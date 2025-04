Volley B1/F e B2/F – Alba, continua a Biella la lotta per il quinto posto; Libellula se la vede con il Club Italia

Scivola lentamente verso la fine (della regular season) anche la Serie B femminile di pallavolo, e con essa le due squadre cuneesi che vi partecipano. L’Alba Volley, in un periodo di ottima forma, va all’assalto del quinto posto finale in casa di una diretta concorrente, mentre la Libellula Banca CRS deve continuare a vincere per cullare ancora il suo sogno playoff.

Partenza riservata oggi alla Serie B2 ed alla trasferta de L’Alba Volley sul campo, insidiosissimo, della Bonprix Teamvolley. Dopo 22 gare giocate le due formazioni si trovano esattamente a pari punti, 36, e lottano per la quinta piazza finale anche con la Universo In Volley Pavia (37). Irraggiungibili le prime quattro, per la quinta moneta può ancora inserirsi, anche se non è facile, la Lilliput Pallavolo (32).

Si tratta dunque di uno scontro importante per le ragazze di coach Relato: nonostante la posta in palio non coinvolga né promozioni né retrocessioni, continuare a fare bene e chiudere nel miglior modo possibile è uno stimolo non da poco. La quinta piazza è comunque di pregio, ed è allo stesso tempo un trampolino di lancio per la prossima stagione (di cui iniziano ad uscire le prime voci).

Parlando invece di B1, un miracoloso 22° turno ha rimesso in piedi le speranze di accedere ai playoff della Libellula Banca CRS. Tra risultato proprio e disgrazie altrui, le ragazze di coach Barisciani sono ritornate a -3 dal secondo e dal terzo posto, in un gruppone che vede ben sei squadre in cinque punti. L’unico sestetto che guarda con distacco a questa bagarre è quello del GSO Villa Cortese, già certo del primo posto finale.

La compagine braidese è attesa dalla sfida esterna a Milano contro il Club Italia, la giovane selezione federale con alcuni tra i migliori giovani talenti nazionali ormai quasi matematicamente salvo. L’obiettivo deve essere la conquista dei tre punti, indispensabile anche in virtù dello scontro diretto che vede una di fronte all’altra Rothoblaas Volano terza e Capo D’Orso Palau, quinta a pari merito con Libellula.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 23 (12/4)

Savis Vol-Ley Academy – Trentino Energie Arg.

Clericiauto Cabiate – Sim Immobiliare Novara

Rothoblaas Volano – Capo D’Orso Palau

Club Italia – Libellula Banca CRS

Pall. Don Colleoni – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano

Volley Academy V&V – Mts Tecnicaer Santena

Volley Parella Torino – GSO Villa Cortese

GSO Villa Cortese 56 Savis Vol-Ley Academy 43 Rothoblaas Volano 43 Mts Tecnicaer Santena 41 Libellula Banca CRS 40 Capo D’Orso Palau 40 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 38 Sim Immobiliare Novara 34 Club Italia 32 Volley Parella Torino 26 Pall. Don Colleoni 25 Clericiauto Cabiate 19 Trentino Energie Arg. 18 Volley Academy V&V 7

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 23 (12/4)

Viscontini Tea Consulting – Acrobatica Group Alessandria

MTV Guffanti Group – Lilliput Pallavolo

Club 76 Fenera Chieri – G.S. Cagliero

Pallavolo Florens – Ascot Moncalieri Toplay

Bonprix Teamvolley – L’Alba Volley

CUS Pavia – CUS Torino

Igor Volley Trecate – Universo In Volley Pavia

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA