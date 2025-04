B.C. Gators: il report dell’ultimo fine settimana

DIVISIONE REGIONALE 1: V.M. SERVICE GATORS – ABA SALUZZO 64-67

Parziali: 22-17, 14-24, 12-11, 16-15

V.M. SERVICE Gators: Nasari 29, Marengo 15, Alessio 7, Feliz Rosario 3, Fantini 2, Cerutti 2, Fantini 2, Davicco, Pistone, Pepe n.e., Avalle n.e. All.: Dellarovere.

ABA Saluzzo: Giordano 20, Perlo 9, Francione 9, Botta 8, Grosso 7, Supertino 6, Perlo 6, Grosso 2, Ruffinatto, Bulai, Fino.

SAVIGLIANO – Buona gara dei Gators, che giocano una partita sempre tirata e combattuta contro una formazione con un posizionamento in classifica decisamente migliore rispetto ai biancoverdi: dopo la palla a due è subito Alessio ad aprire il tabellino con un gran tiro da tre, ma Saluzzo inizia a rispondere con costanza ai continui attacchi saviglianesi.

Con lo scorrere del tempo, anche Nasari e Cramaroc iniziano ad andare a canestro segnando il primo mini-parziale (17-9): Saluzzo prova a rimontare ma Nasari segna ancora da tre mettendo a referto una gran bomba per il +5.

Inizio di secondo quarto che parte nel segno di Saluzzo che con due canestri accorcia e con un due su due dalla lunetta firma il primo sorpasso della serata: Marengo risponde subito ma Saluzzo segna da tre. I Gators, però, iniziano a sbagliare al tiro mentre Saluzzo colpisce a ripetizione: Nasari con cinque tiri liberi su sei riporta la parità ma a quattro secondi dalla fine c’è la svolta del match. Saluzzo segna da due, sbaglia il libero supplementare, recupera palla e segna ancora da tre andando negli spogliatoi sul +5.

Al rientro in campo Saluzzo continua a colpire, Alessio prova ad avviare un tentativo di rimonta ma sono ancora gli ospiti a segnare con più costanza soprattutto grazie alle incursioni di un Giordano letteralmente incontenibile dalla difesa biancoverde: sul finire del tempo, da un bel recupero palla Nasari segna riuscendo comunque a tenere i Gators sul -4.

Nell’ultimo parziale non cambia l’andamento del match, con i Gators a tentare di accorciare (arrivando fino al -1) ma sempre respinti dagli attacchi ospiti: nel finale, i Gators vanno in lunetta con costanza arrivando fino all’incredibile -3 dopo essere andati fino sul -10. Il tempo, però, è tiranno ed i Gators non hanno più la possibilità di accorciare e mandare la gara ai supplementari.

Ora una settimana di pausa per le festività di Pasqua prima dell’appuntamento di giovedì 24 aprile in trasferta contro Rosta.

SERIE C FEMMINILE: PINK BASKET – ABC SERVIZI LADY GATORS 57-49

PARZIALI: 15-14, 19-11, 3-13, 20-11.

LADY GATORS: Rolfo 2, Lenta, Casasole 12, Conti 16, Longobardo, Racca 13, Nicola B. 2, Mellano, Porporato, Marchisioa Zoe, Vesnaver 4, De Donatis. All. Nicola V. – Ass. Botta

PINK BASKET: Codagnone 16, Melissari 8, Panarelli 8, Garau 5, Grassino, Paldinola, Cottella 1, Ogbrmudia 4, Panaiti 6, Campo 2, Fariello 7. All. Melissari – Acc. Melissari

C Femminile Girone Coppa: Lady, che lotta a Torino! Una sconfitta che sa di carattere e promesse per il futuro!

