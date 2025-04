Cuneo: premiati i vincitori del progetto di CRC Innova “Video esploriamo il mondo del lavoro” (FOTO e INTERVISTE)

Sedici in totale le scuole, di cui sette fuori dal Piemonte, per 634 studenti coinvolti nell'iniziativa

Nella mattinata di oggi (11 aprile) il Cinema Monviso di Cuneo è stato palcoscenico delle premiazioni della seconda edizione di “Video esploriamo il mondo del lavoro”, il progetto promosso da CRC Innova e Consorzio Sociale il Filo da Tessere in collaborazione con il Rondò dei Talenti, con il contributo di Fondazione CRC e il sostegno delle aziende aderenti a Imprese per la Granda (Generali Ass. Agenzia Generale di Cuneo, ACDA, Bottero, Sedamyl e Tesi).

L’iniziativa è nata per avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso la realizzazione della videoteca delle professioni, mirando a supportare gli studenti nelle scelte formative e professionali attraverso un percorso di orientamento, promuovere un’esplorazione interattiva del mondo del lavoro attraverso l’incontro con figure professionali del territorio e dotare i docenti di strumenti metodologici per sviluppare una prassi di orientamento condivisa e replicabile.

“Le finalità di questo progetto sono la cosa più importante che vogliamo trasmettere: con le aziende ed insieme agli istituti cerchiamo di fare orientamento scolastico. Non teorico, sulla base di criteri tradizionali, bensì fatto direttamente a contatto con le imprese attraverso i loro esperti, ingegneri, addetti al personale. – sottolinea Michelangelo Pellegrino, presidente di CRC Innova – L’obiettivo è dare prospettive lavorative in provincia di Cuneo ai nostri giovani ed evitare quelle fughe ci cervelli che, in questi anni, hanno caratterizzato il mondo degli studenti”.

Aggiunge il Consigliere di Fondazione CRC Mauro Bernardi: “Un’iniziativa sentita, che mette al centro due temi importanti, e che fanno parte del nostro piano pluriennale, vale a dire i giovani ed il talento. Il nostro futuro e gli strumenti per fare emergere il talento dei giovani”.

Intervenuta, nel corso della cerimonia di premiazione, Giuliana Cirio, direttrice di Confindustria Cuneo e Presidente della Fondazione Industriali, la quale si è rivolta direttamente agli alunni: “CRC Innova ha correttamente scelto di provare ad utilizzare dei canali alternativi di comunicazione a quelli tradizionali che si impiegano per passare informazioni ai ragazzi, perché oggi l’informazione passa attraverso canali molto diversi. E’ stato bello, inoltre, aver intervistato dei professionisti, coloro che fanno i lavori nella pratica”.

A premiare le scuole vincitrici il nuovo Consiglio di Amministrazione di CRC Innova, rinnovato negli scorsi giorni: Michele Pellegrino (Presidente), Elvio Chiecchio e Giovanna Margiaria (Consiglieri).

I NUMERI DELLA SECONDA EDIZIONE

– 634 studenti da 16 scuole coinvolte:

7 della provincia di Cuneo

2 dal Piemonte (1 dalla provincia di Biella, 2 da quella di Torino)

1 dalla Lombardia (Milano)

1 dal Lazio (Aprilia)

1 dall’Abruzzo (Sulmona)

2 dalla Campania (Salerno e Benevento)

1 dalla Calabria (Rosarno)

1 dalla Puglia (Bari)

– 55 insegnanti, educatori, facilitatori e orientatori

– 34 imprese

– Oltre 40 video realizzati

Di seguito le 10 scuole premiate, con i protagonisti dei video realizzati:

CATEGORIA ABC VIDEO

1. I.C. Robilante – Plesso di Vernante, video con protagonista il responsabile amministrativo di ACDA

2. I.C. Robilante – Plesso di Valdieri, video con protagonista il consulente assicurativo GENERALI ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE DI CUNEO

3. I.C. Bra 1, video con protagonista il business analyst di TESI SQUARE

4. I.C. Bra 2, video con protagonista l’Assembly Supervisor di BOTTERO SPA

5. I.C. Verzuolo, video con protagonista l’ingegnere di ricerca e sviluppo di SEDAMYL SPA

CATEGORIA NAZIONALE

1. Centro Educativo Fuoriclasse di Aprilia (Lazio, provincia dell’Aquila), video con protagonisti l’artigiana e l’imprenditore meccanico

2. I.C. Radice Ovidio di Sulmona (Abruzzo, provincia di Biella), video con protagonista l’insegnante di danza

3. I.C. di “Mongrando” (Piemonte, provincia di Biella), video con protagonisti il medico anestesista e l’attrice

4. I.C. “Einaudi” di Dogliani e Farigliano (Piemonte, provincia di Cuneo), video con protagonista l’imprenditore di un’azienda agricola dolciaria

5. I.C. “Bertero” di Santa Vittoria d’Alba, Plesso di Pocapaglia (Piemonte, provincia di Cuneo), video con protagonista l’apicoltore