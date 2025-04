Auxilium Saluzzo in evidenza ad Alassio con i giovani

Per la specialità volo, nel fine settimana alassino, in occasione della Targa d’Oro, 72 esima edizione, in evidenza, tra i giovani, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo. Nella gara riservata agli under 15, “Targa Junior”, secondo posto per Federico Rainero e Bryan Collet, superati per 4 a 13, in finale dai fratelli Tommaso e Riccardo Chittaro della Bocciofila Nuova Del Corno.

Dopo tre anni di egemonia del club saluzzese, una coppia del Friuli ,sale sul gradino più alto. Sempre per la competizione giovanile, l’Auxilium Saluzzo, piazzava due formazioni nei quarti di finale, con Alessandro Beretta e Greta Buniva e Lucia Bollati e Veronica Quaranta. Per il settore rosa, terzo posto per Maria Grazia Lingua e Serena Traversa; eliminate nei quarti di finale Valentina Oleastro ed Alessia Aicardi.

Per la classica “Targa Oro”, negli ottavi di finale, abbandonavano la prestigiosa kermesse a quadrette, Gabriele Parena, Stefano Migliore, Corrado Salusso e Loris Castellino. Per la specialità petanque, nella serie A, ritorna al successo il team di Pietro Fornetti, vincendo per 16 a 6, contro Bocciofila Buschese. Sabato 19 aprile, trasferta a Boves, contro la Bovesana. Nel campionato di promozione femminile, la formazione di Franco Vottero, perdeva al mattino per 4 a 8 contro Bisalta di Peveragno, mentre vinceva nel pomeriggio per 12 a 0,contro Madonna delle Grazie. Prossimo appuntamento, per la compagine rosa, il 4 maggio, contro Centallese e Biarese.