Seconda giornata del campionato di Serie C Femminile – Girone Coppa, e le nostre Lady ci regalano una trasferta dalle emozioni forti sul campo delle Pink di Torino. Finisce 57-48 per le padrone di casa, ma chi ha assistito al match ha visto ben più di una semplice sconfitta: ha visto cuore, ha visto grinta, ha visto una squadra che non molla mai. E soprattutto, ha visto tanto basket!

La Palestra dell’Istituto Sociale di Torino, questa volta, si è trasformata in un’arena dove le biancoverdi di coach Nicola e Botta hanno dato battaglia sin dalla palla a due. Partenza sprint per le Alligatrici, con Casasole e capitan Nicola che dominano il pitturato come se avessero il GPS incorporato sotto le scarpe. Le Pink, però, non si fanno intimidire: si rifanno sotto a suon di tiri liberi e qualche spunto brillante, e il primo quarto va in archivio con un 15-14 che promette divertimento.

Nel secondo periodo, le padrone di casa alzano l’intensità, mettono la freccia e sorpassano: Fariello parte in contropiede come se avesse i razzi ai piedi, Melissari piazza la tripla che scalda il pubblico, e le nostre Lady sembrano un attimo in balia della tempesta rosa. Ma attenzione: Racca e Conti non ci stanno. Provano a tenere aggrappata la squadra al match a suon di canestri e coraggio. Si va all’intervallo con le torinesi avanti 34-25, ma la partita è ancora tutta da scrivere.

E infatti, al rientro dagli spogliatoi, le nostre Lady si trasformano: più intense, più veloci, più agguerrite. Difesa da manuale, recuperi in serie, contropiedi (qualcuno, va detto, un po’ sciupato, ma ci può stare!) e rimbalzi. Vesnaver entra in scena con classe dalla linea di fondo, e Racca – in versione cecchino – mette la bomba che porta addirittura al sorpasso: 37-38 alla fine del periodo.

Ultimo quarto, un’altalena di emozioni. Alla bomba di Melissari replica Racca, ma subito dopo controreplica Fariello con un’altra tripla e su un rimpallo favorevole va a segno da sotto anche Campo. La tensione è alle stelle, le Lady provano a reagire, ma incappano nuovamente in qualche errore di troppo al tiro che costa caro, perché le Pink ne approfittano e allungano sul +10. Il time out a due minuti dalla fine cerca di dare la scossa: Casasole combatte come una leonessa sotto canestro, Conti recupera palloni importanti e prova a fare la differenza dalla lunetta. Ma il tempo è tiranno e le Pink chiudono vittoriose sul 57-48 finale.

Il bicchiere mezzo pieno? È più pieno di quanto sembri. La squadra c’è, il cuore pure. Si è vista una reazione da grande gruppo, un terzo quarto da urlo, e la voglia di non arrendersi mai. Certo, il tiro da fuori non è stato il migliore amico questa volta, ma le occasioni per rifarsi non mancheranno: restano otto battaglie tutte da GUSTARE, e se le Lady continueranno su questa strada, le soddisfazioni arriveranno eccome. Forza Lady, avanti TUTTA!

Prossimo incontro: domenica 27 aprile 2025 ore 18,30; ABC SERVIZI Lady Gators – Lettere 22 Ivrea (Palazzetto dello Sport Reg. S. Giorgio Cavallermaggiore).

UNDER 17 FEMMINILE: IMMOBILIARE FALDE GATORS – ABA SALUZZO 66-41

Parziali: 17-7, 17-8, 17-20, 15-6.

IMMOBILIARE FALDE Gators: Gitto, Tuninetti 11, Rolfo 2, Spertino 12, Torello, Gianoglio, Racca 18, Ziliotto A, Marchisio, Rovere, Conti 23, Dotta. All: Dellarovere.

Saluzzo: Rabbia 4, Enrico, Arró 3, Galliano 4, Tamagnone 2, Rostagno 17, Skyferi 9, Maccario, Minoungou 2. All: Rabbia.

