)

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Emma Villas Siena

Tinet Prata di Pordenone – MA Acqua S.Bernardo Cuneo