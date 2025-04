Confcommercio Cuneo e Intesa Sanpaolo hanno siglato un accordo che mette a disposizione 300 milioni di euro di nuovo credito a sostegno dello sviluppo e della competitività delle imprese associate in Piemonte, insieme a soluzioni finanziarie innovative per accrescerne la competitività e favorire la nascita di nuove attività commerciali.

Le nuove intese saranno declinate anche sulle Associazioni territoriali di Confcommercio Imprese per l’Italia nella provincia di Cuneo, con una serie di incontri tematici sul territorio finalizzati ad approfondire le opportunità offerte dall’accordo, tra cui spicca l’azzeramento delle commissioni sui micropagamenti POS, una misura di grande attenzione della Banca verso gli esercenti confermata per tutto il 2025, che risponde a una esigenza manifestata a più riprese soprattutto dalle realtà commerciali più piccole e che può favorire la diffusione dei pagamenti digitali. Viene inoltre agevolato l’accesso al credito, grazie a un innovativo processo dematerializzato e digitalizzato.

Roberto Ricchiardi, Presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia Cuneo: “Le aziende del Commercio, Turismo, Servizi, Trasporti e delle Professioni hanno necessità di poter crescere e di consolidarsi in un mercato sempre più concorrenziale.

Dopo i rincari energetici e la recente applicazione di dazi sugli scambi internazionali che avranno ricadute su tutta le filiere distributive e commerciali, vi è la necessità di un sostegno concreto ed immediato alle imprese e l’accordo con Intesa Sanpaolo va in tal senso; ringrazio per l’interesse dimostrato nei confronti delle nostre aziende associate attraverso un intervento così importante”.

Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo: “La collaborazione con le associazioni di categoria, insieme all’ascolto continuo degli imprenditori, è fondamentale per sostenere concretamente le imprese in un momento di grande complessità del mercato, in cui la capacità di adattarsi alle nuove dinamiche e di innovare è determinante per restare competitivi.

Insieme a Confcommercio Cuneo puntiamo a stimolare gli investimenti in innovazione tecnologica e digitale delle PMI, così come l’efficientamento energetico che assume un impatto sempre più rilevante anche sui piccoli esercizi. Le commissioni sui micropagamenti azzerate, le agevolazioni sui POS, l’accesso al credito più semplice grazie al digitale, insieme ai 300 milioni di euro a disposizione delle attività associate in Piemonte, sono leve efficaci per facilitare l’operatività legata a incassi e pagamenti e al tempo stesso supportare la crescita a lungo termine di tutte le attività commerciali del territorio.”