Una prova solida e convincente quella messa in campo dalle nostre Lady Gators, che al Palasport di Cavallermaggiore superano Saluzzo con il punteggio di 66-41, guadagnandosi così l’accesso alla semifinale di Coppa Piemonte.

Le giovani alligatrici partono subito forte, impostando sin dalle prime battute un ritmo alto e aggressivo. A sbloccare il punteggio è Spertino, che segna i primi due punti della gara e dà il via a una prima frazione a senso unico. Conti si prende la scena con personalità e qualità, realizzando 9 punti consecutivi che spingono le padrone di casa al primo break sul 17-7.

Dalla panchina arrivano anche gli ottimi ingresso dalla panchina di capitan Rolfo e Dotta che danno il loro contributo con minuti di grande grinta e determinazione.

Nonostante un breve calo di concentrazione, con Rostagno e Skyferi che provano a riaprire la gara per Saluzzo, il timeout chiamato da coach Dellarovere rimette ordine. Il pallone ricomincia a circolare con efficacia e le Gators allungano fino al +19 dell’intervallo.

Nella ripresa si riparte ancora una volta forte con Racca, che si distingue per corsa e aggressività, finalizzando in contropiede e offrendo alla squadra un apporto di pura energia. Tuttavia, il terzo quarto è anche il più complicato in fase difensiva: 20 punti concessi, più di quanti subiti in tutto il primo tempo. Due punti ottenuti da una preziosa palla recuperata di Tuninetti ci permettono di tenerci le avversarie a distanza di sicurezza, seguiti da una sua bella tripla in un momento importante del match, ma l’inerzia non migliora; si continuano a concedere canestri facili alle avversarie, e l’ultimo minuto si chiude con l’ennesima disattenzione difensiva. La quarta frazione si apre purtroppo nello stesso modo, con un altro canestro subito per colpa di una distrazione.

A questo punto, le Gators si risistemano: l’assetto difensivo viene modificato con una 1-3-1 che manda completamente in tilt l’attacco delle ospiti. Le ragazze di Saluzzo faticano a trovare soluzioni, mentre le padrone di casa tornano a colpire in contropiede e a gestire con intelligenza il vantaggio, fino al +25 finale.

Un successo che non solo certifica la crescita del gruppo, ma lancia le Lady Gators con grande fiducia verso una semifinale che ci vedrà affrontare un avversario ostico come Pancalieri.

Le parole di Torello al termine dell’incontro: “Si è giocata un’ottima partita senza grandi difficoltà. Ora si pensa alla prossima partita decisiva!!”

CAYMANS: MECCANICA ZETAEMME CAYMANS – AUXILIUM CUNEO 56-69

Caymans: Perrone 24, Zmantar 10, Donalisio 8, Ghazzar 4, Donnarumma 3, Zorgniotti 3, Colombano 2, Mondino 2, Lo Sasso 0. All.: Mondino.

Seconda gara della seconda fase per i Caymani, opposti ai cuneesi dell’Auxilium tra le mura amiche del palasport di Cavallermaggiore.

La formazione di Coach Gio Mondino è decimata dalle assenze: non ci sono tra gli altri Ferrero, Colonna, Borsa. I giocatori a disposizione sono solo 9. Nonostante tutte queste difficoltà capitan Colombano e soci sfoderano una prestazione ordinata condita da tanti penetra e scarica in attacco e una difesa attenta e grintosa sugli avversari. Certo, gli errori non mancano, ma l’impegno profuso è massimo.

La gara resta in equilibrio fino a quattro minuti dalla fine dove l’energia dei senior si esaurisce e Cuneo ne approfitta per piazzare il break decisivo.

“Questa stagione è stata piena di difficoltà per noi, con continue assenze da parte dei giocatori. Sono pochi gli atleti che hanno avuto un percorso costante. Restano ancora alcune partite da affrontare, spero con qualche presenza in più, anche per poter programmare la prossima stagione. Adesso il nostro campionato si ferma nuovamente, fino al 2 maggio non giocheremo. Anche tutte queste pause non hanno giovato alla crescita della squadra“.

ESORDIENTI: ALPICAR GATORS WEST COAST – BASKET BORSI CEVA 8-8 (31-44)

ALPICAR: Perlo, Denasio, La Bella, Kolndrekaj, Abello, Genta, Mahboubi, Fattore, Meirone, Matthew, Accastelli, Frittoli. All.: Nicola V.

Moretta, 10 aprile. Partita molto combattuta a Moretta nel ritorno contro la formazione di Ceva. Parte fortissimo la formazione ospite che nel primo quarto si impone di autorità, con contropiedi ficcanti scaturiti da tante palle recuperate. Il secondo quarto si capovolge la situazione con Denasio e Meirone in grado di guidare i compagni alla riscossa e portarsi a casa il quarto.

Di assoluto equilibrio il terzo quarto che resta in bilico nel punteggio per quasi tutti gli 8 minuti, poi un piccolo infortunio a Mahboubi (bella la sua gara) fa perdere la bussola ai Gators che nello sprint di fine quarto cedono le armi agli ospiti. Nell’ultimo si ripete il leit motiv del secondo: i Gators premono di nuovo sull’acceleratore provando a vincere il quarto (obiettivo raggiunto) e a ribaltare la differenza canestri: si riesco fino ad un certo punto, grazie soprattutto alla cecchina La Bella (una costante in queste ultime partite, ormai). Una bella prova per tutti i ragazzi e ragazze di questo gruppo che continua il suo percorso di crescita.

UNDER 14 REGIONALE: PINEROLO – ALPICAR WEST COAST GATORS 48-32

Parziali: 19-2, 12-15, 8-12, 9-3

Alpicar: Damian 8, Angaramo, Marchisio 4, Kolndrekaj S. 4, Pasquinelli 5, Simon 2, Giustetto, Curti, Mura 3, Cresto 6. All. Nicola V..

Pinerolo, 12 aprile. Partita dai due volti quella a cui abbiamo assistito a Pinerolo. Si gioca l’ultima giornata della regular season contro un avversario alla portata, battuto all’andata. I padroni di casa però partono fortissimo: i Gators non riescono a capirci molto e il parziale di 19.2 è solo la foto precisa di quello a cui si assiste, ovvero predominio totale del Pinerolo.

Dal secondo quarto in poi invece si vedono “i fratelli forti” di quelli scesi in campo all’inizio: difesa più attenta, canestri segnati quando possibile, passaggi più precisi contro il pressing degli avversari. Si vincono così sia il secondo che il terzo quarto, cercando di avvicinarsi il più possibile agli avversari. In questo momento si assiste ad una vera performance della squadra Gators, con canestri da 3 punti a raffica (Cresto, Mura e Pasquinelli i cecchini): una cosa strana per la nostra squadra.

Nell’ultimo quarto Pinerolo ritrova il bandolo della matassa e ricomincia a mettere i bastoni tra le ruote all’attacco bianco verde; la partita non si riesce più a metterla in dubbio, ma è da lodare lo spirito battagliero degli ultimi 3 quarti.

Attendiamo adesso di sapere se la federazione ci programmerà altre partite.

RAGAZZI CSI: LACTALIS GATORS SAVI 2012 – VIRTUS BASKET FOSSANO 53 – 35

Parziali: 16 – 4, 8 – 2, 18 – 13, 11 – 16.

LACTALIS Gators Savi 2012: Cocco 1, Pali 15, Gnoni, Ferrua 5, Paschetta A. 6, Zavattero, Poccardi 2, Gallo 6, Ghione 12, Villosio, Perrone 2, Mazzone 4. All.: Tesio.

Virtus Basket Fossano: Gustareata, Cojocaru 6, Bernardi, Politano 2, Castellino 2, Linzas, Arese 11, Peci 2, Fachino 4, Quaranta, Paschetta A. 8. All.: Bosio.

