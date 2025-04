Tutto pronto per l’ottava edizione della Sagra del Gorgonzola DOP, evento di richiamo per gli appassionati dei formaggi erborinati, che ogni anno si svolge a Cavallermaggiore a ridosso del 23 aprile (San Giorgio, patrono della Città) e coinvolge un’intera città in eventi culinari, culturali e musicali.

Come per le precedenti edizioni, anche la Sagra del Gorgonzola DOP 2025 conferma un programma ricco di appuntamenti che uniscono al loro interno spettacoli musicali, mostre fotografiche e pittoriche, intrattenimenti per bambini, fiere-mercato con stand, espositori, promoter ed hobbisti, e una rinnovata piazza dello street food in cui sarà possibile gustare piatti dolci e salati all’insegna del gorgonzola dop a cui è dedicata la rassegna.

La Pro Loco cittadina, l’Amministrazione Comunale e l’azienda Biraghi Spa – main sponsor dell’evento – esprimono la propria soddisfazione per essere riusciti a costruire una sagra che dal 2016, anno di lancio frutto da parte dell’allora direttivo Pro Loco guidato dal presidente Valentino Piacenza, continua a macinare numeri, pubblico e apprezzamento.

“Tutti gli appuntamenti e gli eventi in programma sono frutto di mesi di riunioni a tavolino e molto lavoro individuale da parte dei tanti volontari e membri del direttivo della nostra Proloco, da poco diventata APS, che da ottobre 2024 si trovano per programmare la Sagra” afferma il presidente della Proloco Samuel Lerda, che ribadisce “la sagra è cresciuta e crescerà ancora. L’augurio vero che mi faccio, però, è che possa ogni anno essere percepita sempre più come un evento collettivo della nostra città, capace di attrarre a sé nuovi volontari e volontarie per far capire a tutti gli ospiti quanto si sta bene a Cavallermaggiore!”.

““La Sagra del Gorgonzola rappresenta un’eccellenza dell’enogastronomia piemontese, un’opportunità imperdibile per condividere tutta l’eccellenza delle nostre tradizioni con i visitatori provenienti da tutta la regione e non solo. Per questo motivo, siamo orgogliosi di supportarla anche in questa ottava edizione.

Un sentito ringraziamento va, da parte mia e di tutta l’azienda, alla Pro Loco, al suo Presidente, al Comune e al Sindaco per il loro costante impegno che è testimonianza della volontà di far crescere l’evento, affinché diventi sempre di più uno degli appuntamenti di riferimento per il nostro territorio e non solo” ha dichiarato Daniele di Palma, Direttore Marketing di Biraghi S.p.A.

“Il Gorgonzola DOP Biraghi sarà ovviamente protagonista in tutte le portate dei pasti presso la tensostruttura e saremo presenti nei giorni di Fiera con i nostri truck in cui sarà possibile acquistare il nostro Gorgonzola DOP direttamente dalla forma. Inoltre faremo conoscere meglio la nostra azienda grazie a giochi interattivi nel nostro gazebo e andremo a spiegare i processi produttivi del nostro formaggio erborinato e lo abbineremo ad altre eccellenze del territorio nella Blu Arena.”

“Con grande piacere affianchiamo la Pro Loco e il Comune di Cavallermaggiore in un evento significativo come la Sagra del Gorgonzola, che si inserisce a pieno titolo in un’offerta di alto livello nel panorama delle manifestazioni turistiche regionali e di valorizzazione dei prodotti gastronomici del Piemonte – aggiunge il presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Mariano Rabino -. Proprio in un’ottica di collaborazione territoriale, in un evento in cui saranno protagonisti anche i vini di Langhe Monferrato Roero e una importante mostra fotografica dedicata ai paesaggi delle colline dell’UNESCO, come Ente Turismo da quest’anno uniamo le forze con i promotori e gli attori della manifestazione, in una promozione sinergica che confidiamo sarà ancora più efficace”.

A livello organizzativo, confermati i partner logistici per la buona riuscita della manifestazione: la gestione degli spazi mercatali è curata dall’agenzia GianEventi, che dal primo anno collabora con l’organizzazione.

Alla storica collaborazione con l’azienda Biraghi, che fornirà la materia prima per pranzi e cene, si aggiunge quella con Valmora per l’acqua ai pasti e nei giorni di fiera-mercato, con le panetterie locali Mulassano e Gotta per il pane in tavola durante i pasti.

La somministrazione degli ormai iconici pranzi e cene interamente a base di Gorgonzola DOP è anche per il 2025 appannaggio del catering Picchio Rosso di Roata Chiusani, coadiuvato da una truppa di oltre 180 giovani e giovanissimi camerieri volontari. Proprio ai volontari è stata dedicata una cena di “chiamata a raccolta” sabato 15 marzo sotto l’ala comunale di Cavallermaggiore a cui ha fatto seguito una serata animata dal dj set dei TuttaFuffa con centinaia di partecipanti di tutte le età.

“Fa un certo effetto vedere così tanti volontari al lavoro per la nostra città, ma non posso esserne stupito perché so quanto lavoro c’è dietro: quando racconto la Sagra a sindaci e amministratori di altre province o regioni faticano tutti a credere a quello che abbiamo costruito in questi anni. Questa manifestazione è sempre più una vetrina per la nostra città, un’occasione in cui lavorare in sinergia per raggiungere un obiettivo comune” ribadisce il Sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro, già assessore alle manifestazioni al tempo della prima edizione della Sagra.