Produzione, qualità e filiera «La freschezza è il nostro segreto»

Nel cuore delle colline del Roero, in frazione Valle Rossi 24 a Som­ma­riva Perno (tel. 0172-493254; 339-3187139), si trova la Società Agricola “F.lli Rosso”, specializzata nella produzione e vendita di uova. Fon­da­ta nel 1960, l’azienda si è avviata grazie alla dedizione di Giovanni e Giusep­pe Rosso, rispettivamente nonno e papà di Stefano Rosso (in foto), terza generazione attualmente al ti­mo­ne di una solida realtà che con semplicità e “scru­po­losi” in­ve­stimenti è cresciuta, ampli­an­dosi nel tem­­­po.

Per tratteggiare il passato, il presente e il futuro dell’azienda, abbiamo incontrato Ste­fano Ros­so.

La vostra è sempre stata una realtà agricola che si è mossa nel segno dei piccoli, ma tangibili passi in avanti, vero?

«Assolutamente sì. Gli inizi, sempre in quella che è ancora oggi la nostra sede, ha visto mio papà impegnato nella produzione di uova con 2000 galline, per poi nel 1965 crescere a 5000 galline e dieci anni dopo attestarsi su 8000 animali. Poi, dal 1976 al 1980 siamo entrati a far parte della compagine aziendale io e i miei due fratelli Gianfranco e Roberto. Insieme abbiamo lavorato organizzando un processo attento alle innovazioni, ma in parallelo rigorosamente fedele alle tradizioni contadine della nostra famiglia. Nel tempo i miei fratelli sono usciti dalla società e oggi siamo rimasti nella gestione io, e mia nipote. In tutto contiamo su ben 10 collaboratori tra i quali c’è mia figlia Veronica e mio figlio Alessandro. L’obiettivo, che ci ha indotto a raggiungere quota circa 90.000 galline, si basa su valori semplici e sempre attuali che hanno come primaria volontà quella di far arrivare sul mercato un prodotto genuino, dal sapore unico».

E per ottenere questi risultati sono basilari gli investimenti…

«Verissimo. La qualità delle nostre uova sono il frutto di un impegno per pratiche agricole sostenibili. E questo ha determinato, specie negli ultimi anni, la conversione dell’intera a­zien­da da allevamento intensivo ad allevamento a terra. Un’evoluzione possibile anche grazie alla struttura degli allevamenti dislocati oltre che qui a Sommariva Per­no, anche ad Envie, Bandito e Sommariva Bosco. La nostra missione è stata sempre chiara: produrre uova fresche e di alta qualità organolettiche, garantendo il benessere degli animali e rispettando l’ambiente e le buone pratiche green. Perché sostenibilità e agricoltura oggi sono temi imprescindibili anche nel nostro settore. Ed ecco allora che abbiamo optato per la realizzazione di un impianto fotovoltaico che ci permette di generare energia per autoconsumo e, contemporaneamente investito dotando i nostri ca­pannoni con impianti agrisolari».

Quanto conta per una società agricola come la vostra il tema della sostenibilità?

«Energia da fonti rinnovabili, risparmi idrici, investimenti nel packaging riciclabile sono at­ten­zioni riconosciute ed ap­prez­zate dalla Grande Distribu­zio­ne Organizzata, come il Gruppo Dimar e altri marchi così come dai produttori di alimenti di alta qualità come paste fresche, pasticcerie, ge­la­terie e prodotti dolciari. Realtà del Piemonte, della Liguria e di parte della Valle d’Aosta attente alla genuinità e sempre alla ricerca di uova sane, esattamente come lo sono i consumatori finali. Ecco perché disponiamo di un rigoroso controllo di filiera che si occupa direttamente dei pulcini e del loro percorso di crescita. E per garantire queste attenzioni abbiamo scelto di adeguare i nostri capannoni produttivi con sistemi di controllo completo ed integrato di raffrescamento e riscaldamento, ventilazione, di­stri­buzione e consumo mangime, regolazione illuminazione e gestione raccolta uova centralizzata. Questo approccio si traduce in uova con un alto contenuto di omega-3 e vitamine, molto apprezzate dai consumatori».

Come è composta la vostra gamma di prodotti?

«La gamma di uova che produciamo e commercializziamo nel­la nostra azienda è davvero ampia. Sono tutte uova fresche di categoria A e variano da quelle grandi da galline allevate a terra (confezione da 6 e 4 pezzi), a quelle speciali per pasta e dolci, sino a quelle bianche e quelle di quaglia».

Anche l’alimentazione gioca un ruolo non trascurabile sulla qualità del vostro prodotto.

«L’alimentazione delle nostre galline, ovvero ciò che devono mangiare quotidianamente per stare bene e in forma, rappresenta uno dei principali fattori alla base della loro salute. Abbiamo studiato una vera e propria “linea alimentare” a base vegetale che favorisca il loro benessere armonico e che ne rafforziail sistema immunitario».

Non solo agricoltura, signor Stefano. Per lei la passione è anche coinvolgimento diretto nella comunità locale come amministratore e da giugno come Sin­daco di Sommariva Perno…

«È una passione che coltivo da sempre e che mi ha spinto ad un impegno che festeggia diversi mandati con incarichi diversi: consigliere, vicesindaco e adesso primo cittadino di Sommariva Perno ma in passato sono stato consigliere provinciale prima con Federico Borgna e poi con Luca Robaldo. Sono convinto che oggi più che mai, accanto agli interventi economici sia necessaria la ricostruzione di un senso di responsabilità fondata su scelte e gesti condivisi. E che, anche nelle nostre comunità sia determinante entusiasmo collettivo, e forte propensione alla crescita».

In fondo questo è anche il segreto della Società Agricola F.lli Rosso?

«Penso di sì. Guadare al domani come imprenditore non è facile, ma la via dell’innovazione contribuisce anche a un futuro più sostenibile per tutto il comparto. Ed il nostro impegno realizza an­che un sogno: offrire al consumatore di oggi, e di domani, un prodotto genuino, etico e rispettoso dell’ambiente».