Seconda gara di ritorno del girone amicizia per i LACTALIS Gators Savi 2012, che tornano tra le mura amiche per affrontare la Virtus Basket Fossano, squadra già affrontata per un totale di 3 volte.

Sin dalla palla a due, i padroni di casa mostrano grande concentrazione e determinazione, dando vita a un primo quarto composto da intensità difensiva, contropiedi ben costruiti e tanto gioco di squadra. Il parziale di 16 a 4 permette alla partita di prendere direzione “Gators”.

Nel secondo periodo, i ragazzi di casa continuano sulla stessa scia. Nonostante qualche errore, la difesa rimane compatta e aggressiva, limitando le iniziative degli avversari. Si va così all’intervallo lungo sul punteggio di 24 a 6, con i Gators che continuano a mantenere il controllo.

Alla ripresa, Fossano tenta una reazione e inizia a trovare più continuità offensiva, ma i Gators rispondono colpo su colpo, mantenendo il vantaggio e trovando buone soluzioni in attacco. Il terzo quarto si chiude sul 42 a 19, con i saviglianesi che dimostrano maturità nel gestire il risultato.

Nell’ultima frazione, la Virtus nota una certa disattenzione casalinga provando il tutto per tutto e riesce ad aggiudicarsi il parziale, ma il distacco costruito nei quarti precedenti permette ai Gators di gestire la partita fino all’ultima sirena che conclude la gara con un punteggio di 53 a 35.

Commenta lo staff a fine partita: “Bravi i ragazzi! Non ci siamo fatti distrarre dai precedenti e siamo entrati in campo con la voglia giusta. Abbiamo giocato bene tutti insieme e siamo molto contenti di questo perché ci ha permesso di essere determinati in campo.”.

Prossimo incontro: domenica 27/04/2025 ore 10.30, LACTALIS Gators Savi 2012 – New Basket Abet (Palazzetto dello Sport – Via Giolitti, 1– SAVIGLIANO – (CUNEO))

RADUNO PULCINI A FOSSANO

Una bellissima giornata di sport e amicizia ha animato il raduno minibasket organizzato da Acaja Fossano, che ha coinvolto ben 15 piccoli atleti provenienti dai centri di Savigliano, Cavallermaggiore, Genola e Moretta. I bambini hanno avuto l’opportunità di sfidarsi in entusiasmanti partite insieme ai coetanei di Fossano e Farigliano, in un clima sereno e coinvolgente. Non sono mancati entusiasmo, sorrisi e tanto impegno: ogni partita è stata vissuta con grande partecipazione da parte dei mini atleti, che hanno dato il massimo in campo, crescendo insieme e divertendosi azione dopo azione.

A fine giornata, la soddisfazione era palpabile anche negli occhi degli istruttori, felici di vedere i “mini alligatori” migliorare e affrontare con entusiasmo ogni momento di gioco. «L’obiettivo principale è farli divertire e farli sentire parte di una squadra – hanno commentato – quale migliore momento di un raduno per rafforzare ancora di più il concetto di gruppo».

Un grande grazie va anche alle famiglie, che con il loro supporto rendono possibili queste esperienze, fondamentali per la crescita sportiva e personale dei bambini. Il raduno si è concluso con applausi, foto di gruppo e la voglia di ritrovarsi presto in campo per nuove avventure con la palla a spicchi.

AQUILOTTI OPEN WEST-COAST: MATTINATA DI SPORT E SORRISI

Sabato 12 aprile il Pala Torre di Torre San Giorgio ha ospitato una splendida mattinata di minibasket, ricca di emozioni e divertimento. I protagonisti sono stati gli Aquilotti Open West-Coast, che hanno affrontato i pari età di Villafalletto in una gara avvincente e combattuta fino all’ultimo canestro.

