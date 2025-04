Gli atleti albesi Giordano Cavagnolo ed Emanuele Martino (Victoria Alba Pattinaggio) hanno debuttato lo scorso weekend, sul parquet di Lonato del Garda (BS), nella prima tappa del Campionato Interregionale Fisr Piemonte/Lombardia/Liguria delle categorie Cadetti/Jeunesse/Juniores/Seniores, giudicato con il sistema di punteggio Roll-Art.

Giordano, al primo anno in categoria Cadetti, ha eseguito due ottimi programmi di gara, dando prova di progressi tecnico-stilistici che gli hanno permesso di migliorare di oltre 20 punti il punteggio ottenuto ai Campionati Italiani 2024 in categoria Allievi B.

Emanuele, in categoria Jeunesse, si è confrontato per la prima volta con il sistema di punteggio Roll-Art (simile a quello utilizzato nel pattinaggio su ghiaccio) e ha dimostrato grande solidità negli elementi di salto sia nello short sia nel long program e notevoli margini di miglioramento.

Il prossimo appuntamento federale per i due pattinatori della Victoria Alba Pattinaggio sarà il primo weekend di maggio, dove torneranno in pista per cercare di ottenere punteggi ancora più alti, con l’obiettivo di scalare le posizioni dei rispettivi ranking nazionali in vista dei Campionati Italiani.