Dopo l’assegnazione di 5 milioni di euro alle Pro Loco e alle associazioni d’arma piemontesi avvenuta nel settembre scorso, la Regione Piemonte oggi rilancia e annuncia lo stanziamento di ulteriori 1 milione di euro, destinati allo scorrimento delle graduatorie del bando regionale per il sostegno alle associazioni nell’organizzazione di fiere ed eventi sul territorio.

Il contributo rientra nella dotazione complessiva del bando che finanzia progetti di Pro Loco e associazioni d’arma che, grazie a questo nuovo stanziamento, sale a 6 milioni di euro. In particolare, con queste risorse aggiuntive messe a disposizione dalla giunta regionale saranno finanziati 25 progetti presentati da altrettante Pro Loco e 15 dalle associazioni d’arma: progetti che erano risultati idonei alla prima istruttoria, ma in attesa del finanziamento. Come previsto dal bando le risorse sono destinate all’acquisto di attrezzature per l’allestimento di palchi o strutture per fiere ed eventi.

«L’altissima partecipazione al bando – dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – dimostra quanto sia sentita, capillare e strategica la presenza delle nostre Pro Loco. Abbiamo quindi ritenuto doveroso incrementare i fondi per finanziare un maggior numero di progetti. Le Pro Loco sono un presidio del nostro territorio e delle nostre comunità e in questo modo sosteniamo il loro operato, la sicurezza delle loro struttura e la qualità dei loro eventi».

«La Regione Piemonte continua a investire nel potenziamento delle attività locali e nella promozione turistica – aggiunge l’assessore alla Cultura, Turismo e Sport Marina Chiarelli –. Questo intervento rafforza un percorso iniziato nel 2023 e proseguito con il bando che ha visto la partecipazione di oltre 600 associazioni. Con questo ulteriore milione di euro diamo una risposta concreta al mondo del volontariato organizzato che garantisce ogni anno eventi sicuri, di qualità e a forte impatto sociale».

«Siamo orgogliosi di proseguire il nostro percorso al fianco della Regione Piemonte – dichiara Fabrizio Ricciardi -. Questa nuova assegnazione di fondi rappresenta un’ulteriore conferma della fiducia riposta nel nostro lavoro. Ringraziamo il Presidente Cirio per la sensibilità e il costante sostegno dimostrato nei confronti delle Pro Loco, realtà fondamentali per la tutela delle tradizioni e la promozione del patrimonio culturale piemontese».

«Prosegue con grande efficacia il lavoro congiunto con i funzionari della Regione Piemonte, fondato su un dialogo costante che unisce formazione e informazione – afferma il vicepresidente di Unpli Piemonte, Stefano Raso -. Questa nuova assegnazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso iniziato con la legge 3: uno strumento concreto per rafforzare la sicurezza delle attività delle Pro Loco e potenziare la loro capacità di offrire esperienze turistiche e sociali sempre più qualificate in tutto il Piemonte».