Nonostante il risultato finale di 9-15 a favore della squadra ospite, i piccoli Gators hanno dato prova di grande impegno, spirito di squadra e crescita tecnica, riuscendo a mettere in difficoltà gli avversari in diversi frangenti della partita. Un match che ha fatto divertire il numeroso pubblico accorso alla partita e che ha regalato importanti segnali positivi per il futuro.

Dopo i saluti e gli applausi agli amici di Villafalletto, la mattinata è proseguita con un torneo quadrangolare interno, che ha coinvolto ben 24 bambini provenienti dai centri Gators di Moretta, Torre San Giorgio, Villafranca e Cavallermaggiore. Tante mini-sfide, sorrisi e voglia di stare insieme sul campo da gioco, con i giovani atleti sempre più protagonisti.

A concludere la giornata, l’inedita “sfida genitori-figli”: una partita all’insegna dell’allegria e della condivisione, dove i genitori hanno potuto misurarsi con l’entusiasmo e l’energia dei piccoli biancoverdi… con risultati tutti da ridere!

Una super mattinata che ha confermato, ancora una volta, quanto il minibasket sia un’occasione unica di sport, amicizia e crescita per grandi e piccini. Bravissimi tutti!

TROFEO SCOIATTOLI SMALL

Nella mattinata di sabato 12 aprile presso la struttura Sportarea di Cuneo si è disputato un triangolare valevole per il Trofeo Scoiattoli Small aperto alle annate 2017. I giovani alligatori guidati in panchina da Nasari Marco hanno affrontato le tre formazioni presenti di: Boves, Cuneo e Farigliano.

Nelle gare disputate secondo il regolamento FIP con 8 tempini da 4 minuti la formazione Gators si è distinta per la determinazione e tenacia che ha dimostrato in campo in tutte e tre le gare.

In tutti i match i ragazzi hanno mostrato i miglioramenti nel gioco di squadra e nella fase difensiva e questo si è rispecchiato anche nei risultati.

“Sono molto soddisfatto di questo gruppo che sta crescendo costantemente, in giornate come queste i ragazzi hanno modo di divertirsi e confrontarsi con altri coetanei, non vediamo l’ora di scendere in campo nel prossimo raduno” questo il commento tecnico dello staff.

RAGAZZI CSI: GRANDA COLLEGE CUNEO – GATORS RACCONIGI 73-56

Parziali: 10-20,12-22,15-18,19-13

Gators Racco: Ferrero 31, Tribaudino 23, Renzullo 8, Violante 6, Nasr 2, Lo Schiavo 2, Coda 1, Casoria, Danese G., Danese N., Giordano, Raducanita. . All.: Fantini – Paschetta

Granda College: Caliman 17, Plutino 15, Bottero 8, Spada 6, Falcone 4, Carletto 2, Lala 2, Sangari 2, Besteleu, Donzino, Reghezza, Stagno. All.: Mangiapelo – De Maria

Domenica pomeriggio si è disputata una partita avvincente del campionato CSI categoria ragazzi tra il Cuneo Granda College e i Gators Racconigi. A prevalere sono stati gli ospiti, che si sono imposti con un netto 73-56 grazie ad una prestazione corale molto solida.

Nei primi minuti i Gators partono a rilento e non riescono a imporre la loro intensità, ma riescono comunque a chiudere il primo quarto in vantaggio sul 20-10.

Nel secondo periodo il copione non cambia, i Cuneesi fanno fatica a trovare la via del canestro soffrendo la fisicità degli ospiti, i Gators tramite delle ottime azioni in contropiede riescono ad aumentare ulteriormente il vantaggio andando negli spogliatoi con un +20.

Dopo la pausa, il Cuneo ha provato a reagire, mostrando maggiore determinazione e mettendo a segno 15 punti nel terzo quarto, mentre i Racconigesi calano un po ‘ di intensità. Tuttavia, gli ospiti riescono a mantenere il controllo della partita, chiudendo il parziale sul 15-18. Nell’ultima frazione il Granda College riesce a ridurre lo svantaggio, ma non basta i Gators chiudono in vantaggio di 17 punti.

Prossimo incontro: venerdì 9-05-25 ore 17.45; Ceva – Gators Racconigi (Palestra Istituto Superiore G Baruffi di Ceva)

UNDER 19 GOLD: VM SERVICE – OMEGNA 29 – 109

Parziali: 10-31, 4-35, 9-24, 6-18

V.M. Gators: Pepe 7, Baretta 7, Avalle 7, Pistone 3, Botta 2, Massa 2, Crosetto F. 1, Crosetto R., Mori. All. Lazzari Ass. Botta

Omega: Strino 22, Bellarosa 16, Rossetti M. 15, Kenfac 14, Fiorillo 10, Messina 8, Caramelli 8, Vernoli 7, Forte 5, Rossetti P. 4. All. Zaccaroni

SAVIGLIANO. Poco o nulla ha potuto una rimaneggiata V.M. Service nel primo turno di spareggio di Coppa Piemonte nel campionato Under 19 Gold, contro Omegna che ha sbancato con grande autorità il palazzetto di via Giolitti.

Una pioggia di triple in transizione (4 su 14 totali), nel solo primo quarto certificano un vantaggio ospite che blinda il successo.

Lacustri che pur essendo nell’intervallo lungo in vantaggio 66 a 14 continuano nel terzo quarto a pressare a tutto campo e lasciando in campo fino al termine della gara gli interpreti migliori, atteggiamento che dimostra grande mentalità, ma che forse risulta essere poco allenante per i giocatori omegnesi e umiliante per i padroni di casa, considerata l’evidente differenza tecnica oltre che fisica.

Prossimo incontro:martedì 15-04-25 ore 20.00; Omegna – Gators (PalaCipir – Via Trattati di Roma)

UNDER 15 GOLD: AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS – PALL GRUGLIASCO 58 – 60

Parziali: 12-18; 17-14; 19-13; 10-15

AUTORIPARAZIONE PANERO Gators: Correndo 16, Sordella 16, Ferrero 12, Biga 4, Arese 4, Bergese 2, Casasole 2, Magliano 1, Giuliano 1, Birolo. All. Racca – Toselli

PALL GRUGLIASCO: Croveri 17, Ostorero 15, Curoso 11, Borsarelli 8, Cendretto 3, Bardi 2, Rustichelli 2, Armando 2, Gangi, Vigna, Ursu. All. Mangione

La prima partita della fase top per i Gators di Savigliano non regala la vittoria davanti al pubblico di casa, ma una grande lezione di basket che lascia speranze per il futuro. Ospiti di giornata sono i ragazzi di Grugliasco, primi in classifica nella regular season, ma nonostante il primato, la partita si rivela tutt’altro che semplice per loro. Il match, che è anche la prima tappa verso le Finals di Verbania, si conclude con un sofferto 58-60 per i ragazzi ospiti, dopo 40 minuti intensi e caratterizzati da rapidi capovolgimenti di fronte.

Nel primo quarto, i Gators sembrano intimoriti dalla forza degli avversari. Grugliasco approfitta della difesa disordinata dei padroni di casa e piazza un parziale che li porta sul +6 al termine dei primi 10 minuti. La reazione dei bianco-verdi arriva nel secondo quarto, quando iniziano a ritrovare una certa coesione difensiva. Pur non riuscendo a completare il recupero totale, i Gators riescono a ridurre il distacco a soli 3 punti, con qualche accelerazione offensiva che fa ben sperare.

Dopo l’intervallo lungo, la partita cambia volto. I ragazzi di coach Racca tornano in campo con una nuova energia, decisamente più concentrati. La difesa diventa solida, e grazie a rapide ripartenze riescono a ribaltare la situazione, passando avanti per la prima volta con un +3 che accende l’entusiasmo tra i tifosi. La partita, tuttavia, è tutt’altro che decisa. Gli ospiti non si danno per vinti e, grazie a una maggiore concretezza sotto le plance, riescono a piazzare i canestri decisivi nell’ultimo quarto.

Il finale è ad alta tensione, con i Gators che cercano di rispondere, ma non riescono a trovare il colpo vincente. La difesa di Grugliasco si fa sentire, e il punteggio finale segna 58-60 in favore degli ospiti, che conquistano una vittoria di misura ma fondamentale per il loro percorso verso le Finals.

Al termine della partita, coach Racca non nasconde la sua delusione, ma esprime anche un messaggio di speranza: “Peccato, perché la partita era alla nostra portata. Abbiamo difeso in modo confusionario e questo ci ha impedito di respingere gli attacchi degli ospiti. È solo la prima partita, ma portarla a casa avrebbe dato una spinta importante alla nostra ambizione di arrivare alle Finals. Ora ci aspetta la trasferta insidiosa a Verbania mercoledì prossimo, che sarà già una sorta di ultima spiaggia per continuare a sognare. Ce la metteremo tutta.”

Prossimo incontro: mercoledì 16/04/2025 ore 19, – AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS (PALASPORT, VIA BOVO, 2 28877 ORNAVASSO (VB)).

UNDER 15 ECCELLENZA: GGS BASKETBALL PROJECT – BEA CHIERI SSDRL 64 – 54

Parziali: 17-17 , 19-12 , 14-12, 14 – 13

GGS BASKETBALL PROJECT: Fresia 15 , Alladio 15, Peano 12, Bosio 8, Giraudo 5, Dutto 5, Terzaghi 2 ,Operto 2, Fantini, Tallone, Panero, Gredza

BEA CHIERI SSDRL: Cristiano 11, Montiglio 9, Menegatti 8, Beccaria 6, Longo 6, Calò 5, Bassi 4, De Mita 2 Borz 2, Coltiletti 1, D’Amore, Filane

GGS BASKETBALL PROJECT: DIFESA DI FERRO E CUORE DA LEONI! VITTORIA ENERGICA CONTRO BEA CHIERI (64-54)

Una delle prove più entusiasmanti della stagione per i ragazzi del GGS Basketball Project, che davanti al proprio pubblico mettono in scena una prestazione tutta grinta, carattere e soprattutto una difesa granitica, che spegne sul nascere le ambizioni di BEA Chieri. Il tabellone finale dice 64-54, ma il vero successo è stato vedere una squadra compatta, energica e feroce su ogni pallone.

La partita parte in equilibrio (17-17), ma è nel secondo quarto che i GGS mettono la freccia: intensità difensiva altissima, mani sempre attive e una pressione che manda in tilt l’attacco avversario. Il parziale di 19-12 è il frutto di recuperi, contropiedi e rimbalzi strappati con la voglia di chi non molla mai un centimetro.

A guidare la squadra ci sono Fresia e Alladio, autori di 15 punti a testa, veri leader offensivi ma anche preziosissimi in fase di contenimento. Spicca anche Peano con 12 punti e tante giocate da veterano, mentre Bosio (8) e Giraudo (5) lottano su ogni possesso con una determinazione che infiamma la panchina e il pubblico.

La difesa dei GGS è stata la vera MVP: raddoppi tempestivi, rotazioni perfette e una comunicazione continua che ha spento i giochi di BEA Chieri, costretta spesso a soluzioni difficili e tiri forzati. Ogni canestro avversario è stato sudato, ogni possesso è stato una battaglia.

Nel finale, con il match ancora aperto, i ragazzi di coach GGS non tremano: chiudono con un parziale di 14-13 e gestiscono con lucidità e cuore, portando a casa una vittoria che vale tanto, non solo per la classifica ma per lo spirito di squadra dimostrato.

Una prova da incorniciare per un gruppo che sta crescendo a vista d’occhio, mostrando che quando si gioca con questa energia in difesa, tutto è